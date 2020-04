Toimittajalta: Koronan runtelema Ranska pyrkii palaamaan takaisin arkeen ja välttämään talouden romahduksen

PARIISI Ranska on yksi koronavirusepidemian pahiten koettelemia maita. Virukseen on kuollut ainakin 23 500 ihmistä, mikä on terveydenhuoltojärjestelmästään ylpeässä maassa käsittämättömän korkea määrä.

Koronavirus pääsi leviämään Ranskassa nopeasti. Se levisi ensin salakavalasti Koillis-Ranskassa ja ryhtyi sitten jylläämään tiheästi asutulla Suur-Pariisin alueella.

Epidemia pakotti laittamaan Euroopan toiseksi suurimman talouden lähes kiinni ja Ranskaan julistettiin tiukka ulkonaliikkumiskielto 17. maaliskuuta.

Tiukat rajoitukset ovat koetelleet ranskalaisten jaksamista, mutta ne ovat myös pelastaneet kymmeniä tuhansia ihmishenkiä.

Kansanterveyskorkeakoulun tekemän tutkimuksen mukaan Ranskassa on vältetty ulkonaliikkumiskiellon ansiota ainakin 60 000 kuolemantapausta. Ilman kieltoa satatuhatta ihmistä olisi tarvinnut tehohoitoa, mikä olisi ajanut ranskalaiset sairaalat kaaokseen.

Ihmisten sulkeminen sisätiloihin oli ainoa tapa estää taudin hallitsematon leviäminen, mutta kovin pitkään koko Ranska ei voi olla pysähdyksissä.

– Pitkään jatkuva poikkeustila uhkaa romahduttaa ranskalaisen yhteiskunnan, sanoi pääministeri Édouard Philippe. Hän viittaisi ihmisten yksinäisyyteen, pahoinvointiin ja koko siihen taloudelliseen kaaokseen, johon Ranska on hyvää vauhtia ajautumassa.

Ranskan työttömyys nousi maaliskuussa uuteen ennätykseen, jo yli kymmenen miljoona ihmistä on lomautettuna ja maan bruttokansantuotteen ennakoidaan laskevan tänä vuonna kahdeksan prosenttia.

Paine yhteiskunnan avaamiseksi on siis valtava ja siihen pääministeri Philippe yritti tiistaina vastata. Näillä näkymin iso osa ranskalaisista yrityksistä pääsisi jatkamaan toimintaansa 11. toukokuuta. Myös kouluja ja päiväkoteja ryhdyttäisiin avaamaan asteittain.

Rajoitusten höllentämisestä saattaa toki seurata uusi tartunta-aalto. Pasteur-instituutti arvioi, että kahden viikon päästä ainoastaan alle kuusi prosenttia ranskalaisista on sairastanut koronaviruksen. Riittävä laumasuoja on siis Ranskassa vielä kaukana.

Ulkonaliikkumiskieltoa on kuitenkin pakko hallitusti purkaa, sillä muuten koko Ranskalta loppuu happi. Hallitus muuttaa ison osan säännöistä suosituksiksi ja luottaa samalla kansalaisten harkintaan ja vastuuntuntoon.

Tavalliseen arkeen palaaminen on Ranskassa vielä kaukainen haave, mutta patongin ostaminen ilman lupalappua tai kävelylenkki ystävän kanssa tuntuu monesta suurelta voitolta.

