Ekologista asfalttia kokeillaan kesällä Uudellamaalla

Uudellamaalla kokeillaan kesällä tehtävissä teiden päällystyksissä matalalämpöasfalttia, jonka pitäisi vähentää päällystystöiden hiilidioksidipäästöjä noin 11 prosenttia.

Matalalämpöasfaltti voidaan valmistaa 20–30 astetta alhaisemmassa lämpötilassa kuin tavallisesti. Tätä luontoystävällisempää asfalttia kokeillaan viidessä kohteessa Uudellamaalla.

– Tämä on päänavaus, tarkoitus on testata matalalämpöasfalttia nyt hieman isommin ja oppia kokemuksista. Uskon, että tulevaisuudessa matalalämpöasfaltin valinnalla on merkittävä vaikutus päällystystöiden hiilidioksidipäästöihin, Uudenmaan ELY-keskuksen Lauri Suikki kertoo tiedotteessa.

Yhteensä tietä päällystetään kesällä Uudenmaan ELY-keskuksen urakoissa 800 kilometriä.