Kahvikioski, virtuaalimatkat ja stressinpoistokurssit etätyöläisille – nämä eurooppalaiset pienyrittäjät keksivät tapoja selvitä koronakriisistä

Le Stendhal -kahvila on ryhtynyt myymään espresson sijaan take-away kahvia. Juha Nurminen

Koronaepidemia on myllännyt etenkin palvelualoja joka puolella Eurooppaa. Kun ravintolat ovat kiinni, ihmiset on suljettu koteihinsa ja matkustamaan ei pääse, yrittäjät joutuvat keksimään uusia tapoja elantonsa ansaitsemiseen.

Tapasimme Ranskassa, Virossa ja Espanjassa yrittäjiä, jotka eivät ole antaneet koronakriisin lannistaa itseään.

Ranska: Bistron posliinikupit vaihtuivat pahvimukeihin

Ruokaan ja juomaan liittyvät rutiinit ovat ranskalaisille hyvin tärkeitä. Niinpä moni juo päivittäisen espressokahvinsa aina samaan aikaan samassa kulmakahvilassa.

Kahvi nautitaan posliinikupista terassilla tai baaritiskillä. Samalla selataan päivän lehdet ja vaihdetaan kuulumiset omistajan sekä muiden vakikävijöiden kanssa.

Nyt rutiinit ovat pahasti sekaisin, sillä Ranskan kaikki ravintolat ja kahvilat ovat olleet koronaepidemian takia jo yli puolitoista kuukautta kiinni.

Pariisin kaikki kahvilat ja ravintolat on suljettu. Juha Nurminen

Suurin osa kahvilayrittäjistä on laittanut lapun luukulle. Muutamat rohkeat ovat kuitenkin uskaltautuneet kokeilemaan take away -myyntiä.

Yksi heistä on Itä-Pariisissa Le Stendhal-nimistä bistroa pyörittävä Tariq. Hänenkin ravintolansa on suljettu asiakkailta, mutta oven pieleen on pystytetty pieni kioski. Siitä voi ostaa espresson tai café crèmen eli lyhyen maitokahvin pahvimukiin.

Asiakkaita riittää jonkin verran. Omistaja harmittelee, että heitä on kuitenkin vain murto-osa siitä, mitä kahvilassa normaalisti käy.

- Pariisilaiset eivät ole tottuneet juomaan take away -kahvia. Kaikkien on kuitenkin pakko sopeutua uuteen tilanteeseen, Tariq kertoo.

Perinteiseen ranskalaiseen kahvilakulttuuriin ei kuulu take away -kahvi, sillä ruokien ja juomien ääreen kuuluu aina pysähtyä. Pahvimukeja kauppaavat lähinnä jotkut ulkomaalaiset ketjukahvilat.

Take away -kahviin täytynee Ranskassa kuitenkin tottua, sillä kahvilat pysyvät kiinni vielä ainakin kesäkuun alkuun.

Espanja: Stressinpoistobisneksen suosio räjähti

Madridilainen Márta Sánchez-Moreno vastaa puhelimeen hengästyneenä.

Koronavirusepidemia vei työt monelta espanjalaiselta, mutta Sánchez-Morenon ja hänen yhtiökumppaninsa Carla Sánchezin elämä on kiireisempää kuin koskaan aiemmin.

Syynä on stressipoistoon erikoistunut nettisivusto The Holistic Concept, jonka asiakaskunta on räjähtänyt koronaviruskriisin myötä.

– Perustimme sivuston jo kolme vuotta sitten, mutta nyt sen käyttöaste on kasvanut moninkertaiseksi. Aiemmin asiakkaitamme olivat ainoastaan yritykset, mutta nyt myös yksittäiset ihmiset, Sánchez-Moreno kertoo.

Márta Sánchez-Moreno ja hänen yhtiökumppaninsa Carla Sánchez. Luis Malibrán

Sivuston idea on yksinkertainen. Se tarjoaa etätyötä tekeville helppoja, mutta tehokkaita harjoituksia, jotka auttavat rentoutumaan kiireisten etätyöpäivien keskellä. Harjoituksissa keskitytään mielen ja kehon hallintaan.

– Epidemian vuoksi päätimme tehdä sisällöistä maksuttomia, Sánchez-Moreno sanoo.

Yrityksen asiakkaisiin kuuluu yrityksiä kosmetiikkajäteistä puhelinyhtiöihin.

Sánchez Morenon mukaan etätyö on pidentänyt espanjalaisten työpäiviä keskimäärin kahdella tunnilla. Se on monelle kuormittavaa.

