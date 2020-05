Koronavirusta testataan nyt jätevesistä – toiveena pystyä ennustamaan taudin mahdolliset uudet aallot

Mitä tahansa näytettä otettaessa on tärkeää olla suojautunut, sillä roiskevaara on aina olemassa, sanoo prosessi-insinööri Tapio Kilponen Lahti Aqualta.

THL toivoo selvittävänsä, kuinka moni puhdistamoiden alueilla on sairastunut koronavirukseen.

Vain muutama tunti sen jälkeen, kun lahtelaisessa kodissa vedetään vessa, vesi solahtaa jätevedenpuhdistamolle. Ihmisten elintavat ja tautiepidemiat näkyvät Lahti Aquan puhdistamolla. Tämä on yksi 28:sta puhdistamosta, josta on nyt ryhdytty tutkimaan koronaviruksen jäämiä.

Näytteitä on ryhdytty ottamaan toukokuun alussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toiveena on saada kehitettyä menetelmä, joka antaa kokonaiskuvaa siitä, kuinka paljon alueella on koronavirustartuntoja. Jätevedestä otetun näytteen perusteella voidaan siis mahdollisesti tutkia koronaviruksen yleisyyttä väestössä.

On arvioitu, että koronavirustartuntoja on moninkertainen määrä varmistettuihin tartuntoihin nähden. Jätevesistä otettujen näytteiden avulla THL toivoo saavansa lisätietoa tartuntojen määrästä.

– Koronaviruksen jätevesiseurannasta toivotaan työkalua, joka voi täydentää henkilöistä otettavien testien antamaa tietoa. Testejä ei tehdä ihmisistä, joilla ei ole oireita, emmekä tiedä, kuinka paljon on oireettomia kantajia, sanoo THL:n erikoistutkija Tarja Pitkänen.

Menetelmän avulla voitaisiin myös ennustaa, onko epidemia laantumassa vai onko taudista tulossa toinen aalto.

Lahden jätevedenpuhdistamolla tulevasta vedestä otetaan näytteitä jokaisena arkipäivänä, monesti myös viikonloppuisin esimerkiksi haitallisten ja vaarallisten aineiden varalta, sanoo Lahti Aquan prosessi-insinööri Tapio Kilponen. Juha-Petri Koponen / Yle

Viruksen löytäminen vaatii erikoistekniikkaa

Lahdessa jätevedenpuhdistamolla prosessi-insinööri Tapio Kilponen vetää suojavarusteet päällensä kuten aina työssään, sillä näytteitä otettaessa on aina roiskevaara. THL:n mukaan koronavirus ei kuitenkaan säily pitkään (siirryt toiseen palveluun) taudinaiheuttamiskykyisenä, ja taudin leviäminen jätevesien kautta työntekijöihin on epätodennäköistä.

Puhdistamolla otetaan näytteitä joka päivä esimerkiksi typen, fosforin ja suolistoperäisten bakteerien löytämiseksi. Osa näytteistä analysoidaan Lahti Aquan omassa laboratoriossa.

Jätevedestä on aiemmin tutkittu esimerkiksi huumejäämien määriä. Näytteenottomenetelmät ovat samanlaiset, mutta analysointi vaatii erityistä tarkkuutta.

– Nämä määrät voivat olla erittäin pieniä. Vaaditaan erityistekniikkaa, että koronaviruksen RNA eli geeniperimän jäämiä voidaan löytää, Kilponen sanoo.

RNA:ta on löydetty myös ulkomailla

Jätevesitutkimusta on ryhdytty tekemään myös muissa maissa, esimerkiksi Hollannissa, Australiassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Näissä maissa on jo löytynyt näytteitä siitä, että koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää todella löytyy puhdistamoille tulevasta jätevedestä, sanoo THL:n Pitkänen.

Mutta mikä on RNA ja mitä tällä tiedolla voidaan tehdä?

– RNA-kopiolukumäärä kertoo siitä, kuinka paljon sen alueen väestön keskuudessa on koronavirusta. Se on kuitenkin eri asia kuin viruksen elinkyvyn tai tartuttavuuden mittaaminen. Riskiarviointia ei tehdä, vaan tavoitteena on väestötason tarkastelu, Pitkänen sanoo.

Näytteitä kerätään joiltakin puhdistamoilta kerran kuussa, toisilta kerran viikossa. Lahden jätevedenpuhdistamolla näyte laitetaan kylmälaukkuun, josta se kuljetetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle Kuopioon. Juha-Petri Koponen / Yle

Näytteidenotto on jo aiemmin aloitettu muutamalla paikkakunnalla, mutta toukokuun alusta lähtien näytteitä kerätään 28 puhdistamolta, jolloin tutkimus kattaa noin 60 prosenttia Suomen väestöstä.

THL:n tavoitteena on, että kesällä selviää, toimiiko menetelmä toivotulla tavalla ja saadaanko siitä hyödyllistä tietoa irti. Erikoistutkija Pitkänen kertoo, että THL seuraa, millaisia tuloksia ulkomailla saadaan vastaavista tutkimuksista.

– Muutamista maista on esimerkkejä. He ovat kehittämässä mallinnusta, mutta vielä on liian varhaista sanoa sitä, kuinka hyödyllinen työkalu tässä saadaan aikaiseksi.

