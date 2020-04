Rajavartiolaitos aloitti kiinteän sisärajavalvonnan Lapissa 20 vuoden tauon jälkeen

Tornioon ja muuallekin länsirajalle on ilmestynyt Rajavartiolaitoksen kameravalvonnasta ilmoittavia kylttejä. Kameroita sijoitetaan nyt myös raja-asemien välisille alueille.

Länsirajalla kulkijoita ihmetyttävät Rajavartiolaitoksen uudet kameravalvonnasta kertovat kyltit. Kylttejä on Torniossa useissa paikoissa, Kilpisjärvelle menevän valtatie 21:n varressa ja länsirajalle johtavilla pääteillä.

Rajavartiolaitoksesta kerrotaan, että kyltit on laitettu, koska rajavartiolaitos on aloittanut jatkuvan kameravalvonnan rajanylitysten rajoitusten vuoksi.

– Sisärajavalvonta palautettiin 19. maaliskuuta valtioneuvoston päätöksellä ja silloin alettiin tehdä myös rajavalvontaa rajatarkastusten lisäksi tarkastuspaikkojen välisillä alueilla. Partioinnin tukena käytämme myös teknistä valvontaa, ja kun siitä tulee lain mukaan ilmoittaa, niin kamerakyltit liittyvät siihen, Lapin rajavartiolaitoksen apulaiskomentaja Janne Kurvinen sanoo.

Uusia valvontakameroita ei ole ainakaan toistaiseksi sijoitettu Norjan vastaiselle rajalle.

Kameroiden paikkoja ei paljasteta

Rajavalvontaan käytettävät kamerat eivät ole selvästi näkösällä, kuten nopeusvalvontakamerat.

Ne ovat helposti liikuteltavia, yleensä riistakameran kaltaisia laitteita. Kamerat eivät välttämättä ole tien pielessä, niitä voi olla muuallakin.

– Kameroita käytetään valvontataktiikan mukaisesti tai riskianalyysin perusteilla. Partiot voivat asentaa niitä itse tai niiden käyttö suunnitellaan ylemmällä johtoportaalla. Näin yleisesti en tietenkään voi kertoa, missä kameravalvontaa on juuri tällä hetkellä, apulaiskomentaja Kurvinen sanoo.

Kameroita on paljon

Rajavartiolaitos on käyttänyt vastaavanlaisia kameroita pitkään muun muassa itärajan valvonta-alueella. Laitteita on käytössä runsaasti.

– Vuosien saatossa Rajavartiolaitos on hankkinut satoja taktisia valvontakameroita ja niitä on Lapin rajavartiostollakin käytössä useita kymmeniä. Valitettavasti en pysty kertomaan tarkkaa määrää kertomaan ja missä niitä käytetään. Niitä käytetään taktiikan ja riskianalyysin perusteella siellä missä on tarve, apulaiskomentaja Kurvinen sanoo.

Raja ei valvo ylinopeuksia

Kurvinen haluaa korostaa, että Rajavartiolaitoksen kameroilla ei valvota ajonopeuksia. Kameroissa ei edes ole sellaista tekniikkaa, minkä avulla voisi mitata ajoneuvon nopeutta. Sen sijaan kuvia voidaan kyllä luovuttaa virka-apuna muille viranomaisille.

– Kuvia voidaan luovuttaa esimerkiksi rikostutkintaa varten ja rikosten ennalta ehkäisemistä varten poliisille ja tullille, apulaiskomentaja Janne Kurvinen sanoo.

Kamerat eivät tulleet jäädäkseen

Laajaa kiinteää kameravalvontaa ei ole Euroopan unionin sisärajoilla Suomessa ollut sen jälkeen, kun Schengen-sopimus astui voimaan maaliskuussa 2001. Eikä sitä tule olemaan myöskään sen jälkeen, kun nykyinen koronaviruksen aiheuttama poikkeustila puretaan.

– Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan rajalla, kun sisärajavalvonta päättyy aikanaan, niin samalla poistetaan myös tekniset valvontalaitteet, Lapin rajavartiolaitoksen apulaiskomentaja Janne Kurvinen sanoo.