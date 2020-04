Tukholman sairaaloista lähetetään koronan sairastaneita potilaita vanhainkoteihin – ei testata ennen siirtämistä

Tukholman läänin sairaalat lähettävät vanhainkoteihin potilaita, jotka kantavat covid-19-tartuntaa, kertoo sanomalehti Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun) (DN). Sairaalat eivät testaa vanhainkoteihin lähettämiään vanhuksia, vaikka nämä ovat sairastaneet tautia.

– Epäilemme, että vanhainkoteihin on tullut useita tartuntapauksia tällä tavoin, sanoo osastonjohtaja Stefan Amér Familjeläkarna-yhtiöstä.

Yhtiö hoitaa noin 45 prosenttia Tukholman läänin vanhainkotien lääkäritapauksista.

Ohje: 48 oireetonta tuntia riittää

Ruotsin kansanterveysviranomaisen ohjeiden (siirryt toiseen palveluun) mukaan koronatartunnan sairastaneen pitää pysytellä kotonaan 48 tuntia tervehtymisensä jälkeen. Sen jälkeen riskiä tartuttamisesta ei enää olisi.

Tukholman lääni ja kunta noudattavat samaa ohjetta, kertoo Dagens Nyheter. Ne lähettävät sairaalahoidosta covid-19-potilaita vanhainkoteihin, kun nämä ovat olleet kaksi päivää oireettomina. Potilaita ei testata.

– Me emme ole saaneet ohjeita, että kaikki kotiutettavat potilaat pitäisi testata, kertoo vastaava lääkäri Lars Göran Lundberg yksityisestä Dalengeriatrikenista.

– Noudatamme niitä ohjeita, joita olemme saaneet Kansanterveysviranomaiselta ja infektiolääkäreiltä – että sairastumisesta pitää kulua tarpeeksi kauan ja sairastunut ei tartuta oltuaan oireeton 48 tuntia, Lundberg sanoo DN:lle.

Stefan Amér Familjeläkarna-yhtiöstä kuitenkin kertoo, että useilla sairaaloista vanhainkoteihin siirretyillä potilailla on esiintynyt covid-19-oireita siirron jälkeen. Hän epäilee, että tartunta on siirtynyt joihinkin vanhainkoteihin sitä kautta.

Dagens Nyheter on aiemmin kertonut, että kolmessa neljästä tukholmalaisesta (siirryt toiseen palveluun) vanhainkodista on vähintään yksi koronatartunta.

Oireeton testattiin positiiviseksi

Dagens Nyheter kertoo, että koronatartunnoilta välttynyt tukholmalainen vanhainkoti eristi omasta aloitteestaan Dalageriatrikenistä siirretyn koronapotilaan ja testasi hänet. Sairaalan mukaan potilas oli ollut oireeton kaksi päivää, mutta vanhainkodissa hänet testattiin positiiviseksi.

– Viranomaiset toistavat, että vanhuksia pitää suojella. Mutta nyt kokonainen vanhainkoti on asetettu alttiiksi aivan turhalle vaaralle, sanoo nimettömänä haastateltu fysioterapeutti DN:lle.

Vanhainkodissa on vanhusten lisäksi työntekijöitä, jotka kuuluvat covid-19-riskiryhmiin. Henkilökunta kertoo saaneensa asianmukaiset suojavarusteet vasta viime viikonloppuna.

Ruotsissa kunta päättää vanhusten vanhainkotisijoituksista. Vanhainkoti ei voi kieltäytyä ottamasta vanhusta vastaan.

Solnassa neljäsosa vanhainkodin asukkaista kuollut

Dagens Nyheterin (siirryt toiseen palveluun) lisäksi muutkin ruotsalaiset mediat kertovat keskiviikkona, että Tukholman naapurikunnassa Solnassa sijaitsevassa vanhainkodissa yli neljäsosa vanhuksista on kuollut covid-19-tautiin. 27 vanhainkodin 96 asukkaasta on kuollut.

Kuntatyöntekijöitä edustava ammattiliitto Kommunalen on tehnyt vanhainkodin työolosuhteista ilmoituksen Työympäristövirastolle. Ilmoituksen mukaan henkilökunnalta on puuttunut suojavarusteita, ja jopa puolet on tai on ollut sairauslomalla.

Yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että ammattiliiton ilmoituksen mukaan henkilökunta on liikkunut esteettä sellaisten osastojen välillä, joilla on todettu tartuntoja ja sellaisten joilla niitä ei ole todettu. He ovat käyttäneet samoja työvaatteita ja samoja suusuojia liikkuessaan eri osastoilla.

Lue lisää:

Hoitaja Sonja Aspinen näkee työssään Ruotsin koronastrategian kääntöpuolen: “Vanhukset on uhrattu”