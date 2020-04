Kesämökkikauppa kiihtyi maaliskuussa huomattavasti – joillakin alueilla myytävistä mökeistä on jo pulaa

Kesämökkien kysyntä on kiihtynyt voimakkaasti maaliskuussa. OP Kodin mukaan maaliskuussa tehtiin noin 45 prosenttia enemmän kesämökkikauppoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

– Nyt on enemmänkin pula mökeistä. On enemmän ostajia kun myyjiä, Osuuspankin asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie toteaa.

Samaa viestiä kerrotaan myös Sp-Kodilta. Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantasen mukaan kesämökkien ja tonttien kysyntä on kasvanut voimakkaasti monilla paikkakunnilla. Mökkejä myös haluttaisiin vuokrata aiempaa enemmän.

Tarjonta ei ole kuitenkaan kasvanut kovin paljon viime vuodesta.

– Halutuimmilla paikkakunnilla tarjontaa ei ole tällä hetkellä lähimainkaan riittävästi. Nyt olisi hyvä aika myydä, jos oma mökki on tarpeeton eikä sille löydy lähipiiristä jatkokäyttäjää, Rantanen vinkkaa.

Mökkikauppa on keskittynyt tällä hetkellä Rantasen mukaan Etelä- ja Keski-Suomen alueille, missä kevät on edennyt jo pitkälle. Pulaa mökeistä on esimerkiksi Kanta-Hämeessä, Etelä-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

Mökkeily koetaan turvalliseksi

Rantasen mukaan kesämökkimarkkinoiden vilkastumisessa ei ole kyse normaalista jokakeväisestä kesämökkien kysynnän lisääntymisestä.

Hänen mielestään taustalla on koronakriisi, joka on romahduttanut ulkomaanmatkailun. Mökkeily kotimaassa koetaan turvalliseksi vaihtoehdoksi.

– Miljoona suomalaista on ehtinyt olla 6–7 viikkoa etätöissä. Monella on alkanut tehdä mieli toistakin paikkaa, missä voisi tehdä töitä, saada vaihtelua ja vetäytyä rauhaan nauttimaan luonnosta, Rantanen sanoo.

Myös Kaisu Christien mukaan ostajat haluavat hyvin varustellun mökin, jossa esimerkiksi etätöiden teko onnistuu.

– Remontoidut, hyväkuntoiset mökit, joissa on helppokulkuinen piha, käyvät kaupaksi. Suomalainen mökkiostaja haluaa myös omaa rantaa.

Oman rannan lisäksi ihmisten toivelistalla on Rantasen mukaan mökki, jonne kulkee tie perille asti ja jossa on sähköt. Mökkejä ostavat nyt paitsi varttuneempi väki myös lapsiperheet.

– Uskoisin, että ainakin niin kauan kuin koronaviruksesta ja sen aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista toivutaan, mökkien kysyntä voi pysyä hyvällä tasolla, Rantanen arvioi.

Mökille pitäisi päästä tunnissa

Sp-Kodin tekemän kyselyn mukaan tällä hetkellä kysyntää on eniten 50 000–150 000 euroa maksavista kesämökeistä. Yli 200 000 euron hintaisille mökeille on vain vähän halukkaita ostajia.

Mökkimatka vaikuttaa oleellisesti kysyntään. Ihmiset toivovat, että vapaa-ajan asunto sijaitsisi noin tunnin ajomatkan päässä kotoa.

– Kysyntää on etenkin kaupunkien ympäristössä, koska toivottu etäisyys on mökille on 50–100 kilometriä. Ostajat ovat tosin olleet valmiita tinkimään tästä, jos toiveitten kohde on löytynyt hieman pidemmältä, Rantanen sanoo.

Lue myös:

Uudenmaan eristäminen hiljensi kesämökkinäytöt – etätöihin tottuneiden uskotaan vilkastuttavan kauppaa jo pääsiäisen jälkeen