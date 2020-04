Suomi avaa peruskoulut lähiopetukselle 14. toukokuuta alkaen. A-studiossa vierailleen opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan koulujen avaaminen oli käytännössä välttämätöntä.

– Se (etäopetuksen jatkaminen) ei ollut mahdollista tilanteessa, jossa on sovellettu valmiuslakia. Kun viranomaiset ovat todenneet, ettei välttämättömyyttä 13.5. jälkeen ole, on tilanne juridisesti hyvin yksinkertainen.

Anderssonin mukaan kouluissa tulee kuitenkin nyt noudattaa tavanomaista tarkempia hygieniasääntöjä.

– Kouluissa pitää olla tavanomaista enemmän väljyyttä. Joissain kunnissa voi olla mahdollista, että esimerkiksi pienet koululaiset ovat koulussa yhdessä vaiheessa päivästä, ja isommat toisessa.

Keskeisiä asioita ovat Anderssonin mukaan myös se, etteivät esimerkiksi opettajat ole toistensa kanssa tekemisissä, ja että opetusryhmät pysyvät toisistaan erillään.

A-studiossa vieraillut yläkoulun rehtori Sari Hakola kritisoi voimakkaasti mahdollisuuksia toteuttaa linjaus käytännössä.

– Realiteettihan on vahva tuntijako ja oppiaineisiin jakautunut opetus. Yläkoulun oppilas on lähes joka tunti pikkuisen erilaisessa ryhmässä ja eri opettajan opetuksessa, Hakola totesi.

– Jos meillä on tiukka tuntijako, tietyn mittainen päivä ja tietty ryhmäjako, niin se ei toimi. Jonkun osan täytyy joustaa.

Andersson tunnusti, että yläkouluissa tilanne on alakouluja haastavampi.

– Alakoulujen kohdalla tämä linjaus on helpompaa toteuttaa, kun toimitaan oman luokanopettajan kanssa, Andersson sanoi.

– Ymmärrän, että tämä vaatii järjestelyjä, ja siksi tässä on kahden viikon siirtymäaika.

Anderssonilta kysyttiin myös, tuleeko esimerkiksi joitain oppiaineita priorisoida opetuksessa.

– Esimerkiksi yläkoulujen suhteen tullaan vielä varmasti antamaan tarkempia ohjeita.

Riskiryhmäläiset voivat anoa oikeutta poissaoloon

Huolta on herännyt myös siitä, palaavatko kaikki lapset kouluun, vaikka lähiopetus taas käynnistyykin. Andersson muistutti, että esimerkiksi riskiryhmään kuuluvien on mahdollista lääkärin luvalla anoa oikeutta poissaoloon.

– On tietyt perusteet sille, kuka on riskiryhmää ja kuka ei. Muille pätevät ne tavalliset poissaolosäännöt, eli poissaoloon on anottava lupa, tai siitä tulee poissaolomerkintä.

Andersson muistutti, että samojen ongelmien kanssa joudutaan mahdollisesti painimaan myös myöhemmin.

– Me emme tiedä, mikä epidemian tilanne on syksyn osalta. On hyvä asennoitua siihen, että myös syksyllä pitää mahdollisesti järjestää opetusta tavanomaisesta poikkeavissa olosuhteissa.

Li Andersson oli vieraana Ylen A-studiossa. Katso koko haastattelu klikkaamalla jutun pääkuvaa tai Yle Areenasta.

Lue lisää:

Näin hallitus päätti kouluista: Koulut alkavat porrastetusti 14.5. alkaen – katso vastaukset keskeisiin kysymyksiin

Kouluihin palataan toukokuun 14. päivä alkaen – erityisjärjestelyillä pyritään pienentämään koronaviruksen riskiä

Keskustelu on auki torstaihin kello 23.00:een asti.