Opettajien OAJ pitäisi koulut kiinni – opetusministeri Li Andersson: "Lukukauden kaksi viimeistä viikkoa eivät ole hyödyttömiä"

Etäkoulu on tarkoittanut koulunkäyntie tietokoneen ja kännykän välityksellä. Opetusministerin mielestä se on vaatinut paljon myös opettajilta ja vanhemmilta. Mikko Ahmajärvi / Yle

Keskiviikkona illalla todennäköisesti tiedetään, avaavatko koulut ovensa toukokuun puolivälissä. Hallitus kokoontuu päättämään asiasta iltapäivällä.

Se tekee ratkaisunsa kuultuaan sosiaali- ja terveysviranomaisia sekä valtiosihteeri Martti Hetemäen työryhmää, jossa asiantuntijat valmistelevat Suomen paluuta vähitellen normaaliin arkeen.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) ei vielä tiistaina iltapäivällä kertonut, millaista ratkaisua hän esittää. Andersson kuitenkin näkee monta syytä, miksi lasten ja nuorten olisi jo hyvä päästä kouluun. Jos päätös tehdään keskiviikkona, koulut aukeaisivat kahden viikon päästä, sillä koulut tarvitsevat parin viikon valmistautumisajan.

Andersson: Face to face -kohtaamiselle on tarve

Koulujen ovet pantiin kiinni 18.3. Sen jälkeen opetus on ollut suurimmalle osalle koululaisista etänä.

– Jos lähiopetukseen ei voitaisi keväällä palata, se tarkoittaisi viiden kuukauden taukoa ilman opettajien ja oppilaiden face to face -kontaktia, Andersson laskee.

Opetusministerin mielestä se on erittäin pitkä aika erityisesti siitä syystä, että suurella osalla opettajista on Anderssonin mukaan ollut vaikeuksia saada yhteyttä joihinkin oppilaisiin.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoo hallituksen nojaavan koulupäätöksessään terveysviranomaisten arvioon ja perustuslakiin. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kouluista osa siirtyi etäopetukseen jo aiemmin ja loput sulkivat ovensa hallituksen päätöksellä, joka nojaa poikkeusoloissa käytettävään valmiuslakiin. Sama valmiuslaki myös velvoittaa avaamaan koulut, jos niitä ei ole pakko pitää kiinni.

– Juridinen punninta tarkoittaa, että emme voi rajoittaa lasten tai aikuisten perusoikeuksia, jos siihen ei ole painavia, pakottavia syitä, Andersson sanoo.

Hallituksen on tehtävä ratkaisu suuntaan tai toiseen, sillä nykyinen päätös koulujen kiinni pitämisestä on voimassa 13.5. asti.

Opettajien ammattijärjestö: Viimeiset viikot menevät ilonpitoon

Kouluissa on muitakin kuin lapset, nimittäin opettajat ja muu henkilökunta. Opettajien ammattijärjestö OAJ pitäisi varmuuden vuoksi ovet kiinni ja jatkaisi etänä.

– Turha on lisätä tartuntariskiä. Monessa koulussa koottaisiin satoja ihmisiä yhteen. On myös tehty valtava digiloikka, opettaminen onnistuu kyllä näinkin, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä tartuntariskiä kannattaisi välttää ja pitää koulut yhä kiinni. Mikko Koski / Yle

Tartuntojen leviämisestä kouluissa ei ole tarkaa käsitystä. Ryhmä suomalaisia lastenlääkäreitä vetosi viime viikolla koulujen avaamisen puolesta. Ruotsissa avoimissa kouluissa tartunnat eivät ole Helsingin Sanomien artikkelin mukaan (siirryt toiseen palveluun) juuri levinneet. Esimerkiksi Ranska sulki koulut 16.3. ja ilmoitti tänään tiistaina, että koulut aukeavat 11.5. lähtien.

Luukkaisen mielestä ajatus koulusta, jossa pestäisiin jatkuvasti käsiä ja pidettäisiin turvaväliä, "ei ole tästä maailmasta". Kahden viimeisen viikon takia riskejä on turha ottaa, Luukkainen ajattelee. Varsinkin, kun ne ovat ne kaksi viimeistä viikkoa ennen kesälomaa.

