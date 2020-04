Ylen tiedot kouluesityksestä: Ensimmäiset voisivat palata kouluun 14. toukokuuta

Koulujen avaamista varten on laadittu esitys opetusministeriössä.

Koulujen avaamista varten on laadittu esitys opetusministeriössä.

Ylen tietojen mukaan hallitukselle esitetään, että koulut avataan hallitusti 14. toukokuuta lähtien.

Hallitus kokoontuu neuvottelemaan kouluihin paluusta tänään iltapäivällä klo 16.30. Koulut ovat olleet valmiuslain nojalla pääsääntöisesti kiinni 18. maaliskuuta alkaen. Aiemman päätöksen mukaan ne ovat kiinni 13:nteen toukokuuta. Päätös yritetään tehdä tänään.

Koulujen avaamista varten on laadittu esitys opetusministeriössä, ja sitä varten on kuultu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asiantuntijoita.

Ylen lähteet kertovat, että avaaminen koskisi tässä vaiheessa peruskouluja. Koululaisten aloitus porrastettaisiin niin, että kaikki peruskoululaiset eivät aloita koulua yhtä aikaa. Toisen asteen koulut pysyisivät tällä tietoa vielä kiinni.

Opetusministeri Li Anderson (vas.) kertoi eilen, että koulut tarvitsevat avaamista varten parin viikon järjestelyajan, jolloin avaaminen voisi tapahtua aikaisintaan 13. toukokuuta jälkeen.

Esitykseen on vaikuttanut esimerkiksi se, että THL:n mukaan kansainvälinen tautidata kertoo, että lapset eivät juuri saa tartuntoja ja sairastavat taudin usein hyvin lievin oirein.

– Vaikka koronavirustartunnan voi saada myös oireettomalta viruksen kantajalta, oireiset ovat selvästi tartuttavampia kuin oireettomat tai lieväoireiset henkilöt. Sen vuoksi virus ei kierrä yhtä aktiivisesti lasten keskuudessa, sanoo THL:n lasten infektiolääkäri Otto Helve THL:n tänään julkaisemassa tiedotteessa.

Suomessa tilanne on THL:n mukaan hyvin samankaltainen. Yksikään lapsi ei ole tarvinnut vakavien oireiden takia sairaalahoitoa Suomessa. Kiinassa tartunnoista prosentti on alle 20-vuotiailla, Yhdysvalloissa alle 18-vuotiaiden osuus on 1,7 prosenttia.

Suomessa todetuista 4 900 tartunnasta hieman yli 200 on ollut alle 16-vuotiailla ja näistä valtaosa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Valmiuslain nojalla tehty koulujen sulkemispäätös ei voi olla voimassa, jos koulujen kiinni pitäminen ei ole välttämätöntä tautitilanteen takia. Jotta tauti ei alkaisi levitä nopeasti, kaikki eivät esityksen mukaan kuitenkaan voi palata kouluun samaan aikaan.

