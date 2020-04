Yritykset koronakriisissä: Rakennusjätti YIT luottaa vahvaan kassaan ja paksuun tilauskirjaan torjuakseen pandemian uhkat

Rakennusyhtiö YIT on yksi Suomen mahtavista. Helsingin Pasilaan hiljattain valmistunut Tripla-kauppakeskus on yhtiön suurimpia projekteja, jota kelpaa esitellä yhtiön referenssikuvastossa.

Suurikin yhtiö joutuu silti sopeutumaan, kun pieni virus leviää pandemiaksi ja horjuttaa talouselämää kaikkialla ja kaikilla sektoreilla.

‒ Keskeisimmät koronaviruksen luomat epävarmuudet liittyvät henkilöstön riittävyyteen, mahdollisiin tartuntoihin, erilaisiin rajoittamispäätöksiin ja materiaalitoimituksiin. Näistä syistä voimme joutua sulkemaan tai supistamaan joitakin rakennustyömaita, jolloin vaikutukset voivat ulottua myös yhtiön liiketulokseen, YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoi yhtiön osavuosikatsauksen (siirryt toiseen palveluun) internetissä englanniksi pidetyssä esittelyssä.

Koronavirus alkoi vaikuttaa maaliskuussa

Kauniskangas totesi, että koronaviruksen vaikutus alkoi näkyä yhtiön myynnissä vasta katsauskauden viimeisen kuukauden eli maaliskuun kahdella viimeisellä viikolla. Lähitulevaisuudessa vaikutuksia voi olla jo enemmän.

‒ Työt jatkuvat normaalisti rakennuskohteissamme tällä hetkellä eikä meillä ole ollut myöskään pulaa rakennustarvikkeista. Muutama työmaa on suljettu väliaikaisesti [katsauskauden jälkeen] huhtikuussa pääosin viranomaisten tai tilaajien pyynnöstä.

YIT:n tilanne kuvastaa laajemminkin rakentamisen tilannetta Suomessa. Rakennusteollisuus RT:n keskiviikkona julkaiseman kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan koronakriisin vaikutukset on onnistuttu pitämään hyvin hallinnassa eikä työvoiman tai materiaalien saatavuudessa ole ollut merkittäviä häiriöitä.

Vahva kassa puskurina

YIT aikoo kuitenkin torjua koronaviruksen uhkat vahvalla taseellaan ja kassavirrallaan. Liikerakentamisen osalta yhtiössä lähdetään siitä, että pohjakosketus tapahtuu huhti-kesäkuun aikana.

‒ Pandemia jatkuu, joten kassavirta on syytä pitää positiivisena. Taseemme on vahva ja tilauksia on sisässä, joten kohtaamme epävarman tilanteen hyvistä asemista. Lisäksi työmaiden käynnissä pitämiseksi on tärkeää, että työntekijämme pysyvät terveinä, Kauniskangas sanoi.

Kassaa YIT saa vahvistetuksi etenkin päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnistä ruotsalaiselle rakennusyhtiölle PEAB:lle. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuun alussa, joten se näkyy vasta seuraavan neljänneksen luvuissa.

Kaupan ansiosta YIT saa kuitenkin kassaansa liki 300 miljoonaa euroa vahvistusta, ja myyntivoittoakin on tarkoitus kirjata 40 miljoonaa euroa.

Näkymä normaalin hyvä

Triplankin käytävillä on nyt hyvin hiljaista, mutta YIT uskoo asiakkaiden palaavan ostoskeskukseen kunhan koronavirus on taltutettu.

YIT pitää rakentamisen näkymiä pääosin normaaleina tai hyvinä sekä Suomessa että yhtiön muissa toimintamaissa.

Tilauskanta on laskenut kolme vuosineljännestä peräjälkeen, mutta edelleenkin tilauskirjan saldo on liki neljä miljardia euroa.

Yhtiön suurimpia meneillään olevia projekteja ovat Pasilan Triplan lisäksi muun muassa Finavian terminaalin laajennus Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä raideliikennehankkeet pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

YIT työllistää noin 8000 ihmistä ja sillä on Suomen lisäksi toimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä, Tšekissä, Puolassa ja Slovakiassa.