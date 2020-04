Kokosimme parhaat vinkit virtuaalivappuun: Kotibileet Pyhimyksen kanssa, työväenlaulumaraton ja Mantan lakitus

Suomi on täynnä toinen toistaan hilpeämpiä vappuperinteitä ja rientoja. Tänä keväänä niihin osallistutaan verkossa.

Keväinen kansankarnevaali on näyttänyt etukäteen ankealta; kokoontumiset on kielletty ja sääkin tällä tietoa surkea. Ei kuitenkaan hätää: vappua ei ole peruutettu, sitä vain vietetään tänä keväänä virtuaalisesti.

Yle Uutisten kulttuuritoimituksen yhdessä aluetoimitusten kanssa kokoamilla vinkeillä pääset mukaan juhlatunnelmaan.

JVG esiintyy virtuaalisella Senaatintorilla. Mårten Lampén / Yle

1. Poppia, räppiä ja suomirock-nostalgiaa

Pianoa parvekkeella

Vapputunnelma lähtee käyntiin ainutlaatuisesta parvekekonsertista. Kolumbialainen lauluntekijä-pianisti Oriana Aristizábal Ortiz, taiteilijanimeltään Orianna esiintyy vappuaattona kello 14 raumalaisen taloyhtiön sisäpihalla. Koronan Suomeen jumittaman taiteilijan esitystä voi kuunnella oman parvekkeen, ikkunan tai Yle Areenan kautta.

Supersuosittu suomirokkimusikaali syntyy uudelleen

Suomen teatterihistorian katsotuin musikaaliesitys, Tampereen Työväen Teatterin Vuonna 85 tulee vappuaaton kunniaksi kaikkien ulottuville. Takavuosien tuotannossa esiintyneet näyttelijät lukevat ja laulavat Eppu Normaalin, Juicen ja Popedan musiikille rakentuvan tarinan läpi klo 19 alkaen. Lukudraaman jälkeen Alabama House Band säestää kasaribileitä, joihin voi osallistua kotikatsomoissa. Sanat näkyvät ruudussa, ja bändille voi esittää biisitoiveita. Livelähetys löytyy Facebookista (siirryt toiseen palveluun) ja YouTubesta (siirryt toiseen palveluun).

Alkuperäisessä Vuonna 85 -musikaalissa esiintyneet Kaisa Hela ja Sami Hintsanen ovat mukana taas. Harri Hinkka / TTT

JVG:n Ikuista vappua vietetään virtuaalisella Senaatintorilla

Vappuaattona klo 19 Senaatintorilla ei tapahdu yhtään mitään, vaikka JVG esiintyy siellä ilmaiskeikalla. Bändi soittaa livenä teollisuushallissa, jossa virtuaalitori rakennetaan heidän ympärilleen green screen -teknologialla. Keikan voi kokea osoitteissa www.helsinkikanava.fi (siirryt toiseen palveluun) ja www.burst.fi (siirryt toiseen palveluun).

Tubekotibileet Pyhimyksen ja Mörkön kanssa

Aseman lapset -yhdistyksen vappuaattokekkerit on tarkoitettu 13-18 -vuotiaille. Kotibileisiin (siirryt toiseen palveluun) pääsee mukaan klo 17:45 alkaen. Mukana juhlissa ovat muun muassa Pyhimys, Seksikäs-Suklaa, juontaja Sami Kuronen, kiekkotähti Marko ”Mörkö” Anttila ja Pyhimys.

Seksikäs-Suklaa osallistuu Aseman lasten kotibileisiin. Jari Kovalainen / Yle

Suomidiskoa Frederikin ja Meiju Suvaksen tahtiin

Vappuaaton iltaa tahdittamaan ei keksi parempaa kaksikkoa kuin suomidiskon legendat Frederik ja Meiju Suvas. He esiintyvät ensimmäistä kertaa yhdessä 1980-luvun jälkeen Yle Jyväskylän livekeikalla. Nostalgisten hittien lisäksi molemmat esittävät myös uudet kappaleensa. Keikkaa voi katsoa vappuaattona Yle Areenassa klo 20:35 alkaen.

Frederik ja Meiju Suvas pistävät puntit vipattamaan. Johanna Myllymäki / A-lehdet

Haluatko laulaa kuin Rajaton?

Savoy-teatterin a capella -yhtye Rajattoman konsertti on nyt avoin kaikille. Konsertin yhteydessä on mahdollisuus myös yhteislauluun. Tekstit näkyvät ruudussa.

Noin tunnin kestävään konserttiin (siirryt toiseen palveluun) voi osallistua vapunpäivänä 1.5. klo 17:00 lähtien.

Yeboyah ja Marjo Leinonen Tiivistämön etävapussa

Yeboyah on esiintynyt täpötäydellä Flow Festivalin Red Arenalla kuin Ruisrockissakin. Nyt Yeboyah tuo visuaalisen Elovana-EP:nsä Suvilahden urbaanista keitaasta etänä olohuoneisiin. Tiivistämön etävapussa (siirryt toiseen palveluun) on tarjolla myös muun muassa Banda Cariben salsaa ja boleroita, ja Marjo Leinosen rouheaa groove root-musiikkia. Etävapun vietto alkaa aattoiltana klo 21 teatteriryhmä Stella Polariksen improvisaatioesityksellä.

