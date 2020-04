Perustuslakivaliokunta aloittaa selvityksen ongelmista eduskunnan tiedonsaantioikeudessa

Perustuslakivaliokunnnan mukaan eduskunta on huomauttanut hallitukselle useaan kertaan ongelmista tiedonsaannissa.

Perustuslakivaliokunnnan mukaan eduskunta on huomauttanut hallitukselle useaan kertaan ongelmista tiedonsaannissa. Marja Väänänen / Yle

Perustuslakivaliokunta aloittaa selvityksen eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista. Valiokunta päätti asiasta kokouksessaan tiistai-iltana.

Valtioneuvoston ja eduskunnan välillä on ollut tiedonkulkuongelmia useaan otteeseen viime aikoina, ja eduskunta on huomauttanut asiasta moneen kertaan. Esimerkiksi viime vuoden keväällä valtiovarainministeriön virkamiesten on sanottu sote-uudistuksen loppumetreillä tietoisesti pimittäneen eduskunnalta tiedot 210 miljoonan euron rahoitusepäselvyydestä.

Huhtikuun alussa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antoi ministeriön virkamiehille tapauksessa puhtaat paperit. Eduskunnassa asiasta oltiin eri mieltä. Yksi selvityspäätöksessä nimetyistä ongelmista on Puumalaisen antama ratkaisu.

Muiden lainsäädäntöasioiden ja EU-asioiden lisäksi esille on nostettu valmiuslaki. Maaliskuun lopussa perustuslakivaliokunta korosti Uudenmaan eristämistä koskevassa mietinnössään "eduskunnan tiedonsaantioikeuksien merkitystä ja valiokunnan tarvetta saada kaikki asian käsittelyssä merkityksellinen tieto asianmukaisesti esitettynä".

Valiokunnan mukaan se joutui asian käsittelyssä erikseen käyttämään perustuslain mukaisia tiedonsaantioikeuksia saadakseen tietoja, jotka valiokunnan mielestä olisi tullut toimittaa sen käyttöön oma-aloitteisesti.

Selvityksen aloittamisesta kertoivat aiemmin esimerkiksi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) ja Iltalehti. (siirryt toiseen palveluun)