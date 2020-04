Rehtori sai viestivyöryn vanhemmilta, jotka aikovat pitää lapsensa kotona – selvitimme, onnistuuko se

Monet vanhemmat miettivät nyt, pitäisikö lapselle anoa koulusta lomaa loppukevääksi. Hallitus päätti eilen, että peruskoululaisten lähiopetus alkaa 14. toukokuuta.

Koulut ovat jo saaneet kyselyitä vanhemmilta loma-anomuksista.

Urheilupuiston koulun rehtori Petteri Kinnunen Kouvolasta kertoo, että hänelle on tullut kyselyitä Wilman kautta. Eniten kyselyitä on tullut niiden oppilaiden vanhemmilta, joiden perheenjäseniä kuuluu riskiryhmiin.

– Kyllä huoltajalla on mahdollisuus anoa oppilaalle lomaa, ja jos huoltaja sitä anoo, niin eipä siihen koululla ole oikein mitään sanomista, Petteri Kinnunen toteaa.

Suurin osa ei laittaisi kouluun

Myös Opetushallituksen sähköpostiin on tullut viestejä vanhemmilta, jotka eivät aio päästää lapsiaan kouluun.

– Sähköposti-info on ennen muuta koulutuksen järjestäjille tarkoitettu, mutta kyllä siihen tulee huoltajienkin viestejä. Niiden kautta välittyy viesti, että osa huoltajista on sitä mieltä ettei kouluun pitäisi enää palata. He ilmoittavat, etteivät päästä lapsiaan kouluun, johtaja Matti Lahtinen sanoo.

Ylen tällä viikolla tekemässä kyselyssä suurin osa vastanneista vanhemmista, 67 prosenttia, piti todennäköisenä, ettei laita lastaan kouluun, vaikka koulut avattaisiin. Kysely tehtiin alkuviikosta ennen kuin hallitus ilmoitti koulujen avaamisesta.

Yleisin syy oli pelko siitä, että koronavirusepidemia pahenee Suomessa, jos koulut avataan. Kolmasosa vastaajista perusteli vastaustaan sillä, että perheessä on riskiryhmiin kuuluvia.

Kyselyyn vastasi yli 3 200 henkilöä. Enemmistö vastaajista kertoi olevansa alakouluikäisen huoltaja.

Ilmoitus ei riitä

Voiko kesäloman sitten aloittaa ennenaikaisesti pelkällä ilmoituksella?

– Perusopetuslaissa säädetään siitä, että oppilaan tulee osallistua opetukseen. Jos halutaan vapautusta osallistumisesta, niin sitten sitä pitää hakea. Poissaoloon pitää olla erityinen syy, Opetushallituksen oikeudellisista asioista vastaava johtaja Matti Lahtinen sanoo.

Erityinen syy poissaololle tarkoittaa Lahtisen mukaan esimerkiksi sairautta.

– Sairaus on ilman muuta tällainen erityinen syy, ja vähäisetkin flunssan oireet ovat peruste siihen, että oppilas jää pois.

Oppilaan poissaololle pitää olla erityinen syy. Arkistokuva. Mostphotos

Toinen syy poissaololle voi olla se, että oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään. Riskiryhmään kuuluminen perustuu lääketieteelliseen arvioon, mutta silti pelkkä ilmoitus voi riittää.

– Välttämättä poissaolohakemukseen ei tarvitse liittää lääkärintodistusta. Kyllä tässä luottamukseen tukeudutaan, että se voi olla ilmoitusasia.

Lahtinen kuitenkin huomauttaa, että koulu voi pyytää tarvittaessa lääkärintodistusta, jos ilmoituksen totuudenmukaisuutta epäillään.

– Esimerkiksi sairauspoissaolojen osalta kyllähän se on käytännössä niin, että huoltaja ilmoittaa, että nyt lapsi on sairas.

"Ei ole automaatio"

Lahtisen mukaan koulun asia on harkita, onko hakijalla erityistä syytä poissaolon saamiselle.

– Se ei ole mitenkään automaatio, Matti Lahtinen sanoo.

Opetushallituksen mukaan laissa ei ole säädetty sitä, kuinka monelle oppilaalle koulu voi myöntää lomaa yhtä aikaa.

– Poissaololuvan myöntäminen on aina yksilökohtainen päätös, eli se tehdään kustakin oppilaasta erikseen.

Opetushallitus on valmistelemassa omaa ohjeistustaan, jossa se ottaa kantaa esimerkiksi oppilaiden läsnäoloon ja poissaoloon lähiopetuksessa.