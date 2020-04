Nopeat yksinyrittäjät saivat haettua koronatukia sekä Business Finlandilta että kunnilta

Business Finlandin tukilistojen ja kuntien myöntämien yksinyrittäjien koronatukien selailu ja vertailu tuottaa mielenkiintoisia tuloksia: Osa yksinyrittäjistä on onnistunut hakemaan sekä Businessa Finlandin tukea että kuntien parintuhannen euron pientukea yksinyrittäjille.

Esimerkiksi eräs porilainen, muun muassa sisustusalalla toimiva yritys on saanut sekä Business Finlandin 10 000 euron kehittämistuen että kaupungin myöntämän yksinyrittäjien tuen. Miten tämä on mahdollista, kun yritysten koronatukia käsittelevissä ohjeissa Business Finlandin tuki on rajattu kuusi henkilöä tai enemmän työllistäville yrityksille?

Nopeat saivat useita tukia

Porin elinvoimayksikön päällikkö Jouko Hautamäki sanoo, että usean tuen saaminen on täysin mahdollista ja laillista. Kun koronapoikkeustilan aikaisia tukia alettiin maaliskuussa myöntää, Business Finlandin tukia ei ollut vielä rajattu suuremmille yrityksille.

Rajoituksena oli, että tukia saattoi hakea vain osakeyhtiölle. Toiminimen alla toimivat yrittäjät eivät päässeet tukien piiriin edes alkuvaiheessa.

Nopea täytyi kuitenkin olla, sillä maaliskuun jälkeen yksinyrittäjät on ohjattu kuntien pakeille, ja tukisummat ovat samalla pienentyneet merkittävästi. Business Finlandin ja kuntien tukia ei voi käyttää samoihin kohteisiin. Business Finlandin tukiraha on kehittämisrahaa, kun taas kunnan raha on käytettävä käytännön yritystoiminnan yleiskuluihin.

Hautamäen mukaan Porissa noin 500 yksinyrittäjää on hakenut tukia. Rahaa on jaossa noin 1 500 yrittäjälle, joten vielä ehtii mukaan. Porissa on kaikkiaan noin 3 000 yksinyrittäjää. Hautamäki lupaa, että rahat saa ainakin tämänhetkisellä tahdilla yrityksen tilille viikon sisällä tai jopa nopeammin.

Yrittäjävalmentaja: Korona on ollut valtava järkytys

Pienyrittäjiä neuvova porilainen yrittäjävalmentaja Tytti Laine sanoo, että osa yksinyrittäjistä ymmärsi ja ehti käyttää Business Finlandin tukimahdollisuutta. Joukko ei kuitenkaan ollut kovin iso.

Laine arvioi, että koronaviruksen aiheuttama poikkeustila oli useille pienyrittäjille valtava järkytys.

– On inhimillistä, että nopea reagointi kehittämisrahoituksen hakemiseen ei ollut ensimmäisenä mielessä.

Tytti Laine kertoo, että yrittäjien yhteydenotot ovat viime aikoina lisääntyneet merkittävästi. Monet pienyrittäjät miettivät, miten omaa liiketoimintaa voisi kehittää digitaaliseksi ja löytää näin enemmän asiakkaita verkosta.