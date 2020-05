Arttu Wiskari teki kansanmiesimagostaan hitin ja hetkeksi suosio meni päähän: "Rahaa oli kuin rakennusmestarilla, sitten tuli herääminen"

“Pikavipillä saatiin lomasetti

Arttu Wiskarin uusi kappale Tässäkö tää oli? on ehtaa Leevi and the Leavingsia sanoituksia myöten. Sounditkin ovat kohdillaan, sillä mukana soittaa alkuperäinen The Leavings -yhtye.

Wiskari, 35, myöntää avoimesti, että hän on musiikkitiiminsä kanssa opiskellut Gösta Sundqvistin tuotantoa. He arvostavat erityisesti ainutlaatuisia sanoituksia.

Yhtymäkohtia löytyy Wiskarin mukaan myös siitä, että hän on kokenut samanlaista arvostelua kuin Sundqvist aikoinaan. Kaikki eivät ole lämmenneet arkirealistisille sanoituksille, joista ei tiedä, onko ne tehty tosissaan vai huumorilla.

– Yritämme kulkea samoja jalanjälkiä ja laulaa sellaisista asioista, joista muut eivät ehkä laula. Se voi olla hyvin arkinen asia, mutta siellä voi olla joku tärkeä twisti.

Arvostelusta huolimatta Arttu Wiskari tekee jotakin oikein. Suomen muotoisen pilven alla oli viime vuoden soitetuin kappale radioissa ja nyt myös nuoret ovat löytäneet hänen musiikkinsa.

Rehellistä suomalaisuutta vai laskelmoivaa musiikintekemistä?

Vähän molempia.

Musiikkia Kehä III:n tuolle puolelle

Arttu Wiskarin läpimurtohitti Mökkitie julkaistiin kymmenen vuotta sitten. Kappale oli tyrmätty monessa levy-yhtiössä, joten se piti julkaista itse.

Lapsuuden mökkitielle ja 1980-luvun Suomeen palannut kappale vetosi suomalaisten nostalgian nälkään ja siitä tuli kaikkien yllätykseksi iso hitti.

– Koska itsellä on pieniä lapsia, niin yritän jaksottaa tulevaisuudessa keikkailua siten, että olisi mahdollisuus tulla jo alkuillasta himaan, pohtii Arttu Wiskari. Henrietta Hassinen / Yle

Wiskari puhuu videoyhteyden välityksellä Espoossa sijaitsevan Mökkitie Records -levy-yhtiönsä sohvalta. Hän perusti yrityksen kavereidensa kanssa heti ensimmäisen kappaleen menestyksen jälkeen vuonna 2012.

Laulaja puhuu kaikesta tekemisestä pronominilla me korostamatta itseään. Artisti Arttu Wiskarin taustalla on tiimi, johon kuuluvat tekstejä tekevä Janne Rintala sekä tuotannosta vastaavat Olli Saksa ja Mika Laakkonen.

Mökkitie Recordsin talliin kuuluu muitakin artisteja kuten HesaÄijä ja Erika Vikman. Mökkitien koneisto on Vikmanin euroviisukarsinnoissa kohahduttaneen Cicciolinan taustalla.

Levy-yhtiö on kulkenut omia polkujaan ja tuottaa sellaista musiikkia, jota muut eivät tee. Mökkitie Recordsilla tiedetään, mikä kansaan uppoaa.

Wiskari uskoo, että menestyksen takana on rehellisyys.

– Tekstit ovat tietyn kuuloisia ja tuotannot helppoja. Siellä ei ole liikaa Amerikkaa. Se on suomalaisille muovattua ja tehtyä tuotantoa.

Jotkut ovat sanoneet, että heidän musiikkinsa on suunnattu suoraan Kehä III:n toiselle puolelle.

– Paljon enemmän siellä on duunia kuin Stadissa, laulaja kuittaa viitaten keikkailuun.

Kansanmiehelle kävi kaijakoot

Lottoa, jääkiekkoa, viinaa ja jatkosodasta kertova ukki. Arttu Wiskarin kappaleiden Suomi-kuvasto on niin häpeilemättömän kansanomaista, että se on helppo leimata juntiksi.

Samaan aikaan se helposti lähestyttävää. Musiikkia on vaikeaa ymmärtää väärin ja jokainen löytää yhtymäkohtia suomalaisuuteen.

Wiskari sanoo olevansa perinteisen artistin vastakohta. Hän ei keikistele promokuvissa kitara kädessä ja tukka laitettuna. Hänen vahvuutenaan on tavallisuus.

– Ihmiset voivat ajatella, että mä voisin olla Arttu Wiskari. Sitä kautta mua on helppo lähestyä. Olen vuosien saatossa saanut kansanmiehen leiman.

