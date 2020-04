Vappu voi olla peruttu, mutta munkkikauppaa ei yksi virus pysäytä: "Munkkeja saa tehdä ihan niin paljon kuin ehtii paistaa"

Tampereen kauppahallissa moni liike on suljettuna, mutta munkkeja myyvissä leipomoissa kauppa käy vapun aikaan hyvin.

– Kyllä munkit ovat tehneet kauppansa hyvin aamusta alkaen. Niitä ja simaa menee oikeastaan entiseen malliin, Seija Autere kertoo Pullapuoti Wileniuksen tiskin takaa.

Kauppahallin Leipomon yrittäjä Tapani Ojala on tehnyt saman havainnon. Pienessä leipomossa riittää nyt kiirettä.

– Tekeminen aloitetaan illalla ja se jatkuu koko yön. Munkkeja saa tehdä ihan niin paljon kuin ehtii paistaa. Nyt kun torit eivät ole auki, niin ihmiset hakevat munkkinsa sieltä mistä niitä saa.

Ojalan mukaan hallissa toimivien yrittäjien kesken vallitsee hyvä yhteishenki ja myös asiakkaiden kanssa käytävät keskustelut ovat toiveikkaita. Rauhallinen koronavirustilanne luo uskoa siihen, että arki palaa pian normaaliksi.

– Toivo kasvaa kesää kohden. Kaikki odottavat, että tilanne alkaa kääntyä paremmaksi.

Munkki kuuluu vapun herkutteluun yhtä olennaisesti kuin sima, tippaleivät, perunasalaatti ja nakit. Miikka Varila / Yle

Leipomista kellon ympäri

Pyynikin munkkikahvilan oven avautuessa tuttu makea tuoksu leijailee nenään.

Maineikas kahvila näkötornin juurella on suljettuna, mutta munkkeja paistetaan mukaan myytäväksi. Ennakkotilauksia on tullut paljon, ja puhelin soi jatkuvasti.

– Vaikka vappu on nyt kovin erilainen kuin yleensä, meillä on silti kiire. Ihmiset haluavat munkkinsa ja simansa, ja me teemme parhaamme että he ne saavat, yrittäjä Maria Suoste kertoo.

Suoste arvoi, että munkkeja saattaa mennä tänä vappuna noin 5 000. Viime vappuna määrä oli kaksinkertainen.

– Myyntiä on vaikea arvioida, koska tämä on meille aivan uusi tilanne. Mutta kyllä tänä vuonna myydään vähemmän kuin viime vuonna.

Keittiössä on siitä huolimatta kiire. Näkötornilla, kauppahallin toimipisteessä ja ylimääräisessä paistopisteessä huhkitaan pitkää päivää jo tänään, ja huomisen munkkien leipominen alkaa jo puoliltaöin.

Pyynikin Munkkikahvilassa munkkeja paistetaan vappuna yötä myöten. Leipuri Johanna Oksanen kertoo nähneensä munkkiunia jo viime yönä. Miikka Varila / Yle

Vaikeasta vuodesta selvitään yhteistyöllä

Alkuvuosi on ollut Pyynikin munkkikahvilan yrittäjälle raskas.

Maaliskuussa Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi kahvilan entisen työntekijän vankeuteen törkeästä kavalluksesta. Työntekijä oli anastanut kahvilan varoja useamman vuoden aikana yhteensä noin 300 000 euroa.

Oikeusprosessin päätyttyä alkoi pandemia, joka sulki ravintolat ja kahvilat koko maasta.

– Tottakai vuosi on ollut aika haastava ja vaikeakin, järkytyksiä on riittänyt. Tärkeintä on kuitenkin usko huomiseen ja tulevaisuuteen. Uskomme, että tästä koronahaasteestakin selvitään, Maria Suoste sanoo.

Maria Suoste myöntää, ettei hänkään onnistu suorittamaan perinteistä vappuhaastetta, eli syömään munkkia suupieliä nuolematta. – En pysty. Suupieliä ja sokeria on hyvä välillä nuoleskella, se tuottaa hyvää mieltä. Miikka Varila / Yle

