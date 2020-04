Joukko suuhygienistejä vältti lomautusuhan – tarkastavat nyt rekkakuskeja rajalla: "Enpä olisi ikinä uskonut, että tällaistakin tulee tehtyä"

Osa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten suuhygienisteistä on siirtynyt väliaikaisesti terveydenhoitotehtäviin Venäjän rajalle Imatran ja Nuijamaan raja-asemille.

17 suuhygienistiä on huhtikuun 9. päivästä lähtien päivystänyt yksi kerrallaan rajavartioston ja tullin henkilökunnan rinnalla.

Suuhygienistit haastattelevat Suomeen saapuvia matkustajia ja selvittävät tulijoiden terveydentilaa koronavirustartunnan varalta.

He ovat niinkutsutussa korvaavassa työssä, koska heidän vakituisen työpaikkansa kiireetön hammashoito on koronavirustilanteen takia ajettu alas.

– Korvaavia tehtäviä alettiin etsiä heti, kun tiedettiin, mihin palveluihin koronavirusepidemia vaikuttaa, kertoo Eksoten palveluesimies Päivi Parikka.

Esimies kiittää sopeutumiskykyä

Parikka kehuu hammashoitoloiden henkilökunnan sopeutumiskykyä, sillä toiminta raja-asemilla polkaistiin käyntiin todella nopealla aikataululla.

– Täytyy kyllä antaa henkilökunnalle arvosanaksi kymmenen plus ja papukaijamerkki päälle, kun he tavallisesta päivätyörytmistä heittäytyivät ihan uuteen tehtävään ja kolmivuorotyöhön, sanoo Parikka.

Suuhygienisti Jasmin Niemi laskee tehneensä toistakymmentä työvuoroa Nuijamaan raja-asemalla Lappeenrannassa.

– Enpähän olisi ikinä uskonut, että tällaistakin tulee tehtyä, hän sanoo.

Saapuvan liikenteen puolella päivystävä Niemi opastaa tulijoita terveydentilaa koskevan kyselylomakkeen täyttämisessä. Suurin osa tulijoista on venäläisiä rekkakuskeja. Kieliongelmissa auttaa tullin ja rajavartioston henkilökunta.

Niemi tarkistaa, että rajanylittäjät ovat varmasti vastanneet lomakkeen kaikkiin kysymyksiin. Matkan tarkoituksen ja päämäärän lisäksi lomakkeessa kysytään myös infektio-oireista.

– Jos kaikki on ok, tulija saa jatkaa matkaa. Kotiinmenijöille kerromme, että edessä on 14 vuorokauden karanteeni, kertoo Niemi.

Infektio-oireet sen sijaan mutkistavat matkaa.

– Jos Suomeen pysyvästi jäävällä henkilöllä on infektio-oireita, hän pääsee jatkamaan matkaa vasta sen jälkeen, kun olemme varanneet hänelle ajan laboratorioon.

Venäläisillä rekoilla 12 tunnin aikaraja

Venäläisten autonkuljettajien ei tarvitse täyttää lomaketta, jos työmatka Suomessa kestää alle 12 tuntia. He saavat viedä kuormansa ja palata takaisin Venäjälle.

Rajavartijat puolestaan käännyttävät pärskivät tai yskivät kuskit saman tien Venäjälle.

– Täällä itärajalla tehdään ihan samaa matkustajien opastustyötä kuin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, sanoo Päivi Parikka.