– Musiikin muovaaminen korona-aikaan olisi sama kuin yrittäisi väkisin tehdä lätkäbiisiä, sanoo Arttu Wiskari. Henrietta Hassinen / Yle

Mutta ei Wiskarin urakaan ole ollut koko aikaa pelkkää nousujohdetta. Alun menestysvuosien jälkeen iski laiskuus ja laulajan mukaan kusikin nousi päähän.

– Rahaa oli kuin rakennusmestarilla. En tehnyt enää töitä ja luulin, että biisit tulevat itsestään. Kun levystä ei tullut niin hyvä, levy-yhtiöltä tuli selkeä viesti, että jos seuraava ei lähde, niin se on tulos tai ulos. Sitten tuli herääminen.

Imagonsa takia Arttu Wiskari leimataan usein perussuomalaiseksi mieheksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita puoluekantaa. Laulaja on omien sanojensa mukaan poliittisesti neutraali.

Vuonna 2016 Wiskari osallistui Tähdet, tähdet -ohjelmaan, jossa oli mukana myös vielä tuolloin keskustan kansanedustajana ollut Mikko Alatalo. Hän kysyi Wiskarilta, mitä puoluetta tämä kannattaa.

– Sanoin, että en mitään. Mulla vaihtuu puolue joka viikko. Mä olisin helvetin huono kansanedustaja, koska mä olen jossain määrin kaikkien puolueiden puolella. Mikko sanoi, että sitten sinusta tulisi loistava kansanedustaja.

Arttu Wiskarin uraa on nyt kestänyt kymmenen vuotta ja hänelle on käynyt kuin Kaija Koolle muutama vuosi sitten - nuori yleisö on löytänyt hänen musiikkinsa. Enää ei ole noloa laulaa Wiskarin Tuntematon potilas -kappaletta karaokessa ja uusin biisi Tässäkö tää oli? nousi ensimmäisenä Wiskari-kappaleena nuorisokanava YleX:n soittolistalle.

Laulajan mukaan nuorempaa yleisöä on alkanut näkyä entistä enemmän hänen keikoillaan. Aiemmin junttileiman saaneesta Wiskarista on tullut katu-uskottava myös Helsingin hipstereiden keskuudessa.

– Nyt on ehkä sellainen vaihe uralla, että nuoriso löytää uudelleen biisejä, jotka itselle tuntuivat vanhoilta. Musiikki alkaa alkaa elää toista aaltoa.

Festarikesän peruuntuminen harmitti, mutta vain aluksi

Kesäfestareilla riekkuminen ei ole koskaan ollut Arttu Wiskarille mikään juttu. Hän muistelee käyneensä kerran Ruisrockissa katsomassa Anssi Kelaa sekä Pori Jazzeilla muutaman kerran fiilistelemässä suosikkejaan kuten Earth, Wind & Firea ja B.B. Kingia. Telttailun ja örveltämisen hän on jättänyt muille.

Ensimmäinen oma festarikeikka on jäänyt mieleen, kun hän Mökkitie-kappaleen suosion myötä lähti Himoksen juhannusfestareille suoraan rautakaupan tiskin takaa.

– Tunnin slottiin ei ollut tarpeeksi omia biisejä, joten vedettiin yksi biisi Popedaa ja mä kerroin vitsejä siellä välissä, Wiskari muistelee nauraen.

– Yritän selvitä korona-ajasta olemalla aktiivinen. Olen käytännössä koko ajan liikkeessä, sanoo Arttu Wiskari. Henrietta Hassinen / Yle

Nyt festivaalikesä on käytännössä kokonaan peruttu koronan takia. Arttu Wiskarin kohdalla keikkoja jäi soittamatta kevään ja kesän ajalta 70-80.

Vielä maaliskuussa se harmitti, sillä tarkoitus oli juhlistaa artistin 10-vuotista uraa. Kun koronatilanteen vakavuus on selvinnyt, Wiskarin mielestä festarikesän peruminen on ollut täysin perusteltua.

– Jos on iso riski, että korona tulee vielä isommin takaisin, niin ei ole järkeä järjestää isoja yleisötapahtumia.

Peruuntuneista keikoista tulee takkiin Wiskarillekin. Saamatta jääviä keikkatuloja enemmän häntä surettavat kiertueella mukana kiertävät muusikot, teknikot ja fanituotteiden myyjät, jotka jäävät nyt ilman palkkaa. Korvaavia töitä on vaikea löytää.

Suomalaisille festivaalit ovat tärkeä osa lyhyttä kesää. Laulaja uskoo, että suomalaiset kestävät yhden kesän ilman festareita, varsinkin jos ensi kesä saadaan viettää ilman koronaa.

