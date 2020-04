Hauenpoikasista on nyt kova kysyntä, kun haukikannat taantuvat – tällainen on lypsetyn mädin matka järvien saalistajaksi

Haukikannat ovat paikoin taantuneet erityisesti säännöstelyissä järvissä. Hauen poikasilla on nyt kova kysyntä. Viime vuosina hauen kutualueiden määrä on vähentynyt järvien rehevöitymisen ja mataloitumisen takia. Siksi haukien lisääntymistä on syytä tukea.