"Me emme levitä tautia, eikä tämä ole Tukholma" – Ruotsin Tornionjokilaaksossa työskentelevät suomalaiset haluavat hoitaa sairaita ilman syyllistämistä

Ambulanssisairaanhoitaja Pauliina Salmela aloittaa työpäiväänsä Haaparannan terveysasemalla. Hän asuu Keminmaassa ja on Suomessa karanteenissa, vaikka hänen koronatestinsä olisi negatiivinen. Simon Eliasson / Yle

LUULAJA/KALIX/HAAPARANTA

Luulajassa on alkamassa Norrbottenin alueen kriisikokous.

Koronatilanteen hoidosta vastaavat henkilöt ovat kokoontuneet suuren pöydän ympärille vappuviikolla. Jokainen antaa vuorollaan tilannekatsauksen omalta vastuualueeltaan, esimerkiksi hoidon tarpeesta tai lääkkeiden ja suovarusteiden riittävyydestä.

Norrbottenin alueen johtaja Anna-Stina Nordmark- Nilsson johtaa alueen kriisikokousta Luulajassa. Niitä on järjestetty säännöllisesti koronakriisin aikana. Simon Eliasson / Yle

Käy ilmi, että 900 kilometrin päästä Tukholmasta lähetetyt hengityssuojaimet olivat vääriä, mutta asiaa hoidetaan. Armeijan helikopteri on saatu Luulajaan, ja sillä voidaan tarvittaessa hoitaa potilaskuljetuksia. Neuvottelut henkilöstön kesälomien siirtämisestä ovat käynnissä.

Kokouksen vetäjä Norrbottenin aluejohtaja Anna-Stina Nordmark Nilsson arvioi tilanteen rauhalliseksi. Muut nyökkäävät.

Tämän joukon vastuulla on kriisinhoito alueella, joka on pinta-alaltaan neljäsosa koko Ruotsista. Siihen kuuluu myös Ruotsin ja Suomen välinen raja-alue, Tornionjokilaakso.

Suomi sulki rajan vapaa-ajan liikenteeltä 19.3, mutta salli vielä silloin välttämättömän työmatkaliikenteen.

Haaparannan ostoskeskukset ovat autioituneet Suomen ja Ruotsin välisen rajan sulkeuduttua muulta kuin tavaraliikenteeltä ja erikoisluvalla kulkevilta. Simon Eliasson / Yle

Ei mennyt kauaa, kun Suomessa alkoi keskustelu siitä, että rajoituksia täytyy tiukentaa. Lapissa epäiltiin, että tartuntoja oli tullut työmatkalaisten mukana. Lisäksi Ruotsin koronarajoitukset olivat – ja ovat edelleen – Suomea lievemmät, mikä lisäsi huolta rajan takaa tulevista tartunnoista.

Kriisiryhmästä tilanne alkoi näyttää pahalta.

Alueella työskentelee sata suomalaista erikoisammattilaista ja kunnissa kymmeniä hoitajia.

– Tajusimme, että emme selviä tilanteesta yksin. Soitin Ruotsin hallitukselle, joka pyysi heti neuvotteluita Suomelta, kertoo johtaja Nordmark Nilsson Ylelle Luulajassa.

– Me puolestaan teimme kiireellisesti esityksen asioista, mitä voisimme Suomelle tarjota, esimerkiksi tehohoitopaikkoja, hän jatkaa.

– Tiesimme, että jos emme saisi suomalaisia töihin, terveydenhoitomme olisi suurissa vaikeuksissa.

Uhkaava terveydenhoidon kriisinousi valtakunnan uutiseksi Ruotsissa. Sitä seurattiin muun muassa lehdistössä. (siirryt toiseen palveluun)

Lasse Isokangas / Yle

Suomessa käyty keskustelu tuntui väärältä

Kalixin sairaala sijaitsee 50 kilometrin päässä Suomen ja Ruotsin rajalta.

Alueella asuu paljon sairaita ja vanhoja ihmisiä, joista monet ovat suomalaisia.

Sairaalan yöhoito on mahdollista Torniosta tulevien hoitajien ansiosta. Heitä on ambulanssisairaanhoitajina ja erikoislääkäreinä, kuten röntgenlääkäreinä. Lisäksi Suomessa asuvia hoitajia on kunnan kotipalvelussa ja vanhustenhoidossa.

Kalixin sairaalalla on siriretty kaikkia kiireettömiä toimenpiteitä koronapandemiassa. Varmistetut korontartunnat kuljetetaan sairaalasta Piteåån. Simon Eliasson / Yle

Kjell Melander on sairalassa sydänsairauksien erikoislääkäri ja ylilääkäri.

– Suomessa käyty keskustelu siitä, voimmeko käydä töissä vai emme, tuntui minusta väärältä, hän sanoo.

