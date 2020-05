Ylen kysely: Kansanedustajat tyrmäävät tilapäisen koronaveron – "Elämässä mikään ei ole niin pysyvää kuin väliaikainen vero"

Koronavirus tekee dramaattista tuhoa Suomen julkisessa taloudessa.

Bruttokansantuote romahtaa ja velkaa otetaan nyt reippaasti, mutta samalla mietitään jo keinoja koronalaskun maksamiseksi. Yksi idea on erillinen koronavero, jolla valtio keräisi kassaansa ylimääräistä rahaa kriisin aiheuttamien menojen kattamiseen.

Yle kysyi kaikilta kansanedustajilta kantaa asiaan seuraavalla kysymyksellä:

Pitääkö Suomessa ottaa käyttöön tilapäinen, tuloihin sidottu koronavero helpottamaan epidemiasta aiheutuvaa julkisen talouden kriisiä?

Ei pitäisi, vastaa kansanedustajien ylivoimainen enemmistö.

Yhteensä 131:stä vastanneesta edustajasta 113 vastaa kysymykseen "ei". Vain 3 kansanedustajaa vastaa "kyllä". Epävarmoja vastaajia on 15.

– Ei missään nimessä. Elämässä mikään ei ole niin pysyvää kuin väliaikainen vero, perustelee kantaansa kokoomuksen Janne Heikkinen.

Kaikista eduskuntaryhmistä - nyt-liikettä lukuun ottamatta - vähintään puolet vastasi kyselyyn. Korkein vastausprosentti oli kokoomuksen ja kristillisdemokraattien ryhmissä.

Ilkka Kemppinen / Yle

Eniten myötämielisyyttä asialle löytyy vasemmistoliitosta. Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kaikki vastaajat sen sijaan vastustavat epäröimättä tuloihin sidottua, väliaikaista koronaveroa.

Voit tutustua yksittäisten edustajien vastauksiin ja perusteluihin jutun lopussa.

Vastausten perusteluista heijastuu eri puolueiden yleisempi asenne veronkiristyksiin julkisen talouden tervehdyttämisessä.

Porvaripuolueissa korostetaan veronkiristysten haittavaikutuksia yrityksille ja talouskasvulle.

Vasemmistossa monet sanovat, että verotusta tullaan kyllä tarvitsemaan kriisin nujertamiseen, mutta velanotto on tällä hetkellä järkevin tapa kattaa kustannuksia.

Perussuomalaisissa monet karsisivat verokiristyksen sijaan julkisia menoja erityisesti maahanmuutosta.

"Vähentäisi työntekoja ja syventäisi taantumaa"

Puoluekartan oikealla laidalla koronaveron vastustus on tiukkaa. Perusteluissa toistuu vastenmielisyys veronkorotuksia kohtaan ylipäätään. Moni katsoo, että kriisissä veroja pitäisi elvytyksen nimissä enemmänkin keventää.

– Itseään yhä kireämmillä veroilla kurittava kansakunta ei kukoistukseen nouse. Verotuloja voi ylipäätäänkin kertyä vain siellä, missä on taloudellista toimeliaisuutta, perustelee kokoomuksen Wille Rydman.

– Koronavero olisi vero, joka kiristäisi työn ja yrittämisen verotusta, mikä ennemminkin vähentäisi työntekoa ja syventäisi taantumaa, säestää puoluetoveri Pihla Keto-Huovinen (kok.).

– Verotuksen kiristäminen tyrehdyttäisi talouden elpymistä ja leikkaisi kulutuskysyntää tilanteessa, jossa se pitäisi saada uudelleen liikkeelle, kirjoittaa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Monet pitävät myös ajankohtaa liian varhaisena kriisin talousseurausten arvioinnille ja sitä myöden uusille veroille. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson korottaisi mieluummin kotitalousvähennystä.

– Voimme (siten) kannustaa kansalaisista tukemaan yrityksiä ja hankkimaan palveluja.

Voit tutustua puoluekohtaiseen vastausjakaumaan tästä.

"Kaikki rahat käytettävä suomalaisten hyväksi"

Myös hallituspuolue keskustan kansanedustajat korostavat veronkiristysten turmiollisuutta talouskasvulle.

– Koronavero on tarpeeton raippa kansalaisille. Koronan jälkeen on tärkeää valaa uskoa kotimaiseen kulutukseen, vahvistaa ostovoimaa ja tukea kansalaisten tulevaisuuden toivoa, perustelee Pasi Kivisaari (kesk.)

Moni näkee myös, ettei ainakaan aivan uusien verojen keksiminen missään tapauksessa ole hyvä ratkaisu.

– Nykyisen tuloverojärjestelmän tulee riittää kriisistä selviytymiseen, toteaa Esko Kiviranta (kesk.).

