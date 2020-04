SPR: Ruoka-avun tarve on jo kolminkertaistunut korona-aikana – nyt ruokajonoissa näkyy jo parikymppisiä ja äitejä lastensa kanssa

Ensi viikolla Suomen Punaisen Ristin kautta lähtee ruokaa 4 000 kotitaloudelle ympäri Suomen. Tarvetta on sitäkin enemmän.

Ihmisillä on nyt pulaa esimerkiksi suihkusaippuasta. Kouluruuan loppuminen kesäksi voi kasvattaa avun tarvetta huomattavasti.

Kun Tampereella jaetaan ruoka-apua, jono kiemurtelee jo kokonaisen korttelin ympäri lähes kaupungin pääkadulle saakka. Suomen Punainen Risti on saanut jo arvokiinteistöjen asukkailta valituksia siitä, että heikompiosaiset odottavat ruokaa jonoissa.

– Toivon, että ihmisiltä liikenisi nyt edes hieman ymmärrystä, SPR:n Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlund huokaa.

Ruoka-avun tarpeen suuri kasvu on yllättänyt myös Suomen Punaisen Ristin pitkäaikaisia työntekijöitä. Koronakriisi on lisännyt uusien avuntarvitsijoiden määriä huomattavasti.

– Ruoka-avun tarve on jopa kolminkertaistunut kaupungeissa kuten täällä Tampereella, Majlund kertoo.

Esimerkiksi Tampereella pelkästään SPR:n ruoka-apua tarvitsee viikoittain nyt sadat ihmiset. Ennen koronaa puhuttiin kymmenistä ihmisistä.

Tällä viikolla SPR:n logistiikkakeskuksessa Tampereen Kalkussa pakataan juuri saatua suurta lahjoitusta pienempiin paketteihin.

Kalkusta lähtee ensi viikolla ruokaa 4 000 kotitaloudelle ympäri Suomea.

– En tiedä, koska saamme seuraavan kerran näin suuren lahjoituksen. Tästäkään ei riitä kaikille koko maassa.

Marjo Majlund kertoo, että ruoka-avun tarvitsijoiden kokonaismäärää on vaikea arvioida. Tarvitsijoiden tilanteet voivat muuttua nopeasti ja jakeluväyliä on useita. Miikka Varila / Yle

Ruokajonossa lapset äitiensä kanssa

Ruoka-avun tarve ei koronakriisissä katso yhteiskuntaluokkaa tai ikää. Ruokalahjoituksia hakevat nyt niin opiskelijat kuin lapsiperheetkin sekä muun muassa ikäihmiset.

– Nyt ruokaa jonottavat myös äidit lastensa kanssa. Tällaista ei ennen ollut. Myös parikymppisten ruoka-avuntarve on uutta, Majlund toteaa.

Sosiaalipuolella ja Punaisessa Ristissä on uumoiltu, että ehkä koronasulut ovat vieneet opiskelijoilta päivän lämpimän aterian eli esimerkiksi halvan yliopistoruuan. Parikymppiset työskentelevät usein myös ravintola-alalla ja pienissä erikoisliikkeissä, jotka korona on sulkenut.

Majlund muistuttaa, että nyt apua eivät tarvitse vain "poikkeusryhmät", kuten esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät tai päihdeongelmaiset.

Lomautukset ja työttömyyden kasvu näkyvät jo.

– Ruokajonoissa on "ihan tavallisia ihmisiä", jos niin voi sanoa. Kuka tahansa meistä voi pian tarvita apua.

SPR odottaa alkavaa kesää levottomana. Kun kouluruoka loppuu kokonaan kaikilta, tilanne vaikeutuu niin perheissä kuin ruoka-avussakin.

– Ja kesä on pitkä. Olen hyvin huolissani tilanteesta.

Kahvia ja hammasharjoja

Nyt pakattavat usean tuhannen ihmisen ruuat ovat peräisin kolmelta isolta lahjoittajalta. Kun ruokalahjoituksia tulee iso määrä kerralla, niiden käsittelykin helpottuu.

Kasseihin pakataan tavallisia, pitkään säilyviä kuiva-aineita. Jakoon menee myös suklaata, hilloa ja kahvia.

SPR on jakanut ruokaa Tampereella nyt puolen vuoden ajan. Suuri osa elintarvikkeista on esimerkiksi markettien hävikkiruokaa, joiden parasta ennen -päiväys on heti kulman takana.

Nyt lahjoituksena saatu erä sisältää paljon hyvin kestäviä kuiva-aineita. Niiden avulla ruokajakoa voidaan tasapainotella pitkään, antaa vähän puurohiutaleita tai riisiä ja tuoretta hävikkiruokaa niiden rinnalla.

– Hävikkiruoka pitää saada heti jakoon. Kuiva-aineet taas pelastavat tilannetta pitkällä tähtäimellä, Majlund kiittelee.

Samaan aikaan ruoka-avustusten kanssa ihmisille lähtee jakoon myös perushygieniatarvikkeita hammasharjoista ja suihkusaippuasta alkaen.

Myös niille on nyt suuri tarve.

Sami Rytkönen on jo muun muassa auttanut kouluruokien jaossa. Vapaaehtoistyö tuo korona-arkeen mielekkyyttä. Miikka Varila / Yle

Koronakriisin aikana myös vapaaehtoisten määrän kasvu on yllättänyt. Uusia tekijöitä on ilmoittautunut jo 70. Yksi heistä on Sami Rytkönen, joka halusi löytää tavan auttaa ihmisiä.

– Nyt kun omat työt on loppu, näin voin tehdä hyvää muille. Auttaminen tuo hymyn huulille, Rytkönen kertoo.

Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlund toivoo, että koronakriisin taittaminen yhdessä saisi ihmiset myös muistamaan vapaaehtoistyön tärkeyden jatkossakin.