Tampereen Teatterikesä peruuntuu tältä vuodelta

Tampereen Teatterikesä perutaan koronaviruksen takia.

Tampereen Teatterikesän hallitus päätti tällä viikolla, että perinteisesti elokuun alussa pidettävää Teatterikesää ei järjestetä tänä vuonna koronavirustilanteen vuoksi. Festivaali järjestetään seuraavan kerran 2.–8.8.2021.

Suomen hallitus on linjannut, että isot festivaalit on kielletty heinäkuun loppuun. Tämä on johtanut massiiviseen kesätapahtumien perumiseen. Tampereen Teatterikesä olisi ollut elokuun alussa.

– Vaikka päätös festivaalin perumisesta on raskas, on se meidän tapauksessa ainoa vastuullinen ratkaisu. Vallitsevassa tilanteessa on ennen kaikkea ajateltava ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Päätöksellä voimme myös taata festivaalin jatkuvuuden tulevaisuudessa. Tapahtuman siirtäminen myöhempään ajankohtaan ei ole mahdollista, sillä teatterit käynnistävät kautensa syksyllä, sanoo Teatterikesän toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl.

Pääohjelmiston kansainväliset esitykset ensi vuodelle on neuvoteltu. Myös Ohjelmateltan esitykset pyritään siirtämään.

– Sen sijaan kotimaista pääohjelmistoa ei valitettavasti pystytä siirtämään aivan sellaisenaan ensi vuodelle. Kunnianosoituksena valituille kotimaisille ryhmille julkaisemme esitykset verkkosivuillamme taiteellisen johtoryhmän saatesanoin, Rosendahl sanoo.

