Junnufutarit haluavat takaisin treeneihin – osan pelätään putoavan harrastuksen ulkopuolelle

Urheilevat lapset ja nuoret ovat kevään ajan olleet uudessa tilanteessa koronaepidemian takia. Tavallisesta joukkueharjoittelusta on luovuttu. Tilalla on omatoimista harjoittelua, etätapaamisia ja muutaman junnun pienryhmätreenejä.

– Kavereita alkaa olla ikävä. Haluaisin kentälle tekemään maaleja, HJK:ssa pelaava 12-vuotias Toivo Meto toteaa.

Toivoa tai hänen 10-vuotiasta siskoaan Aino Metoa omatoiminen harjoittelu ei haittaa.

– Pohjimmiltaan tämäkin on ollut ihan kivaa, Aino sanoo.

Junioreiden omatoimista harjoittelua on ohjattu useissa seuroissa videoiden avulla. Aikaa on vietetty omilla lähikentillä ja lenkkipoluilla. Meton sisarusten mielestä harjoittelu on pysynyt monipuolisena.

Espoolainen FC Honka onkin julkaissut videoharjoitteensa vapaaseen käyttöön (siirryt toiseen palveluun).

Pienryhmäharjoittelun järjestäminen mietityttää seuroja

Palloliitto haluaisi sallia junnuille enintään kymmenen henkilön ryhmissä tapahtuvan harjoittelun, jos hallitus höllentää koronaan liittyviä valtakunnallisia rajoituksia sunnuntaina.

Kymmenen hengen ryhmissä toteutettu harjoittelu olisi Hongan, HJK:n ja Vantaan Jalkapalloseuran mukaan vaativaa toteuttaa.

Kentät ja valmentajat eivät välttämättä riitä, kun ryhmät ja niiden valmentajat eivät saisi muuttua. Lisäksi kentälle saisi mennä vain muutamia pelaajia kerrallaan.

Ammattilaispelaajat ovat jo harjoitelleet enintään kymmenen henkilön ryhmissä palloliiton ohjeistuksesta.

Kesällä haluttaisiin jo turnauksiin mukaan

Meton sisarukset toivovat molemmat, että koronan aiheuttamia rajoituksia voitaisiin purkaa kesällä.

– Toivottavasti kaikkia turnauksia ei ole peruttu, Aino toteaa.

Aino Meto on harjoitellut omatoimisesti lähes päivittäin. Kristiina Lehto / Yle

Toivo mielii turnauksien lisäksi näkemään kavereita ja viettämään aikaa uimastadioneille.

Kesän isoista juniorien turnauksista esimerkiksi Hesa Cupin ja Vantaa Cupin järjestyminen ovat tällä hetkellä kysymysmerkkejä.

Huoli harrastusten ulkopuolelle jäävistä lapsista kasvaa

Tilanne, jossa harrastaviin lapsiin ei saada kontaktia harjoituksissa aiheuttaa huolta seuroissa. Esimerkiksi HJK:ssa ja Vantaan jalkapalloseurassa VJS:ssä on huomattu joitakin lapsia, joihin ei ole saatu enää kontaktia koronarajoitusten jälkeen.

– Jotkut ovat lopettaneet harrastuksen eikä ole varmuutta siitä, palaavatko nämä harrastuksen pariin rajoitusten loputtua, sanoo VJS:n toiminnanjohtaja Kim Ekroos.

Kaikilla perheillä ei ehkä ole tässä tilanteessa varaa jatkaa lasten harrastuksia, jos vanhemmat ovat menettäneet työnsä. Lapset saattavat siksi jäädä urheilusta ulkopuolelle, vaikka harjoituksia saisi taas järjestää.

