Jopa karavaanarit jäävät nyt kotiin – korona ankeuttaa leirintäaluematkailun alaa

- Kevät on ollut vähäluminen. Jos koronaepidemiaa ei olisi tullut, niin olisin ollut lähes joka viikonloppu matkailuautolla reissussa, Juha Hartman sanoo. Petri Niemi/Yle

Koronarajoitukset tuntuvat leirintäaluematkailussakin, vaikka alueiden aukioloa ei ole kielletty.

Jotkut alueet ovat auki vain kausipaikan varanneille. Toiset alueet ovat auki rajoitetusti, jolloin ne ovat sulkeneet esimerkiksi saunoja, ravintoloita ja vastaanottopalveluita.

– Eniten karavaanarin liikkumiseen vaikuttaa se, että liikkuminen ja vapaa-ajan matkustus eivät ole suositeltavia. Lisäksi karavaanareitten joukossa on paljon yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia, joille suositellaan pysymistä kotiloissa, kertoo SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen.

Hollolassa Messilän leirintäalueella on normaalia hiljaisempaa. Talvikausi päättyy huhtikuun loppuun, joten tämän kauden vaunuja on lähtenyt alueelta pois.

Alueen ravintola ja vastaanotto ovat kiinni koronatilanteen vuoksi. Vapuksi noin parillekymmenelle vaunulle on tulossa väkeä.

– Ihmiset pitävät vaadittavia turvavälejä ja täällä pystyy liikkumaan hyvin ulkona. Vessat, suihkut ja keittiötilat on heille käytössä. Niiden siivoukseen ja desinfiointiin olemme nyt kiinnittäneet normaalia enemmän huomiota, sanoo Messilä Campingin yrittäjä Päivi Saarela.

- Nyt mennään matalalla profiililla. Täytyy kuitenkin luottaa tulevaisuuteen, muuten ei tule mitään, sanoo yrittäjä Päivi Saarela. Petri Niemi/Yle

Osa leirintäalueen väestä on lomautettuna. Töissä olevat tekevät ainakin ylläpito- ja korjaushommia.

Karavaanarin matkailuauto pysyy pihassa

Moni matkailija ei halua lähteä tien päälle ja leiriytymään, koska ylimääräistä liikkumista on pyydetty välttämään.

Karavaanareissa on paljon yli 70-vuotiaita eli riskiryhmää, jota on kehotettu pysymään kotioloissa.

Lahtelaisen karavaanariaktiivin matkailuauto pysyy vielä parkissa kotitalon pihassa, vaikkei hän riskiryhmään kuulukaan. Menohaluihin on tullut malttia koronan vuoksi.

– Jokainen yhdistys vastaa kuitenkin jäsenistöstään. Haluamme kunnioittaa valtioneuvoston ohjeistusta, että turhaa matkustamista tulisi nyt välttää ja vähentää. Siksi me emme nyt lähde ehdoin tahdoin mihinkään kurvailemaan, arvioi SF-Caravan Lahden seudun hallituksen puheenjohtaja Juha Hartman.

Korona on laittanut karavaanariyhdistyksen suunnitelmia uusiksi, mikä on pitänyt puheenjohtaja Juha Hartmanin kiireisenä. Petri Niemi/Yle

Korona on peruuttanut myös yhdistyksen 50-vuotisjuhlan ja karavaanarien liittokokouksen toukokuulta Lahdessa. Kesäksi suunnitellun MotoGP -kisan peruuntuminen tekee puolestaan loven yhdistyksen varainhankintaan, sillä yhdistyksen aluetta Artjärvellä olisi kisojen aikana käytetty leirintämajoitukseen.

Kesän turistivirrat vielä kysymysmerkki

Vuonna 2019 tehdyn selvityksen mukaan leirintäaluematkailun liikevaihto (siirryt toiseen palveluun)on kasvanut reiluun 215 miljoonaan euroon vuodessa. Alan työllistävä vaikutus on yli 2700 henkilötyövuotta.

Leirintäaluematkailun tulevan kesän näkymät ovat vielä hämärän peitossa.

– Meillä on hyvä tilanne, meillä on kesäkausipaikat kaikki myyty eli pitkäaikaiset paikat on varattu. Turistikauteen uskon edelleen luottavaisin mielin, mutta kauden aloitus varmasti viivästyy, sanoo Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela.

Sipoolaismatkailijat tulivat Messilän leirintäalueelle vapun viettoon. Päivi Saarela kyselee kuulumisia turvavälin päästä. Petri Niemi/Yle

Kotimaan matkailu elpynee, kunhan rajoituksia poistetaan.

– Jos annettuja liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia helpotetaan ja leirintäalueet voivat olla auki normaalisti, on tulevasta leirintäkesästä 2020 tulossa ihan kohtuullinen. Voi olla myös niin, että koronan jälkeen pysytään enemmän kotimaassa, sanoo SF–Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen.

Matkailuajoneuvojen kauppa on käynyt alkuvuonna koronavirusepidemiasta huolimatta. Matkailuajoneuvotuojat-yhdistys laskee, että tammi-maaliskuussa myytiin runsaat viidennes enemmän matkailuajoneuvoja (siirryt toiseen palveluun) kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

