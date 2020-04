Bill Gates rahoittaa lähes miljoonalla eurolla suomalaista koronatutkimusta Afrikassa, ei ensimmäinen miljoonapotti Tampereelle

Bill ja Melinda Gatesin säätiö lahjoittaa miljoona dollaria eli 920 000 euroa Tampereen yliopiston tutkimukseen. Säätiö on aiemmin rahoittanut saman yliopiston tutkimusta Afrikassa yli 18 miljoonalla.

Gatesin säätiö rahoittaa Länsi-Afrikan Malissa alkavaa koronavirustutkimusta, jonka päätutkijoihin kuuluvat lastentautiopin professori Per Ashorn ja yliopistotutkija Ulla Ashorn Tampereen yliopistosta. Kansainvälisen tutkimuksen avulla pyritään ehkäisemään koronaviruksen aiheuttaman taudin leviämistä Malissa.

– Koronavirusepidemian pelätään aiheuttavan erityisen paljon sairastuvuutta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, missä hoito ja ennaltaehkäisy on monestakin syystä vaikeaa, Per Ashorn sanoo Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten terveydenhuoltohenkilöstö on altistunut koronalle ja miten se vaikuttaa terveyspalveluihin. Tutkimuksessa kartoitetaan potilaita, joilla epäillään koronavirustartuntaa, joilla todennäköisesti on tartunta tai joiden on varmistettu sairastuneen. Lisäksi arvioidaan taudin leviämisen yleisyyttä ja riskejä sairastuneiden lähipiirissä ja alle viisivuotiailla lapsilla.

– Tutkimuksemme avulla pyrimme selvittämään asioita, jotka voisivat helpottaa epidemian hillitsemistä afrikkalaisissa olosuhteissa. Teemme läheistä yhteistyötä Malin hallituksen kanssa ja vahvistamme hankkeessa myös maan terveysjärjestelmää.

Nyt saatu rahoitus käytetään Tampereen yliopiston mukaan pääasiassa diagnostisten virustestien, digitaalisten kuumemittarien, hapetusmittauslaitteiden ja muun välineistön hankintaan sekä malilaisen henkilöstön palkkaukseen.

Gatesin säätiö rahoittaa jo 20 miljoonalla dollarilla eli 18,4 miljoonalla eurolla Tampereen yliopiston koordinoimaa toista tutkimusta. Laajan, nelivuotisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko alle vuoden ikäisten lasten korkeaa kuolleisuutta vähentää tarjoamalla oireettomille lapsille atsitromysiini-nimistä antibioottia.