– Minun oli moraalisesti vaikea ymmärtää ajatusta, että meitä olisi kielletty tekemästä sitä elintärkeää työtä, jota teemme. Autamme vakavista sairauksista kärsiviä ihmisiä.

Sydänsairauksien erikoislääkäri Kjell Melander uskoo, että monet sairaat olisivat jääneet vaille hoitoa, jos raja olisi mennyt hoitajilta kiinni. Simon Eliasson / Yle

Melander asuu Torniossa ja on työskennellyt sairaalassa 30 vuotta.

– Täällä on suuri joukko potilaita, jotka tarvitsevat meitä. Minulla heräsi huoli siitä, miten he pärjäisivät ilman meitä. Miten he saisivat hoitoa?

Melander ja monet muut sairaalan työntekijät kirjoittivat sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.).

Huhtikuussa Suomi ilmoitti tiukentavansa rajaliikennettä, mutta päätti antaa terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisille luvan käydä töissä Ruotsissa.

– Se oli koko henkilökunnalle valtava helpotus, sanoo Melander.

" Emme tuo tartuntoja Suomeen"

Suomi vaatii, että Ruotsin puolella töissä käyvä terveydenhoitohenkilökunta testataan säännöllisesti ja heidän tulee olla karanteenissa Suomessa riippumatta testin tuloksesta.

Melander menee testiin Ylen vieraillessa maanantai-iltapäivänä, kun sairaalan päivystysaika on päättynyt. Melander kuvaa testiä " ei kivan tuntuiseksi".

Birgitta Dunder ottaa Kjell Melanderilta näytettä koronavirustestiä varten. Simon Eliasson / Yle

– Vaikka testini on negatiivinen, menen karanteeniin. Pääministeri Sanna Marin kävi koronatestissä toissa viikolla. Hänen testinsä oli negatiivinen, ja hän meni takaisin töihin, Melander sanoo.

Melanderista tiukat käytännöt takaavat sen, että he eivät tuo tartuntoja Suomeen.

– Me emme ole tautipesäkkeitä, hän korostaa.

Länsi-Pohjan alueella on tällä hetkellä toiseksi eniten tartuntoja suhteutettuna asukaslukuun.

Toisella puolella rajaa, Kalixissa ja Haaparannalla, on ollut rauhallinen tartuntatilanne.

– Voisin siis sanoa, että karanteeni suojelee minua. Tällä hetkellä voin saada todennäköisemmin tartunnan Torniossa kuin täällä, painottaa Melander.

Ambulanssisairaanhoitaja Mari Saloniemi toi potilaan Övertorneåsta eli Matarengistä Kalixin sairaalaan. Simon Eliasson / Yle

Uutiskuvista on nähty, että Tukholmassa väkeä liikkeellä koronasta huolimatta. Melander uskoo, että osa Suomessa voi kuvitella, että kaikkialla Ruotsissa näyttää siltä.

– Norrobotten ei ole Tukholma. Pääkaupunki on aivan oma maailmansa. Siellä asuu pienellä pinta-alalla erittäin paljon ihmisiä, vieri vieressä ja väestön rakenne on aivan erilainen, painottaa Melander.

Tukholman alueella on kirjattu vappuaattoon mennessä yli 8 000 todettua tartuntaa, Norrbottenissa 277. Kuolleita Tukholmassa on 1 428, Norrbottenissa 37.

Toivomus hallitukselle

Haaparannan terveysaseman ambulanssisairaanhoitajat Virpi Suhila ja Pauliina Salmela ovat ajaneet töihin Keminmaasta.

Rajalla he ovat näyttäneet passin, työpaikan todistuksen ja suostumuksen henkilökohtaiseen karanteeniin. Joskus rajalle kertyy pitkä jono, kun joillakin ei ole mukana karanteenilappua.

Ambulanssisairaanhoitajat Pauliina Salmela ja Virpi Suhila asuvat Keminmaassa. Simon Eliasson / Yle

Suhila kokee, että rajan yli pääsemiseen liittyy heidän kohdaan kysymysmerkki. Epävarmuus huolestuttaa ja ahdistaa monia.

Suhila oli päättänyt perheensä kanssa, että hän olisi muuttanut Haaparannalle parkkeerattuun asuntoautoon tarvittaessa.

– Täällä asuu hyvin paljon suomalaisia. Minä pystyn auttamaan heitä parhaiten täällä, hän sanoo.

Suomen rajaliikenteen kiristykset ovat voimassa 13.5. saakka. Pian on käsillä se hetki, kun hallitus kertoo, avataanko liikennettä vai pidetäänkö rajoitukset voimassa.

Suhilalla on yksi toive.

– Toivon, että voisimme muistaa inhimillisyyden. Me olemme täällä sairaita ihmisiä varten.

