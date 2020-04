Kuluttaja-asiamies: Myös Finnairin lahjakortteihin kannattaa suhtautua varoen – Tässä 10 kysymystä ja vastausta jokaiselle lentämistä miettivälle

Moni lentoyhtiö on joutunut historiansa kovimpaan kriisiin: lennot on peruttu, työntekijöitä irtisanotaan tai lomautetaan ja koneet ovat maassa, ehkä pitkään.

Kuluttajille kriisi ei välttämättä ole lainkaan yhtä suuri.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänäsen mukaan kuluttajan asema on suhteellisen vahva, jos lentoyhtiö peruu lennon. Asiakkaalla on aina oikeus täysimääräiseen rahojen palautukseen.

Konkurssitapauksissa rahat voi saada takaisin luottokorttiyhtiöltä.

Väänänen kehottaakin kuluttajia harkitsemaan tarkoin, ottaako rahojen sijasta lentopisteitä tai lahjakortin. Hänen mukaansa uusia lentoja ei nyt kannata varata, ainakaan ilman peruutusturvaa.

Monet lentoyhtiöt ovat vaikeuksissa. Miten kuluttajien nyt pitäisi varata lentoja?

Tässä tilanteessa kannattaa harkita, ostaako niitä lentoja. Siihen liittyy tietysti sellainen riski, että voidaanko lentoja oikeasti toteuttaa.

Eli ei kannata lähteä ostamaan tulevaisuuteen lentoja?

Tässä vaiheessa odottaisin, miten tämä tilanne etenee ja missä vaiheessa rajat aukeaa.

Jos on pakko miettiä lennon ostamista, miten kannattaa ostaa ?

Jos on ihan pakko ostaa lento, sitten harkitsisin tässä vaiheessa lentolippuja, joissa on peruutus- ja vaihtomahdollisuus.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen muistuttaa, että luottokorttiyhtiö on velvollinen palauttamaan rahat, jos asiakas ei saa ostamaansa palvelua tai tavaraa. Handout / Lehtikuva

Eilisessä tiedotteessa otitte kantaa erityisesti Norwegianin tilanteeseen, miksi?

Norwegian ei ole meidän havaintojen mukaan kertonut tarpeeksi selvästi kuluttajille, että silloin kun yhtiö peruuttaa lennon, kuluttajalla on aina oikeus rahan palautukseen. Sen sijaan Norwegian hyvin voimakkaasti tarjoaa omia lentopisteitään. Tässä tilanteessa kuluttajalla voi olla epätietoisuutta, mitkä ne oikeudet ovat.

Mitkä kuluttajan oikeudet siis ovat tällaisessa tilanteessa?

Silloin kun lentoyhtiö peruuttaa lennon, EU:n asetuksen mukaan kuluttajalla on aina oikeus saada rahojen palautus. Ei ole siis pakko hyväksyä lahjakortteja tai lentopisteitä.

Finnairkin tarjoaa lahjakortteja. Kannattaako niihin tarttua vai ottaa rahana?

Tietysti se on viime kädessä kuluttajan harkinnassa, mutta kun siihen rahan palautukseen on oikeus, sitä kannattaa sen takia harkita. Koska emme tiedä milloin tilanne normalisoituu, ei ole myöskään tietoa siitä, milloin lahjakortti on oikeasti hyödynnettävissä.

Nyt kun lentoyhtiöt ovat vaikeuksissa, pitääkö kuluttajien olla tavallista varovaisempia ja jos pitää, miten?

Tässä tilanteessa harkitsisin sitä, kannattaako ostaa lentoja ja kannattaa tietysti seurata yhtiöiden taloudellista tilannetta. Koronan lisäksi taloudellisella tilanteella on vaikutusta siihen, toteutuuko ne lennot oikeasti.

Mikä kuluttajan asema ylipäätään on, jos koronan takia ei lennetä?

Jos lentoyhtiö peruuttaa lennon, EU:n asetuksen mukaan kuluttajalla on aina oikeus saada rahansa takaisin täysimääräisesti eli lahjakortteja tai lentopisteitä ei ole pakko hyväksyä.

Entä jos lentoyhtiö meneekin konkurssiin?

Jos sen lennon on ostanut luottokortilla, voi kääntyä luottoyhtiön puoleen, joka on myös vastuussa rahan palautuksesta.

Missä kaikissa tilanteissa voi kääntyä luottokorttiyhtiön puoleen ja onko kortilla ostaminen suositeltavin keino?

Siinä tilanteessa, että yhtiö menee konkurssiin, ilman muuta kannattaa kääntyä luottokorttiyhtiön puoleen. Sillä on vastuu palauttaa suoritus, jos ostettua palvelua tai tavaraa kuluttaja ei sitten saakaan.