– Rentoutumiskeinot ovat nykytilanteessa vähissä, kun emme sosiaalisena kansana pääse tapaamaan esimerkiksi ystäviä, Sánchez Moreno muistuttaa.

Espanja on Pohjois-Eurooppaa jäljessä teknologian kehityksessä. Etätyöhön vasta totutellaan monissa yrityksissä.

– Moni tekee töitä nyt entistä suuremman paineen alla. Lapset ovat kotona, ja epävarmassa taloustilanteessa kalvaa myös huoli työpaikan menetyksestä.

Yrityksellä on nyt yli 12 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Määrä kasvaa tasaisesti edelleen.

Pienen yrityksen omistajalle se on tarkoittanut entistä pidempiä työpäiviä.

– Olemme joutuneet ottamaan käyttöön omat oppimme. Myös siksi tiedämme, että ne toimivat, Sánchez Moreno sanoo nauraen.

Viro: Matkailuyrittäjä tarjoaa virtuaalielämyksiä

Jättimäisetkin matkatoimistot ja lentoyhtiöt huojuvat nyt konkurssin partaalla, kun koko maailma istuu kotona.

Itsenäisille matkailualan pienyrittäjille tilanne on vielä pahempi.

– Kun maiden rajat sulkeutuivat, työni loppuivat kuin seinään, kertoo venäläistaustainen, Virossa asuva kolmekymppinen Alex Permyakov videopuhelussa.

Permyakov vetää työkseen 2–40 hengen räätälöityjä elämysmatkoja – tai tutkimusmatkoja, kuten hän itse niitä kutsuu – pääasiassa Venäjälle, Keski-Aasiaan ja Mongoliaan.

Pähkäillessään selviytymisstrategiaa korona-ajalle Permyakov huomasi, että kansainvälinen Global Hack -hackathon etsi ideoita globaalin kriisin keskellä selviämiseen.

Alex Permyakovin idea virtuaalisesta matkailusovelluksesta sijoittui toiseksi Global Hackin Taide, media ja viihde -kategoriassa ja se palkittiin viidellätuhannella eurolla. Alex Permyakov

Hackathonit ovat tapahtumia, jotka haastavat esimerkiksi start-up-yrittäjät kehittämään uusia liikeideoita, toimintamalleja tai ohjelmistoja.

Permyakov osallistui kisaan yhdessä tyttöystävänsä kanssa. Syntyi Fingertrips-sovellus, joka lupaa tuoda "maailman sormenpäihisi".

– Tarjoamme virtuaalisia matkailuelämyksiä niille, jotka eivät syystä tai toisesta pääse matkustamaan. Syy voi olla maailmanlaajuisesta pandemiasta johtuva kotikaranteeni, mutta myös esimerkiksi korkea ikä, sairaus tai rahan puute, Permyakov kertoo.

Käytännön toteutus on vielä kesken, mutta ideana on yhdistellä still-kuvaa, 360-videota, äänimaisemaa, tarinoita ja tietoa. Sovelluksen voisi yhdistää myös virtuaalitodellisuuslaseihin.

Ensimmäinen kehitettävä virtuaalimatkakohde voisi olla esimerkiksi Altai-vuoristo, jonka juurelta Permyakov on kotoisin. Juuri sinne hän teki ensimmäisen vaelluksensa 8-vuotiaana.

– Lumihuiput ja turkoosit vuoristojärvet lumosivat heti. Siitä asti olen ollut koukussa matkustamiseen ja vaeltamiseen, Permyakov sanoo.

Alex Permyakov järjesti ennen matkoja muun muassa Altai-vuorille, Keski-Aasiaan ja Mongoliaan. Alex Permyakov

Mutta voiko virtuaalimatka koskaan korvata aitoa kokemusta?

Permyakovin mukaan ei täysin, mutta nykyteknologian avulla pääsee jo lähelle. Virtuaalisesti voi myös mennä paikkoihin, joihin vain harva pääsee: korkeiden vuorten huipuille, syvään viidakkoon tai lentämään helikopterilla purkautuvan tulivuoren yläpuolella.

Ja tietenkin virtuaalimatkailu on ekologinen vaihtoehto ympäristöä kuormittavalle turismille.

– Ei ole kestävää lentää monta kertaa vuodessa maailman toiselle puolelle. Ehkä koronanjälkeisessä maailmassa teemme ainakin osan matkoista kotisohviltamme.

