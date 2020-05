Joko teit nämä 9 suosittua Ylen testiä? Etenkin poikkeusaikana aivoille kannattaa antaa tekemistä

Yle julkaisee erilaisia testejä aika ajoin. Niillä voi mitata kieli-, kulttuuri-, luonto- tai muuta yleissivistävä osaamistaan. Testit keräävät parhaimmillaan kymmeniä tuhansia tekijöitä.

Mitä verkossa tehtävien testien hyödyllisyydestä sanovat muistin ja älykkyyden asiantuntijat? Kysyimme asiaa Muistiliitosta ja Mensalta.

"Kaikki virikkeet ovat hyväksi"

Visailu tekee Muistiliiton mukaan hyvää aivoille.

– Jos tuntuu, että elämä muuttuu virikkeettömäksi, eikä esimerkiksi läheisiin pysty pitämään yhteyttä, aivoille ei tule tarpeeksi ärsykkeitä, kertoo Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu.

Mikäli ihminen kokee elämän tällä hetkellä kuormittavana, voi sillä olla suuriakin vaikutuksia muistiin.

– Jos on huolta toimeentulosta tai kokee nämä rajoitustoimet ahdistavina, se vaikuttaa muistiin. Osalla ihmisistä on kuitenkin hyvä palautumiskyky, Suomu sanoo.

Suomu kehottaa harjoittamaan muistia eri tavoin. Esimerkiksi tekemään itselle mieluisia asioita kuten lukemaan, kuuntelemaan musiikkia ja ratkomaan erilaisia pulmapähkinöitä.

– Kaikki virikkeet ovat hyväksi.

"Kuva puhuu toisenlaista kieltä kuin teksti"

Monissa Ylen visoissa täytyy tunnistaa ja nimetä jokin asia kuvan perusteella. Suomun mukaan tällaiset testit ovat hyväksi aivoille.

– Kuva puhuu toisenlaista kieltä kuin teksti. Muistisairailla voidaan käyttää esimerkiksi kuvakortteja kommunikoimiseen. Myös erilaiset kuvioiden ja pisteiden yhdistämiset ovat hyviä harjoitteita aivoille, Suomu toteaa.

Yksi suosituista Ylen visoista on Luonnonkukkien tunnistustesti. Siinä yritetään tunnistaa kuvan perusteella 50 Suomessa esiintyvää luonnonkukkaa.

Kesäkukkien kuvien katseleminen ja nimien miettiminen vie lisäksi visan tekijän ajatuksia kesän mukaviin asioihin.

– Kukat ovat kauniita ja vievät positiivisiin ajatuksiin ja muistoihin. Monet vanhemmat sukupolvet ovat keränneet kasvikansioita.

Muistiliiton toiminnanjohtaja kannustaa ihmisiä poikkeusaikanakin lähtemään liikkeelle, mutta samaan aikaan olemaan itselle ja jaksamiselle armollinen.

– Välillä on energinen olo ja jaksaa, välillä taas väsyttää. Aivoille kannattaa antaa myös lepoa, Katariina Suomu sanoo.

Tee testi: miten aivosi voivat?

Ristisanatehtävät treenaavat aivoja. Henrietta Hassinen / Yle

Mensa suosittelee kuviopäättelytehtäviä

Kansainvälinen älykkyysjärjestö Mensa järjestää tasaisin väliajoin testi-iltoja, joissa kuka tahansa voi testata oman älykkyysosamääränsä.

Järjestön verkkosivuilla voi tehdä kuviopäättelytestin, joka kertoo tekijälle suuntaa-antavan älykkyysosamäärän. Mensan testi osoittaa kykyä oppia, soveltaa opittua ja ratkoa ongelmia.

Vaikka verkkotestin suorituskertojen määrää ei lasketa eikä rekisteröidä, on Suomen Mensan testivastaava Viliina Lilja huomannut suomalaisten aktiivisuuden testata tietojaan. Etenkin nyt.

