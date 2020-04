Hallituksen kustantamat karanteenitaksikuskit saattavat tehdä 20-tuntisia työpäiviä ilman suojavarusteita

Valtion kustantamia taksikyytejä lentokentältä kotikaranteeniin ajavat taksikuskit saattavat odottaa kyytejä lentoasemalla jopa 12 tuntia. Kuljettajat eivät ole saaneet suojavarusteita. Heidän oletetaan hankkivan suojavarusteet kuten hengityssuojat itse, kertoo Yle News.

Karanteenikuljetukset suuntautuvat ympäri Suomea, Helsingistä saatetaan ajaa jopa Ouluun ja Rovaniemelle asti.

Kuljettajilla ei ole vaihtoehtoja

Koronakriisi on leikannut taksinkuljettajien ansioista jopa 80 prosenttia, kertoo Yle Newsin haastattelema Abdul (nimi muutettu*). Hän on taksinkuljettaja, joka on kuljettanut karanteeniin määrättyjä matkustajia Helsinki-Vantaan lentoasemalta.

Abdulin mukaan kukaan ei haluaisi olla taksinkuljettaja näinä aikoina. Hän sanoo, että karanteenikuljetuksia ajavat vain ne, joilla ei ole muita vaihtoehtoja.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla vaihtelevaa matkustajamäärää odottaa iso joukko takseja.

– Saatamme olla jonossa yli 10 tuntia. Sitten saamme asiakkaan ja aloitamme pitkän matkanteon eri puolille Suomea, Abdul sanoo.

Pitkistä matkoista onkin tiedossa hyvät tienestit. Yle News on nähnyt todisteet siitä, että Helsinki-Vantaan lentoasemalta Pohjois-Pohjanmaalle on tehty yli 1 000 euroa maksanut taksimatka.

Pahin tilanne on Abdulin mukaan se, jos asiakasta joutuu ensin odottamaan 12-14 tuntia ja sitten matkustaja ajetaan johonkin hyvin lähelle. Siitä tienaa päivän aikana hänen mukaansa 40-50 euroa.

Ajoja ilman suojausta

Taksinkuljettajat ja karanteeniin määrätyt matkustajat kertovat Ylelle, että matkoja on tehty hyvin vähillä suojauksilla.

Suomen Taksiliiton mukaan (siirryt toiseen palveluun) kuljettajien tulisi suojata itsensä pitämällä hengityssuojaa ja kertakäyttökäsineitä, jos tarpeen. TTL:n ohjeen (siirryt toiseen palveluun) mukaan sairaille matkustajille pitäisi tarjota hengityssuoja, jos niitä on saatavilla.

Yksi valtion kustantamia karanteenikuljetuksia ajavista taksiyhtiöistä on Taksi Helsinki. Yle Newsin haastattelema yhtiön edustaja kertoo, että yhtiö ei velvoita kuljettajia käyttämään hengityssuojia. Yhtiön edustajan mukaan kuljettajille on pari viikkoa sitten kuitenkin jaettu 1 000 maskia. Tämänhetkistä tilannetta edustaja ei tuntenut. Taksi Helsingin kuljettajat ajavat 100-200 karanteenikuljetusta joka viikko.

Taksi Helsingin kyytejä itsenäisenä yrittäjänä ajava Abdul sanoo, ettei hän ainakaan ole saanut käyttöönsä yhtään maskia.

Yhtiön mukaan sen takseista 60-70:ssä on pleksilasi kuljettajan ja matkustajien välissä. Niitä tulee yhtiön mukaan myös näissä tilanteissa käyttää, kuten myös THL on linjannut.

Abdulin mukaan hänen autossaan ei ollut mitään pleksiä, eikä hän ollut nähnyt pleksejä muissakaan autoissa.

Toinen hallituksen koronakyydityksiä tekevä taksiyhtiö, Lähitaksi, sanoo Ylelle suositelleensa kuljettajilleen suojavarusteita, mukaan lukien muovikelmua kuljettajan ja matkustajien välillä.

Ulkomailta palaavat saavat ilmaisen taksikyydin kotiin

Suomeen ulkomailta palaavat matkustajat joutuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n määräämään 14 päivän kotikaranteeniin.

He eivät saa käyttää julkisia kulkuvälineitä eivätkä kotimaan lentoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan matkustajien olisi ensi sijassa käytettävä omaa autoa, mutta jos se ei ole mahdollista, he saavat valtion kustantaman taksikyydin.

Maaliskuun lopusta lukien onkin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan tehty 4 500 julkisin varoin kustannettua taksimatkaa.

Vastuuta pallotellaan

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan, että vastuu kuljettajien turvallisuutta koskevista kuljetussopimusten yksityiskohdista kuuluu Traficomille.

Traficomin palvelujohtajan Jarkko Saarimäen mukaan he nojaavat siihen ohjeistukseen, jonka terveysviranomaiset ovat antaneet takseille ja julkiselle liikenteelle. Ohjeistuksen mukaan yhtiöiden tulee järjestää kuljettajille turvalliset työolot.

Myös ministeriön mukaan lopullinen vastuu kuljettajien turvallisuudesta on työnantajalla eli taksiyhtiöillä.

*Abdul ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään, koska hän pelkää että se voisi vaikuttaa hänen työnsaantimahdollisuuksiinsa jatkossa.

Päivitetty 29.4. klo 18.39: Lisätty tieto, että Abdul on Taksi Helsingin palveluksessa itsenäisenä yrittäjänä.

Alkuperäisen englanninkielisen jutun toimittajat ovat Tom Bateman ja Egan Richardson / Yle News.

Lue myös:

Suomeen saapuvien matkustajien karanteenikäytäntö laajenee lentoasemalta satamiin – julkisen liikenteen käyttö on kielletty

Ulkomailta tulevan koronakaranteeni ei aina alakaan Helsinki-Vantaalta, vaan matkustaja voi päästä kotimaan jatkolennolle esimerkiksi Ouluun

Lentokentälle ulkomailta saapuville tiukat toimintaohjeet – julkisen liikenteen käyttö kielletty

THL:n asiantuntija suhtautuu varauksella lentokentän karanteenihotelliin: "Jos laitetaan paljon ihmisiä samaan tilaan, se voi myös luoda riskejä"