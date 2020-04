JVG tähdittää vappua uuden teknologian avulla – mallia otettu Fortnite-pelistä

Salaisessa paikassa pääkaupunkiseudulla on tehty ympäripyöreitä päiviä jo parin viikon ajan. Avaraan teollisuustilaan on noussut pikaisella aikataululla huipputeknologialla kuorrutettu, green screen-tekniikkaa hyödyntävä suurikokoinen virtuaalistudio, jossa tapahtuu vapunaattona Suomen oloissa varsin harvinaislaatuinen spektaakkeli. Sen pääosassa on Spotifyssa ja Emma-gaalassa ennätyksiä tiuhaan tahtiin takonut JVG.

– Kun keikkoja peruuntui koronapandemian takia, meille tuli paljon kyselyitä livetriimilähetysten tiimoilta. Ajattelimme, että odotetaan vielä hetki. Tämä projekti tuntui kuitenkin mielenkiintoiselta ja jännältä. Lisäksi ajankohta eli vappu sopi meille oikein hyvin, JVG:n Jare toteaa.

– Tästä keikasta voisi hyvällä syyllä sanoa, että se on jotakin ennennäkemätöntä, VilleGalle jatkaa.

Kuvassa näkyvä virtuaalinen Senaatintori on mallinnettu jo aiemmin Virtuaalinen Helsinki -kokonaisuuteen. Jussi Mankkinen / Yle

JVG:n Jarelle ja VilleGallelle pelillisyys ja virtuaalimaailma eivät ole uusia asioita. Kummankin hahmot esiintyvät viime vuonna julkaistussa NHL20-pelissä. Jussi Mankkinen / Yle

Esikuvana Marshmellon ja Travis Scottin keikat

Korona-aikana netti on täyttynyt jo puolentoista kuukauden ajan erilaisista virtuaalikeikoista, mutta JVG – Ikuinen vappu -konsertti pistää genreen aivan uudenlaisia paukkuja.

Areenana toimii virtuaalinen Senaatintori, jonne yleisön avatarit pääsevät tanssimaan, bilettämään ja kommunikoimaan bändin kanssa esimerkiksi lähettämällä emojeja.

Virtuaaliteknologiaan erikoistuneen Zoanin toimitusjohtaja Miikka Rosendahl. Jussi Mankkinen / Yle

Kameran tallentamaa virtuaalimaisemaa. Jussi Mankkinen / Yle

Toteutuksessa on mukana myös pelimaailmasta tuttuja elementtejä. Unreal Engine -pelimoottorin päälle on luotu virtuaalinen Helsinki, ja käyttöliittyminä ovat mobiili ja web.

– Kyseessä on täysin uudenlainen kokonaisuus, koska olemme yhdistäneet toisiinsa striimaus- ja web-teknologiaa sekä pelimoottorin, tapahtuman toteutuksesta ja tuotannosta vastaavan Zoan-yhtiön toimitusjohtaja Miikka Rosendahl kertoo.

Samalla periaatteella luotiin viime vuonna Fortnite: Battle Royale -videopelissä järjestetty DJ Marshmellon virtuaalikonsertti kymmenelle miljoonalle katsojalle. Vajaa viikko sitten Fortnitessa taas esiintyi amerikkalaisräppäri Travis Scott, joka oli pistetty seikkailemaan surrealistisissa ja psykedeelisissä avaruusmaisemissa.

Yleisön käyttöön tarkoitettu avatar eli virtuaalihahmo, jonka avulla pääsee bilettämään Senaatintorille. Jussi Mankkinen / Yle

Vastaavaa visuaalista iloittelua on odotettavissa myös JVG – ikuinen vappu -konsertin kohdalla.

– Huomasimme, että Helsingissä voisi tehdä jotakin samansuuntaista. Esimerkiksi DJ Marshmellon kohdalla huomionarvoista on ollut se, että konsertti pystyttiin tarjoamaan ihmismäärälle, mikä ei livekeikkojen kohdalla olisi mitenkään ollut mahdollista, Miikka Rosendahl toteaa.

Zoan-yhtiö tunnetaan etenkin virtuaalitodellisuuteen eli VR:ään liittyvistä projekteistaan. Tällä kerralla VR oli jätetty suosiolla taka-alalle.

– Kokonaisuus on suunniteltu satojen tuhansien ihmisten kokoiselle yleisölle, mikä on on se haasteellisin osio. Ihmisillä ei ehkä ole tällä hetkellä käytössään sellaista määrää VR-laseja, että tämä olisi kannattanut luoda virtuaalitodellisuuteen. Tulevaisuudessa haluamme ehdottomasti kokeilla myös tätä mahdollisuutta, Miikka Rosendahl sanoo.

Ikuinen vappu -konserttiin on otettu mallia Marshmellon ja Travis Scottin Fortnite-keikoista. Jussi Mankkinen / Yle

JVG osaa kuvitella yleisönsä

JVG:lle virtuaalikeikkailu ei ole aivan uusi juttu. Vuonna 2015 yhtye järjesti levynjulkistamiskeikan 247365-albuminsa tiimoilta Helsingin Kampissa. Liikerakennuksen katolla tapahtunut show näkyi livestriiminä Facebookissa.

– Vielä viisi vuotta sitten virtuaalikeikkoja oli vaikeampaa saada puskettua yleisölle. Eihän se tosin ole sama fiilis, jos istuu kotona näyttöruudun ääressä, kuin että jos olisi oikeasti lavan edessä eturivissä. Mutta nyt on hyvä aika testata ja kokeilla: luulen, että virtuaalikeikat ovat tulleet jäädäkseen, ja vain taivas on rajana, mitä niiden kohdalla voidaan tehdä, Jare pohtii.

JVG:n Jare ja VilleGalle treenaamassa green screen -studiossa. Jussi Mankkinen / Yle

VilleGallen mukaan vuorovaikutus yleisön kanssa huutamisineen ja yhteislauluineen on JVG:n keikoilla normi. Artistin on kuitenkin mahdollista tottua myös virtuaalikeikkoihin ja -yleisöön.

– Olemme viimeisten kymmenen vuoden aikana esiintyneet kaikenlaisissa kissanristiäisissä, joissa ei välttämättä ole ollut kauheasti yleisöä. Tässä vaiheessa pitää jo osata esiintyä yleisölle kuin yleisölle. Ja jos yleisöä ei ole, se pitää osata kuvitella.

Kevään ja kesän osalta JVG:ltä ovat peruuntuneet kahdeksaan kaupunkiin suunniteltu areenakiertue sekä esiintymiset parillakymmenellä kotimaisella festivaalilla. Vappushown kohdalla on kuitenkin käynyt onni onnettomuudessa.

– Bändi ehti jo treenata kiertuetta varten, ennen kuin se vedettiin säppiin. Tämän takia tähän projektiin on ollut melko helppo hypätä mukaan, Jare sanoo.

Teollisuustilaan rakennetun virtuaalistudion ohjaamoa. Jussi Mankkinen / Yle

Green screen -tekniikan vaatimuksiin kuuluu, etteivät esiintyjät saa pukeutua vihreään. Urheiluteemoja hyödyntävälle ja värikkäistä vetimistään tunnetulle kaksikolle tämä ei kuitenkaan ole ollut mikään iso ongelma.

– Meillä on nyt vaatetuksessa jenkkifutisteema, jonka värimaailma on punainen. Kyllä me pärjäämme yhden päivän ilman vihreääkin, VilleGalle toteaa.

JVG - Ikuinen vappu -virtuaalikonsertti on nähtävissä klo 19 alkaen seuraavissa osoitteissa: www.helsinkikanava.fi (siirryt toiseen palveluun), www.burst.fi (siirryt toiseen palveluun) ja www.youtube.com/user/Knightrydazz (siirryt toiseen palveluun).