– Kahden viime viikon aikana menee kuulumisten vaihtamiseen ja lasten keskinäiseen ilonpitoon aikaa, Luukkainen arvelee.

Andersson on eri linjoilla.

– En ole samaa mieltä, että kaksi viimeistä kouluviikkoa olisivat hyödyttömiä. Itse ajattelen, että tällaisen poikkeuksellisen etäopetusjakson jälkeen on suuri tarve päästä selville, miten oppilaat ovat selvinneet, miten he voivat ja millaisia tukitoimia he tarvitsevat syksyllä, opetusministeri vastaa.

Onko koulu sosiaalityötä vai opiskelua?

Ministerit ovat olleet huolissaan korona-ajan lapsista, jotka eivät pääse kouluun ja joiden kotiolot voivat käydä kurjiksi, kun kriisi pahentaa esimerkiksi työttömyyttä ja muita ongelmia.

OAJ:n Luukkaisen mielestä koulukeskustelussa on korostettu turhan paljon koulun merkitystä eräänlaisena sosiaalityön jatkeena ja yhteisönä.

– Ne asiat eivät ratkea sinänsä koulussa. Koulussa ollaan vain muutama tunti, lopun ajan lapset ovat joka tapauksessa siinä omassa kasvuympäristössään. Sosiaalitoimen tukipalveluita perheet tarvitsevat joka tapauksessa.

OAJ:n malli on, että kouluun voisivat tulla ne, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat.

– Opettajat eivät pakene vastuutaan, vaan ehdotamme, että mennään tällä mallilla, millä oppilaita tavoitetaan ja tehdään tämä lähiopetus nimenomaan kohdennettuna niille, ketkä sitä tarvitsevat, Olli Luukkainen esittää.

Andersson: Perustuslain mukaan mennään

Koulut suljettiin tartuntojen pelossa, asiantuntijoita kuunnellen ja perustuslain mukaan. Myös keskiviikon ratkaisu tehdään samoin periaattein, opettajien ja oppilaiden terveys edellä, Andersson sanoo.

– Meidän on toimittava valmiuslain pelisääntöjen mukaan. Koko ajan olemme noudattaneet terveysviranomaisten näkemystä. Tässä tilanteessa emme luovu tästä periaatteesta, vaan teemme päätökset samoin perustein.

Andersson tietää, että opettajia edustava järjestö on vastahankaan.

– Jos on mahdollisuus palata lähiopetukseen kevätlukukauden aikana, toivomme että voimme tehdä päätöksen hyvässä yhteisymmärryksessä opettajien kanssa, Andersson sanoo.

Andersson kehuu opettajia, joiden työ on ollut tavallista raskaampaa etäopetuksen takia. Myös koululaisten vanhemmat ovat Anderssonin mukaan joutuneet palloilemaan oman etätyön ja lapsen etäkoulun välissä, mikä on kuormittanut.

Kun päätös suuntaan tai toiseen tehdään, kouluun saatetaan palata portaittain. Kuitenkin niin, että opettajilta ei voi edellyttää sekä lähi- että etäopetusta.

Opettajat ja oppilaat joutuvat jatkamaan epätavallista elämää Anderssonin mukaan ehkä pidempäänkin, vaikka koulut palaisivat lähiopetukseen.

– Voi vielä syksylläkin olla sellainen tilanne, että opetusta pitää järjestää eri tavalla kuin on totuttu.

Se tarkoittaisi riittävän väljiä tiloja ja esimerkiksi sitä, että opetusryhmät eivät ole toistensa kanssa tekemisessä.

Hallitus on rajoittanut suomalaisten arkea koronakriisissä. Kuvassa ovat voimassa olevat rajoitukset. Viimeksi niitä muutettiin 23.4., kun yli 500 hengen tapahtumat kiellettiin heinäkuun loppuun asti. Nykypäätöksen mukaan koulut ovat kiinni 13.5. asti. Ilkka Kemppinen / Yle

