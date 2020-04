Yritykset koronakriisissä: Finnair tekee miljoonatappion joka päivä – valtio-omistaja on valmis "kaikkiin mahdollisiin järjestelyihin"

– Nyt eletään synkintä hetkeä kaupallisen lentotoiminnan satavuotisessa historiassa, kertoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

– Tähän aikaan vuodesta meillä on ollut päivätasolla 40–50 tuhatta matkustajaa, nyt kuljetamme keskimäärin tuhat matkustajaa päivässä.

Yhtiön mittava verkosto Eurooppaan ja Aasiaan on typistetty minimiin. Jäljellä on vain parikymmentä kohdetta.

Suurin osa Finnairin koneista seisoo tyhjän panttina ja moottorit paketoituna lentoasemalla. Tappiota tulee noin kaksi miljoonaa euroa päivässä.

Kuinka kauan Finnairin kassa kestää tappioita? Onko henkilökunnalla edessään jätti-irtisanomiset? Paljonko Suomen valtio on valmis kaatamaan rahaa lentoyhtiöönsä?

Suomen valtio on Finnairin suurin omistaja ja tärkein takuumies. Se on jo luvannut jo taata Finnairin yli 600 miljoonan euron lainan.

Tänään Suomen hallitus kertoi myös tuovansa eduskuntaan lisätalousarvion, joka antaa mahdollisuuden osallistua Finnairin rahoitusjärjestelyihin 700 miljoonalla eurolla.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan valtio-omistaja ei horju lentoyhtiönsä rinnalla.

– Valtio vastuullisena omistajana haluaa turvata Finnairin vakavaraisuuden pitkällä aikavälillä ja huolehtia siitä, että kansallinen lentoyhtiö säilyy toimintakykyisenä, Tuppurainen sanoo.

Finnair kaavailee nyt puolen miljardin euron osakeantia. Valtio on luvannut osallistua siihen omistuksensa mukaisella osuudella, eli noin 280 miljoonalla eurolla.

Tämän jälkeen lisätalousarvion 700 miljoonan euron valtuutuksesta on yhä yli 400 miljoonaa euroa käyttämättä. Mittava paketti on varmasti omiaan tasaamaan turbulenssia Finnairin ympärillä.

Tällainen enemmmistöomistaja on Finnairille merkittävä etu. Esimerkiksi ruotsalaisella SAS:lla on myös valtio-omistajia, mutta ne ovat yhteenlaskettunakin vähemmistö.

– Suomelle on ensisijaisen tärkeää, että meillä on toimivat lentoyhteydet. Valtio haluaa omistajana turvata Finnarin toimintakyvyn ja olemme valmiita kaikkiin mahdollisiin järjestelyihin, jotta tässä onnistutaan, Tuppurainen sanoo.

Kaikkiin mahdollisiin järjestelyihin... Onko siis mahdollista, että Suomen valtion omistusosuus Finnairista tulee kasvamaan nykyisestä hieman alle 56 prosentista?

– Olemme valmistautuneet kaikki vaihtoehtoihin.

Topi Mantereen mukaan Finnairin lähtökohta on hyvä – ennen kriisiä yhtiötä jopa kritisoitiin siitä, että sillä on liian vahva kassa.

Rahaa ei kuulemma kannattaisi makuuttaa, kun korot ovat nollassa.

– Tässä uudessa tilantesssa siitä ei ole enää kritiikkiä kuulunut, hän sanoo.

Kun verrataan kassan kokoa liikevaihtoon, Finnairilla tuo suhdeluku oli Mantereen mukaan ennen kriisiä 31 prosenttia. British Airwaysin, Lufthansan ja SAS:n kaltaisilla suurilla eurooppalaisyhtiöillä vastaava tunnusluku oli keskimäärin 17 prosenttia.

– Meidän kassa on suhteellisesti ottaen ollut ehkä kaksinkertainen. Se parantaa meidän asemaa ihan olennaisesti.

Ilman valtion takaamaa lainaa ja osakeantejakin Finnairin kassassa oli maaliskuun lopussa 833 miljoonaa euroa. Se riittää toimitusjohtajan mukaan ainakin ensi vuoden kesään – siinäkin tapauksessa, että lentäminen olisi yhä jäissä ja kahden miljoonan euron päivittäinen tappiotahti jatkuisi.

Finnairin tilanne on tukala, mutta monella muulla se on pahempi. Lehtitietojen mukaan saksalainen Lufthansa olisi hakeutumassa jopa konkurssimenettelyyn (siirryt toiseen palveluun)koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi. Norwegianin koneet pysyvät maassa ensi vuoden kevääseen saakka – mikäli yritys selviää.

Ruotsalainen SAS kertoi eilen irtisanovansa 40 prosenttia työvoimastaan. British Airways laittaa kilometritehtaalle joka neljännen työntekijänsä.

Topi Manner sanoo, että Finnair ei ole turvautumassa irtisanomisiin.

– Uskomme, että lentoliikenteen hidas palautuminen alkaa heinäkuun alussa, Manner sanoo.

– Samaan hengenvetoon on todettava, että matkustajamäärien palautuminen vuoden 2019 tasolle tulee viemään kahdesta kolmeen vuotta. Operoimme loppuvuonna normaalikapasiteettia selvästi matalammalla tasolla ja määräaikaisten lomautusten on jatkuttava.

Lehdistötilaisuudessa Manner väläytti synkempääkin vaihtoehtoa. Mikäli markkina ei toivu odotetusti, irtisanomisiakaan ei voida sulkea pois.

– Mutta emme tällä hetkellä suunnittele niitä.

Mantereen mukaan Suomen joustava lomautusjärjestelmä on yksi syy, miksi Finnair on vahvemmassa asemassa kuin Lufthansa, British Airways tai SAS.

Halpalentojen aika ohi?

Suomenkin taivaalla saattaa olla pian tilaa, jos edullisista lennoistaan tunnettu Norwegian kaatuu koronaan – tai peruuttaa säästösyistä pysyvästi pois näiltä markkinoilta.

Moni muukin halpalentäjä voi laskeskella, ettei pohjoinen Suomi ole niiden strategian ytimessä.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner, onko halpalentoyhtiöiden aika pian ohi?

– Se on yksi tulevaisuuteen liittyvistä isoista kysymyksistä. Meidän arviomme on, että matkustajat keskittyvät entistä enemmän palvelun laatuun. Silloin meidän positiomme modernina laatulentoyhtiönä on kestävä myös tulevaisuudessa.