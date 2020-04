Yritykset koronakriisissä: Nokian 5G-tukiasemat ovat liian hitaita ja kalliita, eikä Kiinassa synny kauppoja

Rajeev Suri on lähdössä. Pekka Lundmarkin tehtävänä on arvioida, voiko Nokia olla kaikkea kaikille.

Verkkojätti Nokia kertoi tänään alkuvuoden tuloksestaan. Yhtiö on onnistunut parantamaan kannattavuuttaan, mutta suuret ongelmat ovat jäljellä.

Yhtiön 5G-tukiasemat ovat liian hitaita ja liian kalliita. Kiinassa ei synny enää kauppoja. Markkinoilla velloo huhuja yhtiön pilkkomisesta ja jopa vihamielisestä yritysvaltauksesta.

Tämä epävarmuus näkyy myös analyytikoiden arvioissa.

– Nokian toimet kannattavuuden parantamiseksi kantavat hedelmää, mutta paljon on työtä tehtävänä, sanoo OP:n Kimmo Stenvall.

– Luvut paranivat hieman, mutta eivät ne vielä hyvällä tasolla ole, toteaa Inderesin Mikael Rantanen.

Luvut löytyvät tämän artikkelin lopusta, mutta ne ovat Nokian tapauksessa lopulta sivuseikka.

Luottamus suomalaiseen verkkoyhtiöön on heikoissa kantimissa. Se näkyy yhtiön osakekurssissa ja saattaa jo uhata Nokian tulevaisuutta itsenäisenä yhtiönä.

Koronasta läpi kuivin jaloin

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana pandemia verotti Nokian tulosta 200 miljoonalla eurolla. Kyse oli pitkälti komponenttien saatavuudesta, mutta jatkossa operaattoritkin saattavat ryhtyä lykkäämään investointejaan.

Nokia laskee hieman odotuksiaan koko vuoden osalta.

Analyytikot uskovat verkkoyhtiöiden kuitenkin selviävän koronan synnyttämästä talouskriisistä lähes kuivin jaloin, jos toipuminen alkaa vuoden toisella puoliskolla.

– Vuoden viimeinen neljännes on Nokialle tärkein. Mikäli tilanne lähtee normalisoitumaan odotetusti, isku jää kohtalaisen maltilliseksi, Rautanen sanoo.

Sellaista uhkaa ei ole, että operaattoreiden investointihalut jäisivät koronan vuoksi pysyvästi alemmalle tasolle. Viimeistään korona todisti, että ihmiskunta on riippuvainen verkoistaan ja niiden tarjoamista palveluista.

Nokia on ulkona Kiinasta

Nokia kertoo tiedotteissaan, että sen markkinaosuus on Kiinan ulkopuolella 27 prosenttia.

Siis Kiinan ulkopuolella. Kiinan sisältä kuuluukin sitten huolestuttavia uutisia. Nokia on putoamassa kokonaan pois näiltä maailman suurimmilta verkkomarkkinoilta

Kun Kiinan kolme suurta operaattoria tekevät verkkovalintojaan, paikalliset Huawei ja ZTE vievät leijonanosan ja Ericssonkin saa mukavan siivun. Nokia jäi lehdellä soittelemaan.

– China Mobilen tapauksessa on jo selvää, että Ericsson on sen sopimuksissa ainut ulkomainen toimija, kertoo OP:n Stenvall.

– Myös China Telecomin ja China Unicomin tapauksissa on vahvat indikaatiot siitä, että Nokia on jäänyt kaupoista ulos.

Nokia on kertonut, ettei se kilpaile verkkosopimuksista hinnalla millä hyvänsä. Sen huomio on kannattavuudessa.

Hyvin tunnettua on, että Kiinassa hinnat poljetaan pohjaan saakka. Ehkä Nokian kannattaakin jäädä suosiolla syrjään?

OP:n Stenvallin mukaan tämä olisi ymmärrettävä valinta.

– Toisaalta Ericsson uskoo, että se pystyy tekemään myös Kiinassa järkevää liiketoimintaa.

Nokia vakuuttaa, että se aikoo olla jatkossakin läsnä Kiinassa. Esimerkiksi optisen verkon tuotteissa Nokia on kohtuullisen vahva.

– Mutta volyymit ovat mobiiliverkkotuotteissa, Inderesin Rautanen sanoo.

Kiina on maailman suurin markkina viidennen sukupolven tukiasemille – ja myös teknologisesti erittäin edistynyt. Sieltä putoaminen kertoo Rautasen mukaan tylysti Nokian nykyisestä kilpailukyvystä.

Ja takaisin on pitkä tie.

Riuttahai petti Nokian

Nokia myöhästyi viidennen sukupolven verkkorynnäköstä, koska yhtiö ei saanut itse kehittämiään ReefShark-piirejä tuotantoon riittävän nopeasti.

Tämä oli suuri yksittäinen syy viime syksyn tulosvaroitukseen. Nyt yhtiö raportoikin säännöllisesti, kuinka iso osa sen toimittamista tukiasemista pitää sisällään sen ReefShark-teknologiaa. Viime syksynä tämän "riuttahain" osuus oli vain 10 prosenttia, tämän vuoden alussa 17 prosenttia.

Odottavan ajasta tulee todella pitkä, jos Nokian kilpailukyky on tästä kiinni.

Vuoden lopulla näitä ReefShark-siruja on määrä olla joka kolmannessa myydyssä 5G-tukiasemassa ja ensi vuoden lopulla 70 prosentissa.

