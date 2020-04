Ota ylioppilaslakkisi valmiiksi! Perinteinen vappupuhe ja lakitus Turun taidemuseonmäeltä hoituu nyt etänä – katso Areenassa kello 17.55

Turun yliopiston ylioppilaskunnan vappupuhe ja lakitus on tänä vuonna tallennettu ennakkoon.

Monen turkulaisen vappuperinteeseen kuuluu lakitus taidemuseonmäellä. Tänä vuonna kokoontuminen on kielletty, mutta tunnelmaan pääsee silti.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajan perinteisen vappupuheen ja lakituksen voi nimittäin katsoa omalta kotisohvalta käsin. Ennakkoon tallennettu puhe on katsottavissa Yle Areenassa klo 17.55 alkaen.

Sofia Engblomin pitämän puheen päätteeksi ylioppilaskunnan hallitus painaa lakit päähänsä.

– Puhe ja lakitus on tosi vanha perinne ja kuvastaa myös omaa aikaansa. Erityisesti nyt, kun on etävappu, voivat ihmiset kaivata yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta, asioita, joita on muinakin vappuina ollut, Engblom sanoo.

Poikkeustila näkyy ja kuuluu myös Engblomin vappupuheessa. Hän kuitenkin kertoo, että nyt puheen kirjoittaminen oli jopa helpompaa kuin normaalioloissa.

– Poikkeustilanne on hyvä hetki muutokselle ja pohdinnalle siitä, millaisia pieniäkin asioita omassa arjessa on, joita haluaisi muuttaa tai joista haluaisi pitää kiinni. Myös laajemmassa keskustelussa poikkeustilanne mahdollistaa muutoksen.

Etävapputapahtumia ympäri Suomen

Opiskelijat juhlivat vappua Turussa ja muualla Suomessa myös tänä vuonna, vaikka kokoontumiset on kielletty. Manta saa Helsingissä virtuaalilakin ja Tampereen ylioppilaskunta on julistanut järjestävänsä Suomen suurimman etäwapun.

Myös muita etävapputapahtumia on runsaasti.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Sofia Engblom aikoo itse viettää perinteistä vappua, poikkeusoloista huolimatta.

– Pidän vappupuheen myös vappuradiossa ja skoolailen etäskoolaukset ylioppilaskunnan toimiston väen kanssa. Perinteistä ja tavallista.