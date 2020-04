Lapsiasiainvaltuutettu huolissaan lapsista, jotka eivät pääse kouluun pakoon huonoja kotioloja – "Neljästä viiteen kuukautta tällaisissa oloissa on jo erittäin vaurioittava"

Lapsiasiainvaltuutetun mielestä jokaisen lapsen tilanne on syytä arvioida ennen kesää.

Suomen lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen on erittäin huolestunut syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tilanteesta koronakriisin pitkittyessä.

Pekkarinen vieraili tänään keskiviikkona Radio Suomen Päivä -lähetyksessä.

Pekkarinen painottaa, että erityisen heikossa asemassa ovat lapset, joiden asema on ollut haavoittuvainen jo ennen koronakriisiä.

Hän viittaa vammaisiin lapsiin, lapsiin, joiden kotona ei ole kielitaitoa tai mahdollisuuksia muutoinkaan tukea lasta etäkoulunkäynnissä sekä lapsiin, joiden perheissä on mielenterveys- ja päihdeongelmia, ristiriitoja tai vaikeuksia elämänhallinnassa.

– Heidän tilanteensa on erityisen heikko ja heidän asemansa on vaarantunut.

Päätöksiä on arvioitava lapsen etu edellä

YK:n lastenoikeuksien komitea antoi jo kaksi viikkoa sitten kannanoton koronapandemian vuoksi. Siinä muistutetaan, että poikkeusajan rajoituksilla on suuria vaikutuksia erityisesti lasten emotionaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin, ja että monen lapsen oikeudet ovat tällä hetkellä vaarantuneet.

Lapsiasiainvaltuutettu ei ole ottanut suoraan kantaa koulukysymykseen, sillä hän pitää sitä valtioneuvoston päätöksenä. Hän kuitenkin huomauttaa, että koulujen sulkeminen ja vahva suositus olla menemättä varhaiskasvatukseen rajoittaa hyvin monia lapsen oikeuksia.

– Se rajoittaa lapsen oikeuksia osallisuuteen, hyvään ravintoon, saada lähiopetusta, tavata ystäviä ja tovereita sekä olla suojeltuna väkivallalta ja kaltoinkohtelulta.

Pekkarinen pitää yllättävänä sitä, että hän on joutunut muistuttamaan asiasta. Koulu ei ole sosiaalitoimisto eikä terveydenhuoltolaitos, mutta koulu on enemmän kuin ainoastaan sivistyslaitos, hän painottaa.

– Se on lapsille kaikkein merkityksellisin yhteisö perheen jälkeen. Jos perhe on turvaton, niin koulusta tulee se elämän kaikkein merkittävin yhteisö, joka tuo siihen arkeen vakautta ja turvallisuutta.

Lasten oikeuksien sopimus lähtee siitä, että yhteiskunnan tulee huolehtia kaikkien turvattomien lasten hyvinvoinnista ja päätökset tehdään lapsen etu edellä niin yksittäisten lasten kuin lapsiryhmienkin kohdalla.

– Turha hokea, että valtaosalla menee hyvin. Tässä ei voida mennä hyvinvoivien ja ikään kuin keskiluokan intressit edellä, vaan tässä on ajateltava niitä lapsia, jotka apua tarvitsevat. Tehtäväni on muistuttaa tästä.

Pekkarisen mielestä on taattava mahdollisuus arvioida lasten tilanne

Pekkarinen on huolestunut, jos lapsia ei kohdata ennen kesää. Hänen mukaansa se tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassamme on lapsia ja nuoria, jotka eivät tapaa lähes viiteen kuukauteen muita aikuisia kuin omat perheenjäsenensä.

– Jokainen varmaan kohtaa arjessa ohimennen muitakin ihmisiä, mutta nimenomaan turvalliset ja luotettavat aikuiskontaktit voivat joillakin lapsilla jäädä erittäin vähäisiksi tai ne voivat puutua kokonaan. Neljästä viiteen kuukautta tällaisissa oloissa on jo erittäin vaurioittava.

Huolta lasten ja nuorten psyyken tasosta on jo ollut ennen tätä koronakriisiä, Pekkarinen muistuttaa.

– En tiedä, miten se pahoinvoinnin lasku maksetaan, joka tästä mahdollisesti kertyy.

Pekkarinen myöntää, ettei kahden viimeisen viikon varalle voi laskea paljon, mutta se antaa kuitenkin mahdollisuuden arvioida lasten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi tällä hetkellä.

– Se antaa myös lapselle mahdollisuuden pyytää apua luotettavalta aikuiselta. Kaikki lapset eivät kykene käyttämään älylaitteita, eivätkä ole kotona sellaisissa olosuhteissa, jossa he voivat turvallisesti pyytää apua.

Pekkarisen mukaan keino voi olla koulujen avaaminen tai jokin muu, mutta nyt ei voi jäädä etäyhteyksien taakse huokailemaan tilanteen vaikeutta.

Etäkoulusta on kuluneiden viikkojen aikana lapsiasiainvaltuutetun mukaan opittu paljon, mutta tulosten arvioimisen aika on myöhemmin.

– Sen aika on vasta sitten, kun kriisi on selkeytynyt ja tästä on menty eteenpäin. Tässä kohdin keskustelu ei ole turha, mutta ei myöskään välttämätön.

Pekkarisen mukaan etäkoulun opit voivat avata uusia ulottuvuuksia. Hänen mielestä palvelut tulisi jatkossa luoda yksilöllisesti jokaisen vahvuuksien ja tarpeiden mukaan.

Hallituksen aiemman päätöksen perusteella koulua käydään etänä 13. toukokuuta saakka. Hallitus on luvannut ottaa kantaa tilanteeseen vielä tällä viikolla. Pääministeri Sanna Marin antaa keskiviikkona ilmoituksen eduskunnalle.

Lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen on keskiviikkona haastateltavana myös illan A-studiossa kello 21 jälkeen.

