Hävittäjien ylilento ja kansallislaulu Jimi Hendrixin tyyliin kunnioittivat terveystaistelijoita New Yorkissa

Hyppää Hornetin kyytiin New Yorkin ylle ja kuuntele palomiehen rouhea kitaraversio kansallislaulusta

Yhdysvaltain ilmavoimien lentäjät ja New Yorkin palomiehet halusivat kunnioittaa terveydenhuollon työntekijöitä, jotka uurastavat koronataistelun eturintamassa.

Newyorkilainen palomies kiipesi sairaalan edustalla paloauton katolle ja ulvotti sähkökitarastaan maan kansallislaulun tyylillä, jonka Jimi Hendrix teki tunnetuksi yli 50 vuotta sitten.

Ilmavoimien taitolentoryhmien F-16- ja F-18 koneet lensivät muodostelmissa New Yorkin ja New Jerseyn yllä.

New Yorkissa koronavirukseen on kuollut yli 17 000 ihmistä. Kaupunki ja New Yorkin osavaltio ovat vetäneet koronan vastaisessa taistelussa tiukempaa linjaa kuin moni muu osavaltio ja presidentti Donald Trump.

Laita videon äänet päälle niin kuulet kitarasoolon.