– Se, että moni asia on tauolla, on saanut ihmiset kaipaamaan ajanvietettä ja puuhaa. Meillekin on tullut kyselyitä, milloin järjestämme taas virallisia testejä, Lilja kertoo.

Mikäli älykkyyttään haluaa testata, Lilja suosittelee tekemään kuviopäättelytehtäviä, joissa ei tarvita etukäteistietoja.

– Tehtävien tekemiseen vaaditaan vain normaali näkö- ja kynänkäyttökyky.

Lilja suosittelee aivojen kehittämiseksi kaikkea aivojen vireyttä lisäävää toimintaa ja pitämään yllä selkeää päivärytmiä.

Tärkeää on löytää itselleen puuhaa, joka viihdyttää ja saa ajan kulumaan.

– Palapelien tekemistä, lukemista, käsitöitä tai älykkyystestien tekemistä verkossa. Kaikki puuha, mitä voi tehdä tällä hetkellä turvallisesti ja mikä stimuloi aivoja, on hyväksi.

Oletko tehnyt jo nämä testit?

Yle on toteuttanut viime vuosina useita visoja, jotka kerryttävät asiatietoja ja ovat yleissivistäviä. Tässä joitain suosituimpia:

Kuinka hyvin tunnet Euroopan kartan? Tiedätkö, missä ovat Irlanti tai Portugali? Entä Ukraina, Andorra ja Pohjois-Makedonia? Testaa, miten hyvin osaat nimetä valtiot Euroopan kartalla!

Tieliikennelaki muuttui – testaa, tunnetko uudet liikennemerkit! Uudet liikennemerkit tulevat käyttöön kesäkuun alusta alkaen. Merkit eivät kuitenkaan vaihdu kertarysäyksellä, vaan niitä uusitaan vähitellen seuraavan 10 vuoden aikana. Kuinka hyvin sinä tunnistat uudet merkit?

Kuinka hyvin tunnet Peppi Pitkätossun? Poikkeusaikana kirjallisuutta kulutetaan kotihyllyistä ja verkkosivuilta. Klassikkojen lisäksi netistä löytyy monenlaista uuttakin luettavaa ja kuunneltavaa perheille.

Oletko pelifriikki vai täysi ummikko? Mitä tapahtuu jos pelaaja kantaa pelikavereitaan? Entä mitä tarkoittaa, kun pelaaja on bännissä? Testaa tietämyksesi pelisanastosta.

Kuinka hyvin sinä tunnet luonnonkukkia? Luonnonkukkien kausi on alkamassa. Tässä vaikeassa testissä on tunnistettana peräti 50 luonnonkukkaa. Kuinka monta sinä tunnistat?

Testaa tietosi Suomen maantieteestä Mikä on Suomen pisin joki? Missä on itäisin piste? Hyvin on Suomen maantiede hallussa – vai onko varmasti?

Onko sinusta kielipoliisiksi? Ovatko suomen kielen lait ja säännöt lähellä sydäntäsi? Vaanitko kielipoliisina kurittomien kansalaisten kielellistä kaahailua ja kirjoitetun kielen kaltoinkohtelua somessa? Testaa, oletko vasta kielenhuollon nuorempi konstaapeli vai riittävätkö natsat kielipoliisijohtoon!

Historiavisa: Mihin kaupungissa tarvittiin siilejä? Ennen vanhaan kaupungeissa asui eläimiä, jotka nykyisin ovat niissä harvinaisia. Myös ihmisten ja eläinten yhteiselo oli erilaista kuin nykyään. Testaa tietämyksesi Helsingin kaupunginmuseon laatimassa visassa!

Tiedätkö tarkalleen, missä Tampere on? Osaatko sijoittaa Oulun oikein? Klikkaa Suomi-neitoa ja katso, miten kartalla olet. Mitä lähemmäksi kaupungin keskustaa osut, sitä enemmän sinulla jää pelivaraa seuraaviin kaupunkeihin.