– Luulen, että silloin on ennätysmäärä tapahtumia ja paljon myös uusia tapahtumia. Ja varmaan jokainen bändi kiertää enemmän kuin mitä olisi tänä kesänä kiertänyt.

“Apua pitää muistaa pyytää”

– Muistatko aikaa kun ei ollut koronaa?, Wiskari kysyy.

Hän ei ainakaan itse muista, minkälaista normaali arki on.

– Nyt tuntuu, että se oli kauheeta laiskottelua. Se oli paskantärkeetä pyörimistä joka suuntaan. Nyt on paiskittu hommia hullun lailla.

Wiskari viittaa tällä siihen, että hän on koronakriisin aikana pyörittänyt musiikkikuvioiden lisäksi ravintolabisnestään. Espoossa sijaitseva Wiskarila-ravintola avattiin elokuussa ja se joutui heti kättelyssä ison haasteen eteen.

Kotiinkuljetuksia on kuitenkin riittänyt sen verran paljon, että Wiskari itsekin on kuskannut ruokaa asiakkaille näiden ihmetykseksi.

– Kyllä porukka fiilistelee, että on hauskaa, kun omistaja laittaa kädet saveen.

Koronaviruksen takia suojauksesta pidetään huolta myös Mökkitie Recordsin tiloissa. – Albumi on valmis. Pitäisi käydä vaan rääkäsee viimeiset laulut sisään., kertoo Arttu Wiskari. Henrietta Hassinen / Yle

Viime viikolla kohistiin Business Finlandin jakamista koronoavustuksista, jotka eivät monen mielestä kohdistuneet apua eniten kaipaaville. Arttu Wiskarin ravintola sai avustusta 100 000 euroa ja sitä reviteltiin iltapäivälehdissä.

Wiskarin mielestä mediassa on luotu väärää mielikuvaa avustuksista. Raha on tarkoitettu oman bisneksen kehittämiseen, ja Wiskarin mukaan hänen ravintolansa kohdalla avustus oli elinehto. Ilman sitä olisi lappu luukulla.

– Nukun hyvin yöni, koska se tuli täysin tarpeeseen ja se myös pelasti monen ihmisen työpaikan.

Koronakriisi on sysännyt monet todella pahaan ahdinkoon. Useilla aloilla ollaan taloudellisesti ahtaalla ja lomautuksia on paljon. Lisäksi väkivalta perheissä on lisääntynyt.

Wiskarin mielestä samaan aikaan ei pidä unohtaa sitä, kuinka paljon ihmiset auttavat toisiaaan.

– Tärkein mitä pitäisi muistaa on pyytää apua, jos sille on tarvetta.

Konemusiikki piristää Wiskaria

Arttu Wiskarin uutta albumia on saatu odottaa jo useampi vuosi. Nyt levy on viimeisiä lauluosuuksia vaille valmis. Artistin viides pitkäsoitto on määrä julkaista tämän vuoden puolella, ehkä jo kuukauden tai parin päästä.

Keikoille olisi tarkoitus päästä lokakuussa, mikäli korona suo. Suunnitelmissa on tehdä loppuvuonna kiertue isompiin konsertisaleihin, joissa yleisömäärää voi tarvittaessa supistaa koronatilanteen mukaan.

– Julkisuudessa keikkuminen on myös henkisesti rankkaa, kun kaikenlaisissa lehtijutuissa esiintymiset kasaantuvat. Hyvin nopeasti saa itsestään yliannostuksen, Arttu Wiskari sanoo. Henrietta Hassinen / Yle

Kriisiaikana ihmiset kaipaavat musiikilta turvallisuutta ja nostalgiaa. Tähän tuntuu vetoavan Wiskarin uusi kappale, jossa lauletaan tavallisen perheen traagisesta automatkasta. Pelkkä Tässäkö tää oli? -nimi on kuin koronatunnelmaan tehty.

Biisi on keikkunut julkaisusta lähtien Spotifyn soitetuimpien joukossa.

– Ehkä se on lohtu ihmisille, että musiikki on normikamaa. Eihän normaalielämä tästä mihinkään muutu, laulaja tuumaa.

Wiskari itse on tosin innostunut kuuntelemaan korona-aikana konemusiikkia. Hänen 7-vuotias poikansa on löytänyt TikTok-videopalvelun, ja isä on tehnyt vieressä videoilta biisilöydöksiä. Niistä on syntynyt soittolista esimerkiksi trance-musiikista.

Laulaja sanoo kaipaavansa korona-aikaan piristävää musiikkia.

– Ehkä itse kaipaa iloista ja reipasta ja jotain sellaista, mikä vie mut sinne festareille kalja kourassa katsomaan Popedaa.

– Mulle ei nyt ehkä tähän väliin toimisi sellainen Arttu Wiskarin musiikki, Arttu Wiskari nauraa.

