Opiskelijakaupunki Lundin aseet vapunviettäjiä vastaan korona-aikana: kanankakkaa ja drooneja

Etelä-Ruotsin Lund kuuluu Ruotsin suuriin opiskelijakaupunkeihin, ja kaupunginpuistossa tungeksii normaalivappuna 30 000 juhlijaa. Sitä kaupunki ei koronapandemian aikana halua.

Kaupunginhallitus onkin päättänyt ottaa käyttöön järeät aseet vapunviettäjiä vastaan. Kaupunginpuistoon levitetään tonni kanankakkaa, kertoo yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun).

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja perustelee toimenpidettä Facebook-sivullaan näin:

– Ei ole miellyttävä kokemus istua vappuna puistossa, joka lemuaa lannoitteelta [...]. Sen sijaan kanankakka on hyväksi nurmelle, sillä se sisältää paljon fosforia ja typpeä. Kaupunginpuistosta tulee oikein hieno kesäkauteen mennessä, puheenjohtaja Philip Sandberg kirjoittaa.

Kaupunki kertoo tekevänsä kaupunginpuistossa vappuna muitakin kunnostustöitä. Lannoittamisen lisäksi puistoa kastellaan, nurmikkoa leikataan, rikkiruohoja kitketään ja puistonpenkkejä maalataan.

Puisto suljetaan aidoin, ja poliisi valvoo sulkua drooneilla.

Uppsalan vappu "peruttu"

Vapunviettoa halutaan rajoittaa myös toisessa suuressa opiskelijakaupungissa Uppsalassa. Sinne kerääntyy yleensä 150 000 vapunviettäjää, kertoo yleisradioyhtiö SVT eri artikkelissa (siirryt toiseen palveluun).

Uppsalan maaherran ja yliopiston rehtorin mukaan "vappu on peruttu". Opiskelijoita kehotetaan välttämään joukkokokoontumisia.

– Koskessa ei lasketa. Shampanjajuoksua ei järjestetä. Minä en tule parvekkeelle vilkuttamaan ylioppilaslakkiani kello kolme, toteaa Uppsalan yliopiston rehtori Eva Åkesson.

Tukholmassa ulkoilmamuseo Skansenin perinteinen vapunvietto on peruttu.

Löfven: Älkää menkö juhliin

Vapunviettoa on toppuuteltu myös valtakunnan politiikan tasolla. Pääministeri Stefan Löfven on vedonnut ruotsalaisiin, jotta nämä noudattaisivat koronaohjeita.

– Älkää matkustako. Älkää menkö juhliin tai suurille perhepäivällisille. Älkää tungeksiko terasseille, Löfven sanoi.

Vetoomuksesta kertoo muun muassa sanomalehti Expressen (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsissa on puhuttu viime aikoina paljon siitä, kuinka lämmin kevätsää on houkutellut ihmisiä rannoille, puistoihin ja terasseille. Tukholman ravintoloihin on tehty ylimääräisiä tarkastuksia, ja muutamat ravintolat ovat saaneet huomautuksia tungoksesta.

Ravintoloilla on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikilla asiakkailla on istumapaikka ja että tuolien väliin jää riittävästi tilaa.

- Ravintoloitsijana sinun pitää tietää, että yrityksesi voidaan sulkea tarkastuksen jälkeen, jos ohjeita ei noudateta. Se on jo tapahtunut joissakin ravintoloissa, ja se voi tapahtua useammassa. Älä luule, että säännöt koskevat vain suurkaupunkeja, ne koskevat kaikkia, Löfven sanoi.

Sääennusteen mukaan vappuaattona sataa (siirryt toiseen palveluun) monin paikoin Ruotsissa.