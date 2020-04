Kahtia revitty elämä – Haaparannalla korona mullisti arjen molemmin puolin rajaa

HAAPARANTA Suomi sulki Tornion ja Haaparannan rajan 19.3. Päätös on vaikuttanut monilla tavoilla elämään myös Ruotsin puolella.

Haaparanta on hiljentynyt, ostoskeskukset on laitettu kiinni eivätkä perheet ja ystävät ole voineet tavata toisiaan viikkoihin. Rajanylitykset ovat vähentyneet 97 prosenttia normaaliin tilanteeseen verrattuna.

Ruotsin puolella työssäkäymiseen tarvitaan erityislupa. Työmatkalaisten tulee asua Suomessa karanteenissa. He eivät voi käydä kaupassa tai tavata muita ihmisiä.

Terveydenhoitoalan ammattilaisia on töissä Ruotsin puolella paljon. Heitä testataan viikoittain, mutta vaikka heidän koronatestinsä olisi negatiivinen, heidän tulee olla Suomessa karanteenissa.

Ruotsin puolella rajaa on tällä hetkellä hyvin vähän koronatartuntoja. Lähimmässä sairaalassa Kalixissa oli koronatapaus viimeksi kaksi viikkoa sitten.

Haaparantalaisesta Lasse Stenmanista tuntuu kuin elämä olisi leikattu kahteen osaan ja toinen olisi pantu jäihin.

Hän kertoo, että vilkkaasta ja eloisasta Haaparannasta on tullut autiokaupunki. Stenmanin mielestä Etelä-Ruotsissa tai Etelä-Suomessa ei ymmärretä, miten rajalla eletään.

Koronarajoitusten isku ihmisten arkeen ja kanssakäymiseen on kova. Rajalla asuvien elämä kytkeytyy toisiin monilla eri tavoilla.

Monet perheet, ystävät ja sukulaiset eivät ole tavanneet toisiaan kuuteen viikkoon. Ylen tapaamista haaparantalaisista monet kertovat surevansa sitä, että eivät pääse tapaamaan sukulaisiaan Suomen puolelle. Perheitä on jakautunut kahteen maahan

Mirja Siira on päässyt ensimmäistä kertaa rajalle, koska talvi on vaikeuttanut pyörätuolilla kulkemista. Hänen henkilökohtainen avustajansa on suojautunut kasvomaskilla.

Hänen lapsensa Lenita Riuttala ja lapsenlapsensa Veikko ovat tulleet juttelemaan rajalle yhdessä perheen isän Kristerin kanssa. Mukana myös koiranpentu Papu.

Yleensä ulkopaikkakunnalta tulevat kysyvät, missä raja on. Paikalliset eivät siitä välitä, vaikka sen tietävät. Nyt raja on merkitty näkyvästi lippuaidalla.

Rajalla asuvat käyvät asioilla ja ostoksilla molemmissa maissa. Tavaroita ostetaan sieltä, mistä saadaan parasta tai halvinta.

Haaparannan Ikeassa työskentelee 20 Suomen puolella asuvaa. Tornion toimipaikan myynnin laskusta ei anneta tarkkoja tietoja, mutta yli puolet liikkeen asiakkaista tulee Suomesta.

Torniossa asuva perhe kertoo Ylelle, että he olivat tilanneet kesken jääneeseen remonttiin tavaroita Kuopiosta sen sijaan, että ajaisivat viiden kilometrin päähän ostoksille.

Rajavartiosto valvoo, että kukaan ei kävele tästä läpi. Ihmiset voivat keskustella rajan yli tai esimerkiksi antaa toisilleen tavaroita. Välillä vartiosto haluaa, että tavarat asetetaan maahan ja toisella puolella rajaa olevan tulee nostaa ne maasta käteensä.

Paikalliset kertovat, että rajavartioston partiot valvovat rajaa helikopetereilla ja moottorikelkoilla. Rajavartiolaitos sanoo ottaneensa myös veneet käyttöön paikoissa, joissa jäät ovat lähteneet.

Rajalla on paljon suuria nuuskamyymälöitä. Suomeen saa tuoda nuuskaa kilon omaan käyttöön. Käytännössä sitä salakuljetetaan suuria määriä Haaparannalta.

Suomen tullin arvion mukaan Haaparannalta tulee puolet Suomessa myytävästä nuuskasta. Rajavalvonta on takavarikoinut nuuskakuljetuksia virallisten rajanylityspaikkojen ulkopuolella.

On Ruotsin vastuulla valvoa, että nuuskaa ei myydä muihin EU:maihin, mutta Ruotsin tulli kokee valvonnan haastavaksi.

Korjaus 28.4. kello 18.46: Haaparannan taivutusmuotoa on muutettu paikallisesti käytettävään muotoon.

