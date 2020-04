Sairaanhoitopiiri ulkoisti sijaisten rekrytoinnin keskellä koronaa – henkilöstö pelkäsi palkkojen laskua

Julkisista terveys- ja sosiaalipalveluista Pohjois-Karjalassa vastaava Siun Sote on ulkoistanut sijaisten rekrytoinnin. Muutos tehtiin keskellä koronaepidemiaa maaliskuun puolivälin jälkeen. Sosiaali-ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn mukaan lyhytaikaisten sijaisten rekrytoinnin ulkoistus on Suomessa kasvava trendi.

– Osalle työntekijöistä se voi olla hyväkin. Tavallisen ihmisen arki olisi silti turvatumpi, jos toimeentulo olisi kuukausittain vakaata eikä sijaisuuksien varassa, sanoo Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja.

Kuntien omistama Sarastia Rekry Oy välittää jatkossa Siun Sotelle sijaiset alle kolmen kuukauden työpätkiin. Siun Sote jatkaa ensihoitajien ja pitkäaikaisten sijaisten hankkimista itsenäisesti.

Siun Sote valitsi sijaisrekrytointien ulkoistamisen säästösyistä.

– Tavoitteena on säästää palveluiden ulkoistamisella henkilötyövuosia, kertoo Siun Soten henkilöstöpäällikkö Johanna Bjerregård Madsen.

Bjerregård Medsenin mukaan nuoret pitävät uudesta digitalisoidusta rekrytointitavasta. Aiemmin sijaisuudesta tuli vain tekstiviesti, johon piti vastata nopeasti, etteivät muut ehtineet vastata ensin. Sarastia Rekryllä taas on oma sähköinen järjestelmänsä, josta näkee kerralla kaikki tarjolla olevat sijaisuudet.

Kiitosta on tuonut myös nopea palkanmaksu. Sijaisten palkka maksetaan kerran viikossa perjantaisin.

Siun Soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen sanoo, ettei sijaisrekrytoinnin ulkoistamisen säästöt synny sijaisten kautta vaan rekrytointiin käytetyistä euroista. Meri Remes/Yle

– Sijaisten määrä on kasvanut rekrytointien myötä ja olemme saaneet sijaisia riittävästi. Ensivaikutelma yhteistyöstä Sarastia Rekryn kanssa on erittäin hyvä, Bjerregård Madsen sanoo.

Tällä hetkellä sijaisten tarve on Siun Sotella kuitenkin tavallista pienempi. Joitakin sairaalan palveluita on väliaikaisesti ajettu alas koronaepidemiaan varautumisen vuoksi. Hygienia- ja rajoitustoimet ovat myös vähentäneet kausi-influenssasta johtuvia sairauspoissaoloja ja siten sijaisten tarvetta.

Työehtosopimus heikkeni

Muutoksen sujuvasta toteutuksesta huolimatta se on herättänyt myös kritiikkiä.

– Työntekijät ja päättäjät pelkäsivät, että tulevatko palkat alenemaan, mutta se ei pidä paikkaansa. Siun Sote noudattaa KVTES:iä ja Sarastia Rekry Avain-TES:iä, jotka ovat monin paikoin lähes vastaavat työehtosopimukset, Bjerregård Madsen sanoo.

Tehyn neuvottelupäällikön Riikka Rapinojan mukaan KTVES on työntekijän näkökulmasta lähtökohtaisesti parempitasoinen työehtosopimus.

Palkkojen aleneminen ei Rapinojan mukaan ole työntekijöiltä turha huoli. Siun Soten alueelta Tehy tietää tapauksia, jossa on esimerkiksi palkattu sijaisuuteen sairaanhoitaja lähihoitajan nimikkeellä, vaikka työpisteellä on sitten tarvittu sairaanhoitajan osaamista.

