THL: Uudellamaalla vain harvalla uuden koronaviruksen vasta-aineita

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella hyvin harvalla on muodostunut vasta-aineita uudelle koronavirukselle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joka on julkaissut ensimmäisiä tuloksia väestötutkimuksestaan.

Tutkimuksessa on tutkittu nyt 516 näytettä. Positiivisiksi on todettu 11 näytettä seulontatestissä. Yhdeksän näistä on tutkittu neutralisaatiotestillä ja näistä vain yksi on ollut positiivinen.

THL tutki vasta-aineiden esiintymistä kahdella eri testillä. Ensimmäisessä mitattiin, onko näytteessä koronaviruksen tunnistavia vasta-aineita. Positiiviset tulokset varmennettiin testillä, joka mittaa vasta-aineiden kykyä neutraloida virusta.

- Neutralisaatiotesti mittaa luotettavasti toiminnallisten vasta-aineiden esiintymistä. Ne myös todennäköisimmin kertovat ainakin lyhytaikaisen suojaavan immuniteetin muodostumisesta, kertoo THL:n erikoistutkija Merit Melin tiedotteessa.

Satunnaisotoksen näytteenotto alkoi Husin alueella 9. huhtikuuta.

Kerromme lisää hetken kuluttua.