Tiivistämön etävapussa esiintyy mm. Yeboyah. Karoliina Simoinen / Yle

2. Kamarimusiikkia ja vappumatineoita

Useat orkesterit kautta maan tarjoilevat vappumusiikkia – ajan hengen mukaisesti pienkokoonpanoilla esitettyinä.

Vappuaattona klo 15 nettiin pelmahtaa Tapiola Sinfoniettan Etäretrovappu. Kolmen vartin videokoosteessa (siirryt toiseen palveluun) näet ja kuulet orkesterin muusikoiden esityksiä vuosien varrelta.

Klassista musiikkia on tarjolla useissa konserteissa. Jukka Lintinen / Yle Kuvapalvelu

Entä jokin näistä?

Vappuaaton kamarimusiikkia (siirryt toiseen palveluun) Kokkolan Tullipakkahuoneelta klo 19, esiintyjänä Keskipohjanmaan kamariorkesteri

Vappuaaton Hyvän mielen sävelkiosk (siirryt toiseen palveluun)i klo 19, Kuopion kaupunginorkesterin solistina Annika Tepponen

Vappumatinea klo 14 vappupäivänä, Helsingin kaupunginorkesteri

Vappumatinea klo 15 (siirryt toiseen palveluun), Turun filharmoninen orkesteri

Mimi ja Kuku ovat perheen pienimpien mieleen. Merja Hannikainen / Yle

3. Tee se itse -taidetta ja kulttuuria perheen pienimmille

Unohtuivatko vappukoristeet? Tehkää ne itse!

Vappuun kuuluvat ilmapallot, serpentiinit ja muut hauskat koristeet. Koronakaranteenissa perheissä jää aikaa valmistaa niitä myös itse. Sosiaalisessa mediassa järjestetään useita livetapahtumia, joissa vapputarvikkeita voi askarrella itse. Tässä muutamia esimerkkejä:

Vappuisa askartelulive koko perheelle Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) 30.4. klo 18 @kototeko

Käsityökekkereiden kestävä vappuserpentiini Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) 1.5. klo 10 @kasityokekkerit

Vappunen goes Futuro!

Oletko sinäkin liian hidas lippuvarauksissa, etkä koskaan saa keikkalippuja lastenkonsertteihin? Nyt on oiva hetki korjata asia, koska virtuaalikeikoille mahtuu! Suosittu Mutaveijarit esiintyy Espoon modernin taiteen museon Emman tempauksessa (siirryt toiseen palveluun)vappupäivänä ja samalla saa myös vinkkejä vappuaskarteluun. Tapahtuma alkaa klo 10:30.

Mutaveijarit musisoivat Emman virtuaalivapussa. Antti Kokkola/Mutaveijarit

Skeittaava koira, Mimi ja Kuku

Vappupäivänä tamperelainen lastenkulttuuripoppoo järjestää Lasten Vappufestivaali Livestream (siirryt toiseen palveluun) -nimisen tapahtuman, jossa nähdään muun muassa skeittaava koira Rambo Staffi, rokkaava duo PellePändi, ja lapsia liikuttavat Mimi ja Kuku. Aamupäivällä tarjolla on lasten videoterveisistä koostuva erikoislähetys. Live pyörähtää käyntiin klo 16.

Paleface & Laulava Unioni tarjoilee kattauksen amerikansuomalaisten kadonneiksi luultuja lauluja. Mårten Lampén / Yle

4. Vanhaa ja uutta työväenmusiikkia

Vappu alkaa laulusta

Perinteisiä työväenlauluja pääsee laulamaan yhdessä Monna Kamun ja Jarmo Julkusen kanssa vappuaattona jo puoliltapäivin. Virtuaalinen yhteislaulukuoro jatkaa laulamista aina sunnuntai-iltaan asti. Biisilistaan voi tutustua etukäteen tapahtuman FB-sivuilla (siirryt toiseen palveluun), joilla voi myös jakaa omia laulutunnelmiaan ja muistoja menneiden vappujen yhteislauluista.

Vappuaatto Chydeniuksen sävelin

Suomalainen musiikkituki rientää nostalgiannälkäisen apuun ja tarjoaa konsertin, jossa esiintyy Kaj Chydenius yhdessä Oona Airolan, Minja Kosken, Leo Honkosen ja Lauri Maijalan kanssa.

Itähelsinkiläisen kulttuurikeskus Stoasta vappuaattona klo 15:00 välitettävässä konsertissa (siirryt toiseen palveluun) on luvassa muun muassa yhteiskunnallisia kannanottoja Brechtiltä, Matti Rossilta ja Arvo Salolta, rakkauslauluja Aulikki Oksaselta ja Oiva Paloheimolta ja yllättävä huumoripläjäys Tuomari Nurmiolta.

