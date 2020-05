Tällaista on työ marjatilalla – selvitimme, mitä mansikkapelloilla tehdään kauden aikana

Marjatilan kevättyöt on saatava valmiiksi juhannukseen mennessä.

Kylmä tuuli puhaltaa vielä Suonenjoen Mustolanmäellä. Mansikkapelloille ei pääse töihin vielä ainakaan kahteen viikkoon.

Aution Marjatila Oy:n yrittäjät Reijo ja Tiia Laitinen lupautuivat kertomaan, millaisiin töihin marjatiloille nyt etsitään työntekijöitä.

Tilalla kasvaa tänä kesänä avomaan mansikkaa yhteensä 25 hehtaaria. Sen lisäksi tila tuottaa vadelmaa 1.2 hehtaarin alalla. Pensasmustikkaa kasvaa 0.25 hehtaarin alalla.

Satokauden aikana työntekijöitä tarvitaan yhteensä yli 100. Ensimmäiset 10 tekevät kevättöitä ja loput työskentelevät mansikan pääsesongin aikaan.

Juhannukseen mennessä on oltava valmista

Kevättöihin varataan yleensä aikaa noin kuusi viikkoa. Hoitotyöt on tehtävä juhannukseen mennessä, joten työtä tehdään säässä kuin säässä.

Työntekijöiden työaika on kevättöiden aikaan klo 8–16 välillä. Tila tarjoaa kahvit kaksi kertaa päivässä ja ruokatunti on normaalin mittainen. Tuntipalkka on työehtosopimuksen mukainen.

Tänä vuonna työ alkaa pellolta, jolta kerättiin muovit pois viime syksynä. Mansikkamuovi ei lähde irti maasta kovin helposti, joten sen jälkeen kun pelto syksyllä kynnettiin, täytyy irtonaiset muovinpalat kerätä pois käsin ennen kuin alalla viljellään muuta.

Pellon koko on noin 2,5 hehtaaria, ja kymmenen hengen porukka tekee työn noin kahden päivän aikana.

Ja sitten kitketään

Kitkeminen alkaa pellolta, jolla kasvaa harson alla aikaista mansikkalajiketta.

Ensimmäisenä harsot kerätään pois ja ne laskostetaan pellon reunaan. Sen jälkeen pelto kitketään ja lannoitetaan. Vaikka työ jää kesken, on työpäivän lopuksi laitettava harsot takaisin paikalleen mansikoiden suojaksi.

Kolmen hehtaarin kokoisen pellon kitkemiseen menee viideltä työntekijältä aikaa noin kaksi päivää.

Kitkeminen jatkuu pelloilla, joilla ei ole harsoa. Ne heräävät kevääseen myöhemmin, mutta alkavat puskea heti rikkaruohoa, kun maa on lämmennyt.

– Isoimmat rikkakasvit ja puun taimet ynnä muut kitketään pois, Tiia Laitinen kertoo.

Laitiset ovat jo palkanneet suomalaisia työntekijöitä tekemään kevättöitä. He pääsevät töihin heti, kun kevät vähän etenee. Marianne Mattila / Yle

Samaan aikaan istutetaan uusia taimia

Uusin peltoala ei kaipaa vielä paljon kitkemistä, mutta viime kesänä peltoon istutetut taimet on käytävä läpi. Kuolleet ja heikot taimet poistetaan ja tilalle istutetaan uusi taimi.

– Niin sanotusti paikataan tämä pelto, Reijo Laitinen kertoo.

Uusia mansikantaimia istutetaan myös uudelle pellolle samaan aikaan muiden töiden kanssa.

Ennen sitä uusi pelto muokataan ja lannoitetaan.

Istutus tapahtuu joko niin, että pellolle vedetään ensin muovi ja taimet istutaan käsin tai sään salliessa osa istutuksesta voidaan tehdä istutuskoneella.

Kevättöihin kuuluu myös vadelmapeltojen latvominen. Kasvustot lannoitetaan koneella. Vadelmat tuetaan ja lumen painosta kääntyneet oksat sidotaan käsin. Tarvittaessa korjataan talven aikana tulleita vaurioita.

Juhannuksen jälkeen alkaa marjojen kerääminen

Kevättöiden jälkeen pellolla tehdään tuholaistorjuntaa. Mansikkapellolla työntekijöitä tarvitaan avuksi siirtämään harsot pois ennen kuin traktori voi mennä pellolle.

Seuraavat viikot seurataan mansikkasadon kypsymistä.

Ensimmäiset marjat kypsyvät yleensä juhannuksen aikoihin ja ne kerätään pienellä porukalla.

Pääsatokaudella, joka alkaa heinäkuun toisella viikolla ja kestää noin kaksi viikkoa, mansikoita kerätään, punnitaan ja pakataan reilun sadan hengen voimin.

Työpäivän tavoite on, että kaikki kypsät mansikat saadaan kerättyä myyntiin.

Mansikoita ei kerätä ukkosella eikä kaatosateessa.

Työaika alkaa yleensä noin klo 7. Poiminta tapahtuu urakkapalkalla, joka on kaikille poimijoille sama.

Marjat kerätään ja viedään punnituspaikalle. Marjat pakataan viiden kilon laatikoihin tai rasioihin. Auto vie ensimmäisen kuorman myyntipaikoille aamupäivän aikana.

Osa työntekijöistä siirtyy keräämään vadelmia heinä–elokuun vaihteessa. Tämä tapahtuu yleensä siinä vaiheessa, kun mansikan pääsatokausi on jo ohi.

Koko sato on kerätty 4–6 viikon aikana. Sadonkorjuun jälkeen vadelmat leikataan ja aikaisille mansikkalajikkeille levitetään talviharsot.

