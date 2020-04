Koronavirus vie teholle erityisesti verenpainetautisen miehen, tilastot paljastavat

Koronaviruksen takia HUSin sairaaloihin on otettu yhteensä 486 koronaviruspotilasta. Näistä 318 on kotiutunut, 60 on tarvinnut jatkohoitoa ja 27 on kuollut. Loput 81 ovat tällä hetkellä sairaalassa.

Sairaalahoitoa tarvinneista kaksi kolmesta on yli 50-vuotiaita. Yli 70-vuotiaita on kaikista sairaalapotilaista hieman yli neljäsosa.

Sairaalahoitoa tarvinneista 53 prosenttia on miehiä ja 47 prosenttia naisia.

Tehohoitopotilaiden kohdalla miesten osuus on kuitenkin huomattavasti suurempi, 65 prosenttia. Tehohoidossa on ollut yhteensä 115 potilasta. Tehohoidossa olevien ikäjakauma on samanlainen kuin kaikilla sairaalapotilailla.

Kolmasosa sairaanhoitoon joutuvista on sellaisia, joilla ei ole perussairauksia. Sairastuneiden perussairaiden joukossa yleisin sairaus on verenpainetauti, joka on 40 prosentilla. Neljäsosalla sairastuneista on diabetes, ja 15 prosentilla astma.

