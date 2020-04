Ruotsin Tornionlaaksossa työskenteleviltä suomalaishoitajilta on otettu yli tuhat koronatestiä – kaikki tulokset tähän mennessä negatiivisia

Länsirajalla Lapissa Ruotsin rajakunnat ovat koronatestanneet aktiviisesti Suomesta Ruotsissa työssä käyviä terveydenhoitoalan työntekijöitä. Taustalla oli pelko siitä, että Pohjois-Ruotsissa laajasti levinnyt virus kulkeutuisi Suomeen työntekijöiden mukana. Testejä on tehty jo toista tuhatta ja tähän mennessä kaikki ovat olleet negatiivisia.

Haaparannan ja Övertorneån kuntien vastuulääkäri Jari Havela kertoo, että koronavirustestejä on tehty jo kolmatta viikkoa noin 300 työntekijälle kahdesti viikossa, maanantaisin ja torstaisin.

– Myöskään Tornion-Muonionjokivarren Ruotsin puoleisten rajakuntien muussa väestössä ei ole kahteen viikkoon todettu yhtään varmistettua tartuntaa. Meillä on oikeastaan mennyt nyt pelottavan hyvin, Jari Havela sanoo.

Testien taustalla huoli koronan leviämisestä Suomeen

Järjestelmälliset testit aloitettiin Pohjois-Ruotsin rajakunnissa sen jälkeen, kun pelko rajan kokonaan sulkemisesta väistyi ja Suomen hallitus päätti edelleen sallia terveydenhuoltohenkilöstön työssä käynnin Ruotsin puolella.

Tuolloin suurin pelko taudin suhteen oli, että Ruotsin puolella nopeampana leviävä virus kulkeutuisi työntekijöiden mukana Suomeen.

Jos raja olisi mennyt työntekijöiltä kiinni, Pohjois-Ruotsin ja erityisesti rajakuntien terveyden- ja vanhustenhoito olisi joutunut suuriin hankaluuksiin.

Nyt asetelman koronavirustartuntojen leviämisen suhteen voi sanoa jopa hieman muuttuneen. Länsi-Pohjan alueella Suomessa koronatartuntojen määrä on kasvanut nopeasti. Ruotsissa tartuntojen määrä puolestaan on pysynyt suhteellisen vakaana, vaikka uusia tapauksia todetaankin päivittäin.

Toukokuussa käyttöön myös vasta-ainetestit

Säännöllinen testaus on käytössä ainakin Pajalassa, Övertorneålla, Haaparannalla ja Kalixissa. Myös kotipalvelun asiakkaita testataan vastuulääkäri Jari Havelan mukaan nenä-nielunäytteellä nyt matalalla kynnyksellä.

– Ykkösprioriteettina ovat nyt kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat, kakkosprioriteettina henkilökunta. Matalalla kynnyksellä asiakkaita testataan, jos vähänkin nenä vuotaa tai on muita oireita. Koko Norrbottenin alueella on asiakkaiden suhteen sama käytäntö.

Norrbottenin aluehallinto linjasi kuluvalla viikolla (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun), että läänin alueella kotipalvelussa ja vanhusten asuinyksiköissä työntekijöiltä aletaan ottaa myös vasta-ainetestejä, jotka paljastavat onko henkilö mahdollisesti jo sairastanut taudin oireettomana.

Havelan mukaan viimeisin tieto on, että testaukset aloitettaisiin viikon-kahden sisällä.

– Tarkoituksena on lähinnä kartoittaa, mikä on se todellinen tilanne eli kuinka paljon tautia on väestössä liikkunut. Kun näyttää siltä, että aika paljon ihmiset sairastavat oireettomina ja esille putkahtaa sairastumisia, joiden tartuntaketjua ei pystytä selvittämään.

Aluehallinnon mukaan vasta-ainetestausta pidetään tärkeänä myös henkilökuntaresurssin näkökulmasta, koska tämänhetkisen tiedon valossa on erittäin epätodennäköistä, että taudin kertaalleen sairastunut sairastuisi uudelleen.

– Onhan tälläkin merkitystä. Kyllähän se tieto ihmistä itseään helpottaa paljon. Onnellisin tilanne on, että taudin on oireettomana sairastanut eli silloin se on saatu niin sanotusti "alta pois", Jari Havela toteaa.

Lue myös:

Ruotsin koronauhrien määrä nousi yli 2 000:n – Uutta tietoa laumasuojan kehittymisestä

Hoitaja Sonja Aspinen näkee työssään Ruotsin koronastrategian kääntöpuolen: “Vanhukset on uhrattu”