Perussuomalaisten riveistä painotetaan julkisten menojen priorisoinnin tarvetta verottamisen sijaan, kun taloutta koronan vuoksi joudutaan tasapainottamaan.

– Lähtökohta on se, että kaikki rahat on käytettävä suomalaisten ja Suomen hyväksi. Yli miljardin euron kehitysavusta tulee nyt siirtää rahaa oman kansakunnan auttamiseksi. Lisäksi maahanmuuttopolitiikkaa on kiristettävä, linjaa Mari Rantanen (ps.).

– Talouden koronakriisi on kysyntä- ja tarjontashokki, josta ei toivuta verottamalla lisää vaan vähemmän. Nyt on viimeinkin pakko tehdä rakenteellisia uudistuksia sekä menojen priorisointia, kirjoittaa koronaveroa niin ikään vastustava Lulu Ranne (ps.).

"Velanotto on parempi vaihtoehto"

Myös SDP:n kansanedustajista valtaosa torjuu koronaveron, vaikka epävarmojakin löytyy. Moni katsoo, että kriisin mittakaava on niin suuri, että väliaikainen vero - tai menojen leikkaus - ei mitenkään kata sen kustannuksia.

– Velanotto on parempi vaihtoehto, koska velkatasomme on suhteessa muihin maihin matalalla ja sitä on muutenkin varaa korottaa, kirjoittaa Eveliina Heinäluoma (sd.).

– Uusien verojen säätäminen kriisin keskellä ei ole järkevää. Pidemmällä aikavälillä pitää huolehtia julkisen talouden kestävyydestä. Oikeudenmukainen ja kestävää kasvua tukeva verotus on tässä tärkeässä roolissa, perustelee Antti Lindtman (sd.)

Vihreiden eduskuntaryhmässä erillinen koronavero ei myöskään saa tukea. Verotustakin voidaan joutua käyttämään, mutta järkevämpää olisi kiristää haittaveroja kuin työn verotusta. Myös perustulo saa vihreiden vastaajilta tukea.

– Julkisen talouden kriisi aiheutuu - hyvin perustelluista - rajoitustoimista. Siihen vastaaminen veroja korottamalla olisi kummallinen, kuilua syventävä valinta. Päinvastainen temppu eli väliaikainen perustulo olisi paljon paremmin perusteltu ratkaisu, ehdottaa Atte Harjanne (vihr.)

Vasemmistoliiton seitsemästä vastaajasta kolme torjuu koronaveron. Heidän perusteluissaan verotusta tulisi käyttää erillisveron sijaan kokonaisvaltaisemmin kriisin jälkien korjaamiseen.

– Yrityksille tehdyt miljardiluokan tulonsiirrot tulee taantuman taituttua periä takaisin vaikkapa yhteisöveroa ja työnantajamaksuja kiristämällä, katsoo Johannes Yrttiaho (vas.)

"En sulje tätäkään vaihtoehtoa pois"

Edes ne harvat kansanedustajat, jotka vastaavat tukevansa ajatusta koronaverosta, eivät säätäisi sellaista voimaan juuri nyt.

– Osa koronan aiheuttamista kuluista on väistämättä myöhemmin rahoitettava veroilla, mutta uusien verojen aika ei ole nyt. Taloustieteen oppien mukaisesti veroja kannattaa korottaa nousukaudella ja suurempiin tuloihin painottuen, kirjoittaa Jussi Saramo (vas.).

– Liian nopeasti ei tule ostovoimaa lähteä supistamaan, joten veronkorotukset tulee siirtää myöhäisempään ajankohtaan. Pidemmällä aikavälillä myös veropohjan laajentaminen voi olla tarpeen, linjaa SDP:n Jukka Gustafsson.

Moni vastaaja painottaa, ettei epidemian aiheuttaman talouskriisin syvyys ole vielä kenenkään tiedossa. Niinpä kaikkia lääkkeitä sen kukistamiseksi ei vielä voi määrätä. Viisitoista kansanedustajaa vastasi kysymykseen koronaveron tarpeesta "en osaa sanoa".

– En sulje pois tätäkään vaihtoehtoa. Mutta paljon enemmän valtiontaloutta auttaa, jos saadaan vähennettyä ylikansallista veronkiertoa, perustelee Satu Hassi (vihr.)

– Vaikea sanoa tässä vaiheessa. Jollakin tapaa ne velat on maksettava: joko nostamalla verotusta tai leikkaamalla menoja tai sitten molempia, toteaa Juuso Kaisa (ps.).

Voit lukea kaikkien vastanneiden kannat tarkemmin tästä. Kansanedustajat on listattu aakkosjärjestyksessä.