– Työntekijän on vaikea silloin kieltäytyä sairaanhoitajan tasoisesta yksittäisestä työtehtävästä työpisteellä, vaikka hänellä olisi siihen oikeus. Lähihoitajan palkalla ei kuulu tehdä sairaanhoitajan tehtäviä, Rapinoja tiivistää.

Tilanteiden todistaminen on haastavaa, eikä esimies aina ole paikan päällä näkemässä tilanteita. Rekrytointifirma ei kuitenkaan Rapinojan mukaan ole vastuussa tästä, sillä palvelunostaja eli Siun Sote on ollut määrittämässä sijaisuuden nimikkeen ja vaatisuustason. Palvelunostajalla on vastuu siitä, että työpisteissä on oikea määrä oikeanlaista osaamista.

Etänä tehty tuhat työhaastattelua

Tähän asti Sarastia Rekryn suurimpia asiakkaita ovat olleet Turku, Hämeenlinna, Kymsote eli Kymeenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Etelä-Suomessa vaikuttava kunnallinen vammaispalveluiden tuottaja Eteva.

Siun Soten alueella on tarvittu sijaisia tänä keväänä aiempaa vähemmän. Kuvassa Joensuun keskussairaalan käytävä. Meri Remes/Yle

Siun Sotella sijaisina olleet ovat pääosin siirtyneet Sarastia Rekryn palkkalistoille, mutta uusiakin sijaisia on rekrytoitu.

– Olemme tehneet työhaastattelut etänä jo kahden vuoden ajan. Kuluneen kuukauden aikana olemme tehneet Siun Sotellekin noin tuhat haastattelua etänä. Lukuun sisältyy sekä uudet sijaiset että aiemmin sijaisena toimineet, Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantola kertoo.

Rekrytoinneissa hakijoilta tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeustiedot, jotta sijaiset ovat päteviä ja luotettavia. Opiskelijoiden puolestaan on esitettävä ajantasainen opintorekisteriote.

Palvelun ostaja eli Siun Sote määrittelee itse sen, millaista työkokemusta tai osaamista kulloinenkin sijaisuus vaatii.

Keikkavuoroja tekevä sairaanhoitaja tyytyväinen

Sote-alan sijaiset eivät aina ole opiskelijoita. Sairaanhoitajaksi vuonna 2016 valmistunut Anssi Ikonen on tehnyt sairaanhoitajan sijaisuuksia jo nelisen vuotta. Sijaistamisessa häntä vetää puoleensa vaihtelu ja toisaalta mahdollisuus vaikuttaa vapaapäiviin.

– Tavallisessa palkkatyössä harrastuksille ei välttämättä jää juuri aikaa, mutta sijaisena ehdin harrastaa paremmin esimerkiksi eräretkeilyä, Ikonen sanoo.

Anssi Ikosella on riittänyt sijaisuuskeikkoja. Meri Remes/Yle

Ikosen mukaan sijaisuuksia löytyy hyvin. Halutuista sijaiskeikoista on kuitenkin kovaa kilpailua.

– Joensuun lähialueella pitää olla nopea, että ehtii saada sijaiskeikan. Kauempana maakunnissa sijaiskeikat tuntuvat menevän hitaammin tai sijaisia ei aina edes saada, Ikonen sanoo.

Sijaisuuksiin tartutaan usein päivän tai parin varoitusajalla.

Ikonen on tehnyt sijaisuuksia vanhustenhoidossa keskussairaalalla Joensuussa, terveyskeskuksissa ja hoivakodeissa.

– Moni sijainen on opiskelija, mutta meissä on myös eläkkeelle jääneitä hoitajia, Ikonen kertoo.

Ikonen on kokenut Sarastia Rekryn digitaaliset järjestelmät toimiviksi, mutta ne ovat vaatineet opettelua.

– Aiemmin Siun Sotelta tuli vain tekstiviesti, jonka kautta sijaisuuden pystyi varaamaan itselleen. Sarastia Rekryn kautta näkee netin järjestelmästä kaikki avoimet sijaisuudet. Se on hyvä juttu, Ikonen sanoo.