Parissa vuodessa ehtii tapahtua paljon.

Jäljet johtavat Alcatel-Lucentiin

Entä miksi Nokia ei saanut siruja markkinoille? Nokian ongelmien perimmäinen syy on viisi vuotta sitten tehty Alcatel-Lucent-kauppa. Sen jälkeen yhtiön konseptit ovat olleet enemmän tai vähemmän sekaisin.

– Markkinat eivät ole käyttäytyneet kuten silloin ajattelin, sanoo OP:n Kimmo Stenvall.

– Nokia ajatteli ottavansa johtavan roolin langattomien verkkojen lisäksi kiinteissä verkoissa. Sitä kautta se halusi tavoitella markkinaosuutta ja skaalaetuja.

Nyt Nokialla on tuo laaja tuotepaletti, mutta pelkkiin mobiiliverkkoihin keskittynyt Ericsson pärjää paljon paremmin.

Inderesin Rautasen analyysi on lähes identtinen.

– Nokian strategian ongelma on ollut se, että yhtiö on aika pienenä toimijana yrittänyt olla hyvä vähän kaikkialla ja kaikissa verkkotuotteissa. Voi olla, että nyt joudutaan myöntämään, että tämä valinta on ollut väärä.

Nyt Nokialla on riesanaan laaja tuotesalkku, joka ei tuota toivottua kilpailuetua, mutta jonka jokaisen osa-alueen kehittämiseen on panostettava jatkuvasti. Kyse ei siis ole vain siitä, sopivatko tuotepalapelin palaset komeasti yhteen. Yhtä tärkeää on se, onko Nokialla nykytilanteessa varaa kehittää niitä.

– Kun yhtiöllä on useita liiketoiminta-alueita ja sen kassavirta ollut pitkään negatiivinen, sillä ei välttämättä riitä paukkuja kaikkien kehittämiseen, Stenvall sanoo.

– Nokian uusi johto on isojen rakenteellisten kysymysten ääreellä, sanoo Mikael Rautanen.

Samuli Huttunen / Yle

Surin ja Siilasmaan perintö

Nokia astuu uuteen aikaan, kun toimitusjohtaja Rajeev Suri vaihtuu syyskuussa Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmarkiin.

Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa vaihtuu Sari Baldaufiin jo ennen sitä.

Analyytikot pitävät vaihdoksia ymmärrettävinä.

– Yhtiöllä on ilmennyt niin mittavia ongelmia, että on jopa odotettavaa, että silloin vaihdetaan johtotasoilla henkilöitä ja tuodaan uutta näkökulmaa, Inderesin Rautanen sanoo.

Uuden johdon tehtävänä on rakentaa luottamusta ja arvioida, missä liiketoiminnoissa Nokia on jatkossa mukana.

Tänä keväänä Nokian ympärillä on kohuttu yritysvaltauksen mahdollisuudesta. Sekä Stenvall että Rautanen pitävät tätä mahdollisena.

Nokian sisäiset ongelmat ovat niin mittavia ja osakekurssi painunut niin alas, että markkinoilla spekuloidaan, tuleeko yhtiöstä vihamielinen ostotarjous. Näin Nokian tarina itsenäisenä yhtiönä päättyisi.

– Ihan varmasti Nokia on ollut kohteena monissa keskusteluissa ja suunnitelmissa, mutta en osaa sanoa, kuinka todennäköinen tällainen ostotarjous on.

Jos pääomasijoittaja ostaisi Nokian. Yhtiön jokaista osaa arvioitaisiin erikseen. Arvokkaimmiksi arvioituja liiketoimintoja kehitettäisiin, loput myytäisiin pois.

Ensi syksynä nähdään, tuleeko myös yhtiön uusi toimitusjohtaja Pekka Lundmark katsomaan Nokiaa tällä tavoin – vai pitääkö hän kiinni Rajeev Surin ja Risto Siilasmaan perinnöstä.

Nokian alkuvuoden luvut

Verkkojätti Nokian myynti laski tammi–maaliskuussa kaikilla sen pääliiketoiminta-alueilla, lukuun ottamatta voimakkaasti kasvavaa ohjelmistoliiketoimintaa. Ohjelmistoliiketoiminnassa myös viime vuoden alun liiketappio kääntyi selvästi voitolliseksi.

Yhtiö uskoo, että ohjelmistoliiketoiminnan merkitys tulee myös jatkossa kasvamaan, samalla kun 5G-verkkoja otetaan käyttöön eri aloilla ja niiden varaan rakennettaan yhä uusia liiketoiminta- ja palvelumalleja.

Myös verkkoliiketoiminnan kannattavuus koheni merkittävästi, vaikka tuottikin yhä liiketappiota. Nokian patenttiliiiketoiminta on jatkuvasti ollut hyvin kannattavaa.

LIIKEVAIHTO

Tammi–maaliskuu 2020 Milj. € Muutos* Verkkoliiketoiminta 3757 -5 % Ohjelmistot 613 13 % Patentit 347 -6 % Muut (konserni) 205 -7 % YHTEENSÄ 4913 -2 %

LIIKETULOS

Tammi–maaliskuu 2020 Milj. € Vuotta aiemmin, Milj. € Verkot -81 -254 Ohjelmistot 70 -7 Patentit 290 302 Muut (konserni) -164 -100 YHTEENSÄ -76 -524

* Muutos verrattuna vastaavaan aikaan vuotta aiemmin.

** Liiketoiminta-alueiden viralliset nimet: Networks, Nokia Software ja Nokia Technologies