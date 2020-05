Hulina hiljeni, byrokratia karisi ja klaanihautajaiset ainoa suurtapahtuma – Yle pyöräili suomalaisen olutlähetin mukana koronan mullistamassa Berliinissä

Oskari Lampisjärven pyöräreitti asiakkaan luo kulki vanhan rajanylityspaikan Checkpoint Charlien ohi. Hiljaisuus on harvinaista: yleensä risteys kuhisee turisteja ja koululaisryhmiä.

Oskari Lampisjärven pyöräreitti asiakkaan luo kulki vanhan rajanylityspaikan Checkpoint Charlien ohi. Hiljaisuus on harvinaista: yleensä risteys kuhisee turisteja ja koululaisryhmiä. Suvi Turtiainen / Yle

BerliiniOskari Lampisjärvi pakkaa reppuun giniä, tonic-vettä ja sikspäkin IPA-olutta varastokopissa Berliinin Neuköllnissä. Hän ei ole lähdössä vappupiknikille vaan seuraavalle työkeikalle.

Lampisjärvi vie suomalaisten pienpanimoiden oluita ja suomalaisginiä kotiinkuljetuksella berliiniläiskoteihin. Koronakriisi vei yksityisyrittäjän muut työt, mutta alkoholin kysyntä kasvoi.

– Baarit ovat kaikki kiinni, mutta ihmiset tykkäävät juoda kalsarikännejä kotonaan. Ja sehän sopii, Lampisjärvi sanoo.

Lampisjärvi työllistää itsensä tavallisesti moninaisilla töillä: hän on viestintäyrittäjä, Berliinin paikallisopas opintomatkoilla ja kaupunkikierroksilla sekä messuedustaja. Lisäksi hän maahantuo suomalaisia oluita ja myy niitä berliiniläisravintoloihin.

Sitten tuli koronakriisi. Messut peruttiin, matkailu kiellettiin ja baarit menivät kiinni. Lampisjärvi keksi uuden tavan työllistää itsensä. Hän laittoi ilmoituksen Facebookiin, että nyt saisi olutta ja giniä pyöräkuljetuksella suoraan kotiovelle.

– Kauppa luistaa. Mitä enemmän ihmiset juopottelevat sitä parempi minulle, Lampisjärvi sanoo.

Yle lähti berliininsuomalaisen juomalähetin matkaan katsomaan, miten koronakriisi on muuttanut Berliiniä ja yksityisyrittäjän arkea.

Oskari Lampisjärvi polkee päivittäin kymmeniä kilometrejä ympäri Berliiniä kuljettamassa olutta ja giniä asiakkaiden kotiovelle. Suvi Turtiainen / Yle

Turistit ovat poissa, hulina on hiljentynyt

Ensimmäinen yllätys on Lampisjärven kulkuväline. Varastorakennuksen edessä odottaa aivan tavallinen polkupyörä.

Lampisjärvi haaveilee laatikkopyörästä, johon mahtuisi kunnon lasti. Berliinin kaupunki on luvannut tukea laatikkopyörän ostajille, mutta tuorein tukikierros on jäänyt pyörimään saksalaisbyrokratian loputtomiin hampaisiin.

Siksi juomat kulkevat toistaiseksi tarakalle sidotussa viininpunaisessa repussa.

Ensimmäinen asiakas asuu Moabitissa. Sinne on Neuköllnistä kaupungin läpi kymmenkunta kilometriä.

Koronakriisi näkyy Neuköllniä halkovalla Karl-Marx-Strassella yksittäisinä kasvomaskeina. Ne ovat pakollisia joukkoliikenteessä ja kaupoissa. Monella on itsetehdyt.

Myös Lampisjärven saksalainen anoppi on ommellut ja lähettänyt maskin.

Kasvomaskeihin pukeutuneita matkustajia menossa paikallisjunaan Berliinissä. Maskit tulivat maanantaina pakolliseksi joukkoliikenteessä. Odd Andersen / AFP

Iso osa liikkeistä saa olla jo auki, mutta yli kahden hengen kokoontumiset on vielä Saksassa kielletty. Pakollinen 1,5 metrin turvaväli pitäisi pitää kaduilla ja puistossa.

– Täällä on paljon hiljaisempaa. Liikennettä on huomattavasti tavallista vähemmän, Lampisjärvi sanoo pyöränsä selässä.

Pysähdymme ostamaan limut. On lähes hellelukemat.

Päivää aiemmin Neuköllnissä ja viereisessä Schönebergissä nähtiin suuri poliisioperaatio (siirryt toiseen palveluun). Kaupunginosan vaikutusvaltaisen Remmo-perheen äiti oli kuollut ja hautajaisista uhkasi tulla koronarajoituksia rikkova suurtapahtuma.

Passissa oli 250 poliisia ja teitä suljettiin ihmisjoukon rajaamiseksi. Libanonilaistaustaisen suurperheen eli berliiniläisittäin klaanin monilla jäsenillä on rikostausta, mikä oli toinen syy poliisin näkyvään läsnäoloon.

Myös Oskari Lampisjärven koti on täällä Neuköllnissä. Lampisjärvi saapui tekemään germaanisen filologian gradua vuosikymmen sitten ja jäi.

Korona on muuttanut kotikaupungin kummalliseksi. Keväisten viikonloppulomien sesonki olisi juuri nyt, mutta Berliini on tyhjä turisteista. Yöelämä on tauonnuttai kadonnut maan alle kieltoja karkuun.

– Ei ole samanlaista hulinaa kuin yleensä täällä Neuköllnissä, jossa yleensä on sitä hulinaa kaduilla, Lampisjärvi sanoo.

Lampisjärvi sai 5 000 euroa ketterää tukea

Jatkamme Kreuzbergin puolelle kaupunkia.

Yhtäkkiä pyöräkaista levenee. Laajennus on maalattu keltaisella. Kyseessä on pop up -pyöräkaista.

Kaistat todistavat kriisin voiman.

Leveät pyöräkaistat vedettiin autokaistan päälle vain kuukaudessa, mikä on Berliinissä ihme. Tavallisesti vastaavasta asiasta päättämiseen ja lopulta rakentamiseen menisi helposti toista vuotta.

Pyöräilijöiden sankariksi on koronakriisissä noussut (siirryt toiseen palveluun) Friedrichshain-Kreuzbergin alueen katu- ja viheraluejohtaja Felix Weisbrich. Virkamies löysi pyöräkaistat pikavauhtia sallivan asetuksen ja käski leventämään kaistat. Turvavälien on säilyttävä myös pyöräillessä.

Korona on saattanut kuoria Berliinistä uudenlaisen, byrokraattisesti aiempaa ketterämmän Berliinin.

Koska Lampisjärvi on yksityisyrittäjä, hän on oikeutettu Berliinin tukeen pienyrittäjille ja itsensätyöllistäjille. Hätäapu saatiin kanavoitua vikkelästi, kun kuin ihmeen kautta kaupunki sai koodattu nopeasti nettisivun tuen hakemiselle.

Lampisjärvi kirjautui palveluun ja sai jonotusnumeron 39 000 ja risat. Pian tuli sähköpostiviesti, että on hänen vuoronsa täyttää hakemus netissä. Kaksi päivää myöhemmin tilillä oli 5 000 euroa.

– Ei tarvitse nyt huolehtia rahasta, ja lisäksi kauppa luistaa, Lampisjärvi sanoo.

Jalankulkija autiolla jalkakäytävällä Berliinin East Side Galleryn edustalla. Koronakriisi vei turistit. Clemens Bilan / EPA

Mainoksista tyhjät kadut kuin välähdys DDR:stä

Kaupunginosa vaihtuu Mitteksi. Ohitamme Checkpoint Charlien Friedrichstrassella.

Näky on erikoinen. Kukaan ei poseeraa vanhan Itä- ja Länsi-Berliinin välistä rajanylityspaikkaa jäljittelevän kulissin luona. Turisteja ei ole.

Kun kadut ovat tyhjiä eikä mainoskylttejä pystytetty kaduille, välähdyksien ajan Berliinin itäinen osa ja sen paraatipaikat muistuttavat DDR-aikaisia valokuvia.

– Täällä on paljon tiettyjen maiden lähetystöjä, koska alue kuului Itä-Berliiniin, Lampisjärvi sanoo.

Parin korttelin päässä suositun City Hostel Berlinin nimikyltti on revitty alas, mutta Pohjois-Korean lippu liehuu yhä salossa.

Pohjois-Korean suurlähetystön omalla tontillaan pyörittämä, hyvin kannattava hostelli keskellä kaupunkia on saatu koronan keskellä suljettua (siirryt toiseen palveluun) pitkän väännön jälkeen. Sisäänkäynti on eristetty nauhalla.

Lampisjärvi esittelee kaupunkia matkaoppaan varmuudella. Tavallisena keväänä hän näyttäisi samoja paikkoja opiskelijaryhmille tai yksittäisille matkailijoilla.

Yleensä asiakkaat löytävät hänet viidakkorummun kautta. Suomalaisturistit ovat varhaisia valmisteluissaan.

– Saattaa tulla viestiä, että olisitko vapaa puolen vuoden päästä vetämään pyöräopastuksen, Lampisjärvi sanoo.

On alkamassa hallintorakennusten täyttämät korttelit. Valitsemme maisemareitin Spreejoen vartta pitkin.

Nainen kävelee parlamenttirakennus Reichstagin edustalla koronan hiljentämässä Berliinissä. Suositut turistikohteet ovat nyt autioita. Filip Singer / EPA

Ohi vilahtaa parlamenttirakennus Reichstag. Vieressä on Deutsche Parlamentarische Gesellschaft eli poliitikkojen kokoontumispaikka, jossa Lampisjärvi piti viimevuotisissa pikkujouluissa pop up -baaria. Kansanedustajille tarjoiltiin suomalaisoluita.

Lampisjärven mukaan poliitikot ovat johtaneet Saksan poikkeusoloihin vakuuttavasti ja heille tyypillisellä tavalla. On annettu selvät säännöt ja ohjeet, mutta myös luottoa, että ihmiset osaavat toimia vastuullisesti.

Berliinin johto sanoi suoraan, ettei esimerkiksi maskipakkoa aiota valvoa tai maskin puutteesta sakottaa. Pakottaminen olisi vaikeaa, joten on päätetty luottaa.

Hallituskortteleiden takaa alkaa Moabit. Asiakkaan talo löytyy.

Oven avaa lomautettu suomalainen

Summerissa on suomalainen sukunimi.

Suomalaisia oluita ja giniä ostavat Berliinissä pääosin berliininsuomalaiset, vaikka Lampisjärven kotiovelle polkemat kalsarikännijuomat ovat jo niittäneet mainetta myös berliiniläismediassa (siirryt toiseen palveluun).

Oven avaa Sylvia Vermilä. Hän tilasi giniä nähtyään Lampisjärven viestin Facebook-ryhmässä.

– Vielä on hyvä fiilis, Vermilä kertoo.

Hän työskentelee hotellialalla ja on koronakriisin vuoksi miljoonien saksalaisten tavoin osittain lomautettuna eli tekee Kurzarbeitia.

Perillä. Oskari Lampisjärvi toimitti gininä Sylviä Vermilälle. Hotellialalla työskentelevä Vermilä tekee koronakriisin vuoksi lyhennettyä työviikkoa miljoonien saksalaisten tavoin. Suvi Turtiainen / Yle

Vermilällä on töitä enää päiväksi viikossa ja sekin kotoa käsin etänä. Valtio korvaa saamatta jäävästä palkanososta 60 prosenttia ja tukea ollaan nostamassa. Vermilä tulee toimeen, mutta tietää heitäkin, joilla on jo ongelmia.

Päivät menevät kotona tai Berliinissä pyöräillessä ja kävellessä. Hän vertaa tilannetta yllättävään sapattivapaaseen.

– Paljon videopuheluita perheen ja kavereiden kanssa, niin kyllä se siitä, Vermilä sanoo ovensuussa.

Lampisjärvi antaa Vermilälle ginipullon ja kaupan päälle tonicia.

Seuraava asiakas odottaa Grunewaldin kaupunginosassa. Sinne on matkaa seuraavat kymmenen kilometriä.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Kuukausi sitten kasvosuojaa käyttänyt oli Saksassakin kummajainen – Nyt kaupassa hävettää käydä ilman maskia

Saksa siirtyi vaikeaan nuorallakävelyyn – Rajoituksia höllennetään, mutta vapauden sijaan edessä on uusi varovainen arki

Saksan talous painui taantumaan