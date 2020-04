Evan tutkimus: luottamus politiikkaan nousi huomattavasti koronakriisin ansiosta – "kansa on poikkeuksellisen yksituumainen"

Verrattuna toissa vuoden tutkimukseen luottamus hallitukseen on kasvanut 33 prosenttiyksikköä ja luottamus eduskuntaan 17 prosenttiyksikköä.

Suomalaisten luottamus hallitukseen ja eduskuntaan on kasvussa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan arvo- ja asennetutkimuksesta.

Suomalaiset suhtautuvat lähes varauksettoman myönteisesti hallituksen toimiin koronakriisissä, vaikka ne ovat olleet poikkeuksellisen järeitä. Lähes 90 prosenttia vastaajista antaa toimille täyden tukensa. Hallituksen toimia kritisoivien osuus on pieni, kuutisen prosenttia.

Tutkimus selvitti, kuinka koronakriisi on vaikuttanut suomalaisten yhteiskunnallisia toimijoita kohtaan kokemaan luottamukseen. Luottamuksen muutosta tarkasteltiin suhteessa toissa vuoteen. Verrattuna toissa vuoden tutkimukseen luottamus hallitukseen on kasvanut 33 prosenttiyksikköä ja luottamus eduskuntaan 17 prosenttiyksikköä.

Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto arvioi, että kasvun taustalla on koronaviruksen aiheuttama yhteinen uhka.

– Muutos on suuri, eikä se mahdu tavanomaisen asennevaihtelun piiriin. Koronaviruksen aiheuttaman yhteisen uhan torjumiseksi kansa on poikkeuksellisen yksituumainen. Ilmiötä kutsutaan lipun ympärille kokoontumiseksi, ja siitä on havaittu koronakriisin yhteydessä merkkejä myös muissa maissa, Evan Haavisto sanoo.

Suurta luottoa oli poliisiin, tasavallan presidenttiin ja terveydenhuoltojärjestelmään. Kansalaisista 85 prosenttia luottaa poliisiin, 84 prosenttia presidenttiin ja 81 prosenttia terveydenhuoltojärjestelmään.

Kyselyyn vastasi 2 060 ihmistä. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä.