Kaj Chydenius ja Oona Airola musisoivat Stoasta. Laura Malmivaara

Agit-Prop -kvartetti elokuvassa Kenen joukoissa seisot: Sinikka Sokka, Monna Kamu, Martti Launis ja Pekka Aarnio. Vesa Oja/Illume Oy

Kenen joukoissa seisot - sing-along

Jouko Aaltosen vuonna 2006 valmistunut musiikkielokuva 1970-luvun laululiikkeestä kuuluu monen vappuperinteisiin. Sen voi katsoa vappupäivän päättymiseen asti linkkiä klikkaamalla (siirryt toiseen palveluun). CC-nappulaa painamalla elokuvan näkee tekstitettynä, jolloin mukana laulaminen helpottuu.

Amerikansuomalaiset taistelulaulut heräävät henkiin

Paleface & Laulava Unioni on elvyttänyt jo kadonneiksi luulleet amerikansuomalaisten siirtolaisten työväenlaulut sadan vuoden takaa.

Vappupäivänä lauluja kuullaan livestriimatussa konsertissa klo 16 alkaen. Linkki keikalle julkaistaan samana päivänä klo 12 osoitteessa https://www.facebook.com/Laulavaunioni (siirryt toiseen palveluun). Halutessaan MobilePayn käyttäjät voivat tukea tapahtumaa vapaavalintaisella summalla, muut joutuvat katsomaan sen ilmaiseksi.

Ylioppilaiden vappuriennot on osin siirretty syksyyn, mutta patsaiden lakitukset hoidetaan tavalla ja toisella. Meeri Niinistö

5. Ylioppilaiden vappu

Manta saa virtuaalilakin

Mantan lakitus Helsingissä on monelle vappuperinteistä rakkain. Moni on seurannut sitä televisiosta, ellei ole päässyt paikan päälle. Tänä keväänä vanha rouva on suojeltu vaneriaidoin satunnaisten kokoontumiskiellonrikkojien varalta, mutta se ei estä yli satavuotisen lakitusperinteen jatkumista.

Lakitusvuorossa oleva Taideyliopiston ylioppilaskunta panee parastaan ja järjestää oman virtuaalilakitusseremoniansa vappuaattona klo 17.45 alkaen Helsinki-kanavalla. Yhteisöllisyyttä on luvassa etäisyyksien noudattamisesta huolimatta osoitteessa https://www.helsinkikanava.fi/fi/ (siirryt toiseen palveluun).

Aalto-yliopiston teekkareiden vapputouhuja voi seurata wappu.fi (siirryt toiseen palveluun) -sivustolta.

Havis Amandaa suojellaan tänä vappuna vaneriaidoin, mutta Manta hoitaa silti vappuroolinsa kunnialla. Matti Myller / Yle

Ylioppilaat etävappuilevat ja palaavat asiaan syksyllä

Tampereen ylioppilaskunta on julistanut järjestävänsä Suomen suurimman etäwapun. Se on sisältänyt muun muassa päivästä päivään eteneviä somehaasteita. Rakkauden Wappuradio (siirryt toiseen palveluun) raikaa tänäkin vuonna, mutta varsinaiset vappukarkelot on siirretty syksyyn ainakin Tampereella ja Jyväskylässä. Perinteinen tamperelaisteekkarien kaste esimerkiksi tapahtuu vasta tuonnempana.

Itä-Suomen yliopiston vappuperinteet toteutetaan erikoislähetyksenä Wappuradiossa yliopiston ylioppilaskunnan Youtube-kanavalla (siirryt toiseen palveluun). Turvallisuussyistä lakitusseremoniat ja kulkueet on tallennettu etukäteen. Ohjelma alkaa noin kello 16 vappuaattona..

Hämeenlinnassa Sibeliuksen patsas lakitetaan, mutta sitä toivotaan seurattavan kotisohvilta Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan somelivelähetyksissä esimerkiksi Istagramissa. Luvassa on lakituksen lisäksi mieskuoron Finlandia-esitys ja juhlapuheita.

Teekkarikaste siirtyy syksyn lämpöisempiin vesiin. Jukka Töyli / Lehtikuva

Ylioppilaiden kuoroa pääsee kuulemaan

Mitäpä olisi vappupäivä ilman perinteistä Ylioppilaiden vappupäivän vastaanottoa ja kuorolaulua? Koronavappuna tilaisuus on suunniteltu radion kuuntelijoita varten ja musisoimassa on mukana Ylioppilaskunnan Laulajien pienempi erikoisryhmä. Yle Radio Suomi lähettää tilaisuuden suorana klo 9.05 alkaen. Tilaisuutta voi seurata livenä myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYY:n YouTube-kanavalla. (siirryt toiseen palveluun)

Etkö löytänyt mitään mieleistäsi? Lisää virtuaalista vappukekkeröintiä löytyy sisäministeriön kokoamalta virtuaalivappu-sivustolta (siirryt toiseen palveluun).