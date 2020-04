Näin hallitus päätti kouluista: Koulut alkavat porrastetusti 14.5. alkaen – katso vastaukset keskeisiin kysymyksiin

Hallitus neuvotteli tiistaina illan suussa koulujen avaamisen aikataulusta. Yle koosti hallituksen päätöksestä vastaukset keskeisiin kysymyksiin.

Mitä hallitus päätti?

Hallitus päätti purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen.

Miksi koulujen rajoitukset purettiin?

Hallituksen mukaan taustalla oli epidemiologinen arvio. Sen perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita.

Hallituksen mukaan kansainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole samankaltainen kuin aikuisilla. Lapset eivät juurikaan ole tartunnan lähteitä. Tämän vuoksi koulujen avaaminen on hallituksen mukaan turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.

Miten tartunnat ehkäistään kouluissa?

Hallituksen mukaan tärkeintä on välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja. Opetustilat järjestään niin, että niissä on normaalia enemmän väljyyttä. Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä hallituksen mukaan oman luokan tai ryhmän kanssa.

Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät.

Järjestetäänkö kevätjuhlia?

Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei hallituksen järjestetä.

Voivatko riskiryhmiin kuuluvat palata kouluun?

Riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi hallituksen mukaan lääkäri. Työntekijöiden osalta arvioinnin tekevät työnantaja ja työterveys.

Voiko etäkoulu jatkua jossain päin Suomea?

Opetusta ei voi järjestää enää etäopetuksena. Kunta ei voi päättää omalla päätöksellään koulujen sulkemisesta, eikä kunta voi päättää opetuksen järjestämisestä ainoastaan etäopetuksena.

Hallitus muistutti, että oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille.

Mitä hallitus päätti toisesta asteesta ja korkeakoulutuksesta?

Päätöksiä ei vielä kuultu. Hallitus keroi käsittelevänsä toisen asteen ja korkeakoulutuksen rajoituksia myöhemmin.

