Rakennustyömaalla Murmanskin alueella yli 900 koronatartuntaa – työmaalla on töissä paljon parakeissa asuvia siirtotyöläisiä

Murmanskin alueella Belokamenkassa on pystytetty kenttäsairaala koronatartuntojen vuoksi.

Kaikkiaan Murmanskin alueella on todettu yli 1 100 koronatartuntaa.

Murmanskin alueella on todettu yli 900 koronavirustartuntaa isolla rakennustyömaalla, kertoo uutistoimisto Interfax (siirryt toiseen palveluun). Virus on levinnyt Belokamenkan työmaalla jo useita viikkoja, ja kuluneen vuorokauden aikana on todettu 55 uutta tartuntaa.

Barents Observerin (siirryt toiseen palveluun) mukaan kaasuyhtiö Novatekin huoltotukikohtaa on rakentamassa jopa yli 11 000 ihmistä, joiden joukossa on paljon parakeissa asuvia siirtotyöläisiä.

Kaikkiaan Murmanskin alueella on todettu yli 1 100 koronatartuntaa, joista siis reilut 80 prosenttia on todettu Belokamenkassa.

