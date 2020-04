Osa opettajista odottaa lähiopetuksen alkamista innolla: "Elän ja hengitän oppilaista"

Laukaan Haapalan koulussa opettajana työskentelevä Jari Hartikainen on pyörittänyt etäopetusarkea nyt kuusi viikkoa. Hän toivoo, että digiloikasta jää oppeja myös tulevaisuuteen. Myös Hartikaisen vaimo on opettaja, joten kokemuksia on päästy jakamaan perhepiirissäkin.

Laukaan Haapalan koulussa opettajana työskentelevä Jari Hartikainen on pyörittänyt etäopetusarkea nyt kuusi viikkoa. Hän toivoo, että digiloikasta jää oppeja myös tulevaisuuteen. Myös Hartikaisen vaimo on opettaja, joten kokemuksia on päästy jakamaan perhepiirissäkin.

Vappuaatto kääntyy kohti iltapäivää. Jari Hartikaisen oppilaat ovat saaneet pykälään aamulla jaetut tehtävänsä ja viettävät ruokailu- ja happihyppelytaukoa.

Seuraavaksi lukujärjestyksen mukaan luvassa olisi iltapäivän tehtävien jako, mutta tänään ei olekaan ihan tavallinen päivä. Vappu se on etäopetuksessakin.

– Vähän on paniikki päällä. Vietämme virtuaalivappunaamiaiset, eikä minulla ole vielä asua, Hartikainen kertoo.

5–6-luokkia Laukaan Haapalan koulussa opettava Hartikainen on pyörittänyt etäopetusarkea nyt kuuden viikon ajan. Tekniikan avulla työskentelemisestä on tullut jo niin arkipäivää, etteivät vappunaamiaiset virtuaalisesti kuulosta enää ihmeellisiltä.

Parin viikon päästä palataan normaaliin.

Läppärit ja koulukirjat pakataan taas reppuun.

Hallitus päätti tiistaina purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet, koska viranomaisten mukaan koulujen kiinni pitäminen ei ole enää 13. toukokuuta jälkeen välttämätöntä. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen. Hallituksen mukaan kouluarjessa tärkeintä on välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja.

Päätös ei saanut kritiikitöntä vastaanottoa. Esimerkiksi opettajien ammattijärjestö OAJ olisi pitänyt koulut kiinni koko kevät lukukauden tartuntariskin vuoksi.

Torstaina julkaistussa Suomen Rehtorien kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) 82 prosenttia peruskoulujen rehtoreista on sitä mieltä, että etäopetusta tulee jatkaa lukuvuoden loppuun asti. Lukion rehtoreista tätä mieltä on 85 prosenttia. Ylen soittokierros kertoo, että rehtoreille on tullut kiire järjestää kahden toukokuun viimeisen viikon opetus.

Haapalan koulu on pieni kolmen perusopetusryhmän koulu. Oppilaita on 51.

Opettaja Jari Hartikainen on hallituksen päätöksestä mielissään. Läsnäolon kaipuu on ollut suuri.

– Opettajana elän ja hengitän oppilaista. Myös lapset ovat kaivanneet kavereita. Sosiaalinen kontakti on hirvittävän tärkeä, vaikka koulussa joudutaankin vielä pitämään fyysistä etäisyyttä, hän sanoo.

Hartikaiselta liikenee ymmärrystä myös niille kollegoille, joille hallituksen uutinen ei ollut helppo pala nieltäväksi.

"Tuli olo, että heitettiin palloa kouluille"

Varsinkin isoissa kouluissa turvavälien pitäminen, hygieniasäädökset ja ryhmäjaot ovat aiheuttaneet päänvaivaa.

Kaarinalaisessa Valkeavuoren yläkoulussa on reilut 750 oppilasta.

Erityisluokanopettaja Jussi Silvius ei yllättynyt, että toukokuun viimeisiksi viikoiksi palataan pulpetin ääreen. Vaikka hänestä on henkilökohtaisesti mukava nähdä oppilaita, moni kouluun palaamiseen liittyvä kysymys odottaa vielä ratkomista.

– Mainittuja rajoituksia on yläkoulun osalta aika mahdoton toteuttaa aineopettajajärjestelmässä. Yksi opettaja ryhmää kohden ei ainakaan käytännössä tule toimimaan. Pitää joustaa joko kokoontumisrajoituksista ja turvaväleistä, tai oppilaiden tuntimäärästä, Jussi Silvius sanoo.

