Hautakiveen ilmestyi iso hakaristi juutalaisella hautausmaalla – kaupunginjohtaja järkyttyi

Haminassa vanhalla juutalaisella hautausmaalla paljastuu lohduton näky. Yksi hautakivistä on kaadettu. Toiseen on maalattu valkoinen hakaristi.

Hautausmaa ei ole enää käytössä. Sen aitojen takana on parikymmentä hautaa, joissa lepää Venäjän keisari Nikolai I:n armeijan juutalaisia sotilaita ja heidän perheenjäseniään. Heidät on haudattu liki 200 vuotta sitten. Yhdessä muistokivessä on mainittu vuosiluku 1847.

Pieni, noin sadan neliömetrin kokoinen hautausmaa sijaitsee noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta itään. Tien toisella puolella on Haminan ortodoksisen seurakunnan hautausmaa, joka perustettiin 1740-luvulla.

Juutalaisten haudat ovat aitojen takana Haminan Pampyölissä. Tiina Karppi / Yle

Haminan kaupunginjohtaja on tyrmistynyt tihutyöstä. Hän kuuli tapauksesta ensimmäisen kerran, kun häneen otettiin yhteyttä Helsingin juutalaisesta seurakunnasta.

– Tämä tuli todella isona yllätyksenä. Hautarauhan rikkominen on todella epämiellyttävää ja tyhmää, vielä kun tässä oli kova poliittinen ilmaisu. Tämä ei kuulu lainkaan haminalaiseen kulttuuriin, kaupunginjohtaja Hannu Muhonen sanoo.

Muhonen kertoo sattumalta käyneensä autoajelulla hautausmaan tienoilla pääsiäispyhien aikana. Tuolloin hän ei vielä havainnut ilkivaltaa.

Rikosilmoitus poliisille

Helsingin juutalainen seurakunta on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen. Poliisi vahvistaa asian.

– Meillä ei ole mitään tietoa tekijästä, rikosylikonstaapeli Jarmo Rahkola Kaakkois-Suomen poliisista sanoo.

Hautausmaalla on kaadettu yksi muistokivi. Tiina Karppi / Yle

Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron Nadbornik kertoo, että lähialueen asukkaiden postilaatikoihin on jaettu samoihin aikoihin natsimielisiä mainoslehtisiä. Myös Haminan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Ville Kiiveri on nähnyt flyerin, jossa mainostetaan Kohti vapautta! -liikettä. Kiiveri lähetti kuvan myös Ylelle nähtäväksi.

Poliisilla ei ole tietoa asiasta.

– Meille ei ole tullut tietoa eikä ole ilmoitettu mainoslehtisistä, rikosylikonstaapeli Jarmo Rahkola sanoo.

Mainoslehtisiä ja tempauksia

Keskusrikospoliisi on tutkinut Kohti vapautta! -liikkeen toimintaa. Huhtikuun alussa keskusrikospoliisi ilmoitti epäilevänsä, että liikkeen nimissä jatketaan korkeimman oikeuden väliaikaiseen toimintakieltoon määräämän Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toimintaa.

Asia on nyt syyteharkinnassa Etelä-Suomen syyttäjänvirastossa.

Keskusrikospoliisista kerrotaan yleisesti, että Kohti vapautta! -liike haluaa toimia julkisesti eikä maan alla. Liike esimerkiksi kertoo verkkosivuillaan tapahtumistaan ja tempauksistaan ympäri Suomea.

– Tällä julkisella toiminnallaan he pyrkivät saamaan näkyvyyttä ja kannatusta toiminnalleen, rikosylikonstaapeli Lauri Pajunoja keskusrikospoliisista kertoo.

Poikkeuksellinen tapaus

Helsingin juutalaisen seurakunnan mukaan hakaristien maalaaminen hautakiviin ei ole Suomessa mitenkään tavallista. Juutalaisten haudat ovat saaneet olla varsin rauhassa.

Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtajan Yaron Nadbornikin mukaan viime vuonna Helsingin juutalaisen hautausmaan ulkopuolelle oli heitetty pullollinen verta, mutta hautoihin ei ollut koskettu.

Haminan kaupunki lupaa viime kädessä hoitaa haudat kuntoon. Tiina Karppi / Yle

Entä mitä mieltä Nadbornik on hakaristin näkemisestä hautakivessä?

– Toivoisin, että ihmiset pysyisivät kotona nyt korona-aikana eivätkä tekisi tällaisia tyhmyyksiä, Yaron Nadbornik sanoo.

Haminan kaupunki aikoo seuraavaksi selvittää, miten ilkivaltaa kokeneet haudat saadaan ennalleen. Kaupunginjohtaja Hannu Muhosen mukaan asiasta pitää ensin keskustella yhdessä Helsingin juutalaisen seurakunnan, Suomi-Israel-yhdistyksen ja Israelin suurlähetystön kanssa. Asiaa mutkistaa se, että haudat ovat yksityisen maanomistajan mailla.

– Mielestäni on aivan selvää, että viime kädessä kaupunki huolehtii alueen kuntoon laittamisesta, kaupunginjohtaja Hannu Muhonen sanoo.

