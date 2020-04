EKP alkaa maksaa pankeille siitä, että ne ottaisivat lainaa keskuspankista: koroksi alimmillaan –1 prosenttia

Euroopan keskuspankin EKP:n neuvosto päätti torstain rahapoliittisessa kokouksessaan, että pankin nykyinen 750 miljardin euron osto-ohjelma riittää koronakriisin kurittaman talouden elvyttämiseksi tällä erää.

Myös korot pidetään ennallaan, talletuskorko –0,5 prosentissa ja ohjauskorko 0,0:ssa.

Nyt tuetaan pankkeja

Euribor-korot ovat nousseet viime aikoina. Markkinoilla syyksi on arveltu sitä, että pankkien välillä on epäluottamusta. Lisäksi epäilyksiä on eurooppalaisten pankkien kunnosta ja kriisinkestävyydestä.

EKP aloittaa uuden rahoitusohjelman pankeille. Se tarjoaa pankeille nykyistä halvempaa rahoitusta, jos nämä lisäävät lainanantoa yrityksille ja kotitalouksille.

Pankit saavat keskuspankin lainaa halvimmillaan –1 prosentin korolla. Se tarkoittaa, että keskuspankki maksaa pankeille lainanotosta.

Uutta tukea valtioille ja yrityksille ehkä loppuvuonna

EKP toteaa tiedotteessaan, että se on valmis tarvittaessa kasvattamaan 750 miljardin euron koronapandemiaan liittyvää hätäohjelmaansa. Ohjelmalla pyritään painamaan valtioiden ja yritysten rahoituskustannuksia alemmiksi.

Pankki on ostanut velkakirjoja noin viidellä miljardilla eurolla päivässä. Näin ollen hätäohjelma riittäisi syksyyn asti. Markkinoilla EKP:n uskotaan kasvattavan ohjelmaa tänä vuonna vielä 250 miljardilla.

Euroalueen talous sukelsi alkuvuonna syvälle

Yhdysvaltain keskuspankki FED päätti eilen, että se ei aloita toistaiseksi uusia toimia koronaepidempian aiheuttamien talousvaikeuksien korjaamiseksi.

Koronakriisin vaikutusten hoito Euroopassa on jäänyt toistaiseksi pääasiassa EKP:n vastuulle, kun poliittiset johtajat ovat kiistelleet kriisin vaikutusten hoitamisesta.

Torstaina Eurostat kertoi, että euroalueen bruttokansantuote supistui 3,8 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Se on selvästi syvempi sukellus kuin Yhdysvalloissa, jossa talous kutistui alkuvuonna 1,2 prosenttia.

Tammi–maaliskuun talouden heikentyminen oli myös rajumpi kuin vuonna 2008 alkaneessa finanssikriisissä.