Kela on hylännyt 80 prosenttia karanteenikorvaushakemuksista – päivärahaa voi saada vain tartuntatautilääkärin todistuksella

Valtaosa koronakaranteenin takia korvauksia hakenut on jäänyt nuolemaan näppejään. Kela on hylännyt 80 prosenttia hakemuksista, joilla on anottu tartuntatautipäivärahaa (siirryt toiseen palveluun) eli korvausta ansionmenetyksestä karanteenin aikana.

Hylkäyksen syynä on useimmiten ollut se, ettei hakemuksessa ole ollut mukana tartuntatautilääkärin kirjoittamaa todistusta.

Jotta päivärahaa heruu, hakemuksen liitteenä täytyy olla tartuntatautilääkärin määräys karanteenista, eristämisestä tai poissaolosta työstä. Muiden lääkäreiden kirjoittama todistus ei lain mukaan kelpaa.

Jokaisella kunnalla ja sairaanhoitopiirillä on oma tartuntatautilääkärinsä. Hän ei kirjoita määräystä eristämisestä, karanteenista tai työpoissaolosta pelkkänä varotoimena, vaan syynä täytyy aina olla sairastuminen koronavirukseen tai altistuminen tai perusteltu epäily altistumisesta sille.

Poikkeuksen tekee tilanne, jossa alle 16-vuotias lapsi on määrätty olemaan karanteenissa eikä huoltaja voi siksi mennä töihin. Jos vaikka koko koululuokka on määrätty karanteeniin, huoltaja voi saada tartuntapäivärahaa ansionmenetyksestä.

Epidemiatuki auttaa ulkomailta tulleita

Joskus karanteeniin jäädään työnantajan suosituksesta. Kelan etuuspäällikkö Milla Kaitolan mukaan siinäkään ei ole kyse sellaisesta tartuntatautilain mukaisesta tilanteesta, joka oikeuttaisi päivärahaan.

– Jotkut ovat hakemuksensa liitteeksi toimittaneet työterveyslääkärin määräyksen. Sekään ei ole riittävä, koska laki määrittää sen, kenellä on oikeus määrätä rajoittamistoimenpiteitä, kuten karanteenimääräyksiä, Kaitola sanoo.

Hallitus suosittaa kaikkia ulkomailta palaavia henkilöitä jäämään kahdeksi viikoksi karanteeniin. Hekin tarvitsisivat tartuntatautilääkärin todistuksen saadakseen tartuntatautipäivärahaa. Heille on nyt luotu avuksi epidemiatuki, joka on tosin paljon pienempi kuin keskimääräinen tartuntatautikorvaus.

Väliaikaista epidemiatukea voivat saada myös vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronaepidemian takia ja ovat siksi joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään.

Lisää hakemuksia tulossa

Vaikka valtava määrä suomalaisia on ollut karanteenissa, Kelaan on tullut vain noin 4 000 hakemusta tartuntatautipäivärahaa varten. Niistä puolet on ratkaistu ja puolet on vireillä.

– Osittain syynä pieneen määrään on varmaan se, että tartuntautilääkäreiden työt ovat ruuhkautuneet koronan takia. Myös tartuntaketjujen selvittely on hidasta. Saamme varmasti tänä keväänä vielä paljon hakemuksia maalis–huhtikuulta, Kelan Milla Kaitola arvioi.

Kela on yhdessä valtiovarainministeriön kanssa laskenut erilaisia skenaarioita siitä, kuinka kalliiksi koronaetuudet tulevat.

– Pystymme kyllä kaikki etuudet maksamaan, Kaitola lupaa.