Kaarinalaisen Valkeavuoren yläkoulun erityisluokanopettaja Jussi Silvius ei yllättynyt tiedosta, että toukokuun viimeisiksi viikoiksi palataan pulpetin ääreen.

Silviuksen mielestä raamit eivät kuulostaneet aivan loppuun asti mietityiltä. Opetus- ja kulttuuriministeri on luvannut, että ohjeistuksia täydennetään yläkoulujen osalta.

– On pakko luottaa siihen, että niitä on mietitty. Tuli kuitenkin vähän sellainen olo, että heitettiin palloa kouluille. Näin ja näin pitää tehdä, koettakaa keksiä, miten se käytännössä toteutetaan, hän arvio.

Turvavälit saattavat olla toukokuun puolivälissä koetuksella inhimillisistäkin syistä.

– Varmasti tulee levottomuutta, kun lapset ja nuoret näkevät toisensa pitkästä aikaa. Pitää kuitenkin keskittyä siihen, että ette te voi kuitenkaan halailla toisianne ja olla lähekkäin, erityisluokanopettaja Jussi Silvius sanoo.

Jyväskylän Palokassa sijaitsevassa Luhtisen päiväkodissa työskentelevä varhaiskasvatuksen opettaja Anna Roikonen arvioi, että hallituksen päätös pistää päiväkotien johtajat ja koulujen rehtorit tiukille.

– He joutuvat ison työn ääreen. Heillä on nyt ollut etäopetuksen, ja päiväkodeissa erilaisen turvallisuuskasvatuksen, näkökulmasta suuri vastuu ja kova työ. Aikataulu on nopea ja vaatimukset ovat suuria, Roikonen sanoo.

"Ei pelkoa ja paniikkia"

Esille on noussut myös opettajien huoli tartuntariskistä.

Kaarinalainen erityisopettaja Jussi Silvius sanoo, ettei se huolestuta häntä, mutta hygieniaan on kiinnitettävä aivan uudella tavalla huomiota.

– Ei minulla mitään pelkoa tai paniikkia sen suhteen ole. Sitä kuitenkin miettii, että kantaako sitä itse mukanaan ja levittää muualle.

Laukaan Haapalan koulun opettaja Jari Hartikainen on samoilla linjoilla. Hän ei ole aistinut toistaiseksi suurta pelkoa myöskään omassa pienessä työyhteisössään.

– Suurta huolta ei ole ilmassa. Keskustelemme aiheesta muutenkin tarkemmin tänään, kun oppilaat on päästetty vapun viettoon.

Toukokuun viimeisten viikkojen merkityksestä kouluvuodessa on ollut ilmassa monenlaisia näkemyksiä.

– Mielestäni koulunkäynti ei koskaan ole turhaa. Ymmärrän oikein hyvin, että halutaan kontakti kasvotusten kaikkiin oppilaisiin ja saadaan kunnialla kevätlukukausi maaliin, Silvius sanoo.

Jari Hartikainen keskusteli aamulla hallituksen päätöksestä oppilaidensa kanssa Teamsissa.

Äänekäs enemmistö oli sitä mieltä, että koulun alkaminen on mainio juttu.

– On hyvä, että päästään keskustelemaan ja elämään normiarkea ennen kesälomaa. Se luo selkeän rajan kouluarjen päättymisen ja loman alkamisen välille, hän sanoo.

Myös opettaja on kaivannut tavallisesta arjesta sitä, että työpäivä alkaa ja päättyy.

– Nyt rajanveto on ollut häilyvää, kun viestejä ja yhteydenottoja on saattanut tulla iltaisin sekä viikonloppuisin, Hartikainen kertoo.

Mutta miten arvioi opettaja, palaavatko oppilaat vielä samalla innolla koulunpenkille vielä syyslukukaudella?

– Jospa tämä on auttanut ymmärtämään koulun arvon, eikä aamulla enää väsyneenä pohdita, onko pakko mennä kouluun. Toisaalta ihminen on unohtavainen ja sama kysymystä ovat toistaneet monet sukupolvet, Hartikainen sanoo